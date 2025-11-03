Protesto em Paulista: familiares de entregador morto em atropelamento cobram justiça e reconhecimento do responsável

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Parentes e amigos de Osiel Ferreira Gomes colocaram fogo em objetos e interditaram os dois sentidos da Ponte do Janga, no município de Paulista

*Com informações de Suelen Brainer, da TV Jornal

Familiares e amigos do entregador Osiel Ferreira Gomes, de 39 anos, realizaram um protesto na manhã desta segunda-feira (2) na ponte do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, pedindo justiça pela morte do trabalhador, que foi atropelado e não recebeu socorro do autor.

Protesto

O ato bloqueou os dois sentidos da via, com fogo em objetos, amigos e familiares portando cartazes e pedindo por justiça. Ato causou congestionamento e impede a passagem de veículos e ônibus. O clima é de forte comoção e revolta.

Os manifestantes encerraram o ato pouco após às 7h, em respeito a quem precisa transitar. Todavia, pontuam que não podiam deixar de exigir celeridade nas investigações. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local para prestar auxílio no encerramento.

Encerramento do protesto na Ponte do Janga - Círio Gomes/JC Imagem

Dor e revolta

Entre os manifestantes, a mãe de Osiel faz um apelo emocionado: "eu quero justiça para o meu filho. Meu filho era um homem trabalhador. Tinha três filhos para criar. Morreu trabalhando, gente. Não é justo isso. Eu peço justiça para o meu filho".

Ela conta, ainda, um detalhe que entristece ainda mais o episódio: "no dia do meu aniversário, meu filho faleceu! Tiraram a vida do meu filho no dia 1º de novembro, quando eu estava completando 61 anos. A gente ia comemorar, e aconteceu essa tragédia".

O irmão de Osiel, Ozeias, também participa do protesto e classifica a morte como um homicídio: "pedimos justiça. Um trabalhador estava correndo atrás do pão de cada dia e acontece um homicídio. Temos as imagens mostrando o carro batendo nele. Estamos tristes e muito debilitados".

A esposa da vítima, Adriana, contou à equipe de reportagem da TV Jornal que o filho mais novo do casal, de um ano e oito meses, não dorme desde o sinistro de trânsito. "Ele só dormia com o pai. As crianças perguntam se o pai vai voltar".

Família fala em assassinato e cobra resposta da polícia

O tio da vítima, Wilson José Gomes, afirma que as imagens mostram o carro atingindo o motociclista de forma proposital. "Aquele irresponsável desviou pra cima do meu sobrinho. Se ele tivesse parado, eu até perdoava. Mas ele fugiu. Ele matou um pai de família e correu".

O sinistro ocorreu quando Osiel faz uma entrega de gás, de moto. Ele sinaliza para entrar em uma rua. Nesse momento, um carro colide na traseira da moto dele, provocando a queda. Outro veículo, que vem no sentido contrário, passa por cima do entregador.

A polícia analisa imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar o condutor que foge após a colisão. Enquanto aguardam respostas, os familiares prometem continuar mobilizados: "a gente quer justiça para que isso não aconteça com outro trabalhador", disse um dos parentes durante o ato.

Veja a reportagem da TV Jornal