Arena na Praia de Barra de Jangada recebe o Torneio Jaboatão de Futevôlei neste fim de semana

A programação reune mais de 50 atletas nas categorias masculino e feminino para dois dias de disputas intensas, música e lazer à beira-mar

A Praia de Barra de Jangada será palco, neste sábado (1º) e domingo (2), do Torneio Jaboatão de Futevôlei, promovido pela Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, em parceria com a Associação Pernambucana de Esportes (ASPE) e a Federação Pernambucana de Futevôlei (FPFv).

A programação acontece das 8h às 17h, reunindo mais de 50 atletas nas categorias masculino e feminino para dois dias de disputas intensas, música e lazer à beira-mar.

As partidas farão parte do calendário oficial da federação e no sábado, acontecem as fases classificatórias. Já no domingo, serão realizadas as finais e a cerimônia de encerramento com entrega de premiações.

Após o encerramento esportivo, o público poderá curtir as apresentações culturais de Sem Razão e Dina Santos. A arena está localizada na faixa de areia da praia, na PE-009, nas proximidades da Rua Porto Alegre, após a curva do Bar Sem Nome, sentido Paiva.

De acordo com o prefeito Mano Medeiros, a iniciativa busca fortalecer o esporte como instrumento de bem-estar e integração social. “Esses eventos visam despertar cada vez mais na nossa população a promoção de práticas saudáveis através do esporte. Além disso, toda uma cadeia turística é beneficiada com o movimento de atletas e público, como bares, restaurantes e empreendedores locais”, destacou o gestor.

SERVIÇO

Torneio Jaboatão de Futevôlei

1º e 2 de novembro, das 8h às 17h

Praia de Barra de Jangada (faixa de areia da PE-009, após a curva sentido Paiva, próximo ao Bar Sem Nome)