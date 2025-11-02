Motorista entra na contramão e mata motociclista na BR-232, em Vitória de Santo Antão
De acordo com a PRF, o condutor do cavalo-trator deixou o local logo após a colisão e ainda não foi identificado
Um motociclista de 63 anos, que ainda não teve a identidade revelada, morreu em uma colisão ocorrida nesse sábado (1º), no Km 42,3 da BR-232, em Vitória de Santo Antão, Zona da Mata de Pernambuco.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima seguia em direção ao acesso da cidade quando foi atingida por um cavalo-trator (parte frontal do caminhão) que trafegava pela contramão da rodovia.
O motociclista estava sozinho no veículo e morreu no local, que fica nas proximidades do retorno que liga a Avenida Henrique de Holanda à Rodovia PE-50. O condutor do cavalo-trator deixou o local logo após a colisão e ainda não foi identificado.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local e isolaram a área até a chegada do Instituto de Criminalística (IC), que realizou a perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML). A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do caso.
