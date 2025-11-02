Entregador de gás morre após ser derrubado de moto e atropelado em avenida do Grande Recife
Colisão aconteceu na avenida Cláudio Gueiros Leite, em Paulista; Osiel Ferreira Gomes, de 39 anos, fazia entrega de gás há duas décadas
Um entregador de gás morreu após ser derrubado da moto em que trabalhava por um carro e atropelado por outro veículo na avenida Cláudio Gueiros Leite, em Paulista, no Grande Recife, na manhã do último sábado (1º).
Imagens recebidas pela TV Jornal mostram que Osiel Ferreira Gomes, de 39 anos, seguia pela via e diminuiu a velocidade para entrar em uma rua, nas proximidades da Ponte do Janga, quando foi atingido na traseira por um veículo branco e caiu da moto. Em seguida, ele foi atropelado por outro carro que vinha no sentido contrário da pista.
A gravação mostra que o segundo motorista freou o veículo rapidamente, mas não conseguiu evitar a batida. O primeiro carro, porém, não parou para prestar socorro.
O caso ocorreu por volta das 10h. Segundo testemunhas, Osiel permaneceu acordado por cerca de 15 minutos após a colisão. Neste período, ele chegou a postar uma mensagem de agradecimento pelo "livramento" nas redes sociais.
Depois disso, o entregador apresentou falta de ar e foi atendido por dois médicos que passavam na via, mas não resistiu e morreu no local. Segundo uma irmã da vítima, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) demorou mais de uma hora para chegar.
Osiel era entregador de gás há mais de 20 anos e era conhecido como "Fiel Gás". Ele deixa esposa e seis filhos. O corpo dele foi sepultado na tarde deste domingo (2), no cemitério de Paulista.
Familiares do entregador cobram investigação para identificar o motorista do primeiro carro, que o derrubou da moto.
"Ele era nascido e criado aqui no Janga, não tem rivalidade. A gente suspeita de pura maldade isso que fizeram com ele. Todo mundo gostava dele", disse Ozieli Ferreira, irmã de Osiel.
Acidentes constantes
Em entrevista à TV Jornal, moradores e comerciantes do bairro do Janga afirmaram que várias outras ocorrências com mortes têm sido registradas na via nos últimos meses.
Eles reclamam da imprudência e do excesso de velocidade dos condutores, além da falta de fiscalização e sinalização na avenida.