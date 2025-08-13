Metrô do Recife para por 24 horas em protesto contra privatização durante visita de Lula
Metroviários cobram promessa de campanha do presidente e espalham outdoors pela cidade; paralisação, que começa às 22h desta quarta (13)
Clique aqui e escute a matéria
O metrô do Recife determinou uma paralisação de 24 horas na noite desta quarta-feira (13), em um protesto direto contra o plano de privatização do sistema. A greve, aprovada em assembleia na Estação Central, foi estrategicamente marcada para coincidir com a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à capital pernambucana.
A paralisação total dos trens foi marcada para começar às 22h desta quarta e seguirá até as 22h desta quinta-feira (14).
O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) afirma que a mobilização é um "recado" para o presidente Lula, cobrando o cumprimento de uma promessa de campanha de 2022, na qual ele teria se comprometido a não privatizar o Metrô do Recife.
"Não se trata apenas de uma pauta corporativa. Estamos falando do direito da população ao transporte público de qualidade. Privatizar o metrô é aumentar tarifas, precarizar o serviço e excluir quem mais precisa dele", afirmou Luiz Soares, presidente do Sindmetro-PE. "Nossa luta é para que essa palavra seja honrada", completou.
Campanha nas ruas
Além da greve, o sindicato iniciou uma campanha de mídia externa. Outdoors e painéis de LED foram instalados em pontos estratégicos do Recife com mensagens diretas ao presidente, como "Lula, cumpra sua promessa" e alertas sobre o aumento da passagem, citando o exemplo de Belo Horizonte, onde a tarifa subiu para R$ 5,80 após a privatização.
A categoria informou que permanece em "estado de greve", o que significa que novas paralisações podem ser convocadas a qualquer momento, a depender dos próximos passos do governo federal em relação ao futuro do metrô.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Lula no Recife
O presidente Lula (PT) chega ao Recife nesta quinta-feira (14), quando participará de um evento voltado para a regularização fundiária em Brasília Teimosa, ao lado do prefeito João Campos (PSB).
O representante da causa afirma que é possível que eles realizem uma passeata ou se reúnam no local onde o presidente estará, a fim de pedir melhorias e investimentos.