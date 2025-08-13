Metrô do Recife para por 24 horas em protesto contra privatização durante visita de Lula

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Metroviários cobram promessa de campanha do presidente e espalham outdoors pela cidade; paralisação, que começa às 22h desta quarta (13)

Clique aqui e escute a matéria

O metrô do Recife determinou uma paralisação de 24 horas na noite desta quarta-feira (13), em um protesto direto contra o plano de privatização do sistema. A greve, aprovada em assembleia na Estação Central, foi estrategicamente marcada para coincidir com a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à capital pernambucana.

A paralisação total dos trens foi marcada para começar às 22h desta quarta e seguirá até as 22h desta quinta-feira (14).

O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) afirma que a mobilização é um "recado" para o presidente Lula, cobrando o cumprimento de uma promessa de campanha de 2022, na qual ele teria se comprometido a não privatizar o Metrô do Recife.

"Não se trata apenas de uma pauta corporativa. Estamos falando do direito da população ao transporte público de qualidade. Privatizar o metrô é aumentar tarifas, precarizar o serviço e excluir quem mais precisa dele", afirmou Luiz Soares, presidente do Sindmetro-PE. "Nossa luta é para que essa palavra seja honrada", completou.

Presidente do Sindmetro-PE, Luiz Soares, ao lado de cartaz com mensagem contra a privatização do metrô do Recife - AGÊNCIA MAZELA

Campanha nas ruas

Além da greve, o sindicato iniciou uma campanha de mídia externa. Outdoors e painéis de LED foram instalados em pontos estratégicos do Recife com mensagens diretas ao presidente, como "Lula, cumpra sua promessa" e alertas sobre o aumento da passagem, citando o exemplo de Belo Horizonte, onde a tarifa subiu para R$ 5,80 após a privatização.

A categoria informou que permanece em "estado de greve", o que significa que novas paralisações podem ser convocadas a qualquer momento, a depender dos próximos passos do governo federal em relação ao futuro do metrô.

Lula no Recife

O presidente Lula (PT) chega ao Recife nesta quinta-feira (14), quando participará de um evento voltado para a regularização fundiária em Brasília Teimosa, ao lado do prefeito João Campos (PSB).

O representante da causa afirma que é possível que eles realizem uma passeata ou se reúnam no local onde o presidente estará, a fim de pedir melhorias e investimentos.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

