O Metrô do Recife, frequentemente alvo de reclamações devido a problemas estruturais e falhas constantes nos equipamentos dos trens, está prestes a passar por uma grande mudança. O presidente Lula tomou a decisão final de conceder o serviço à iniciativa privada e a expectativa é que o anúncio oficial ocorra ainda em setembro deste ano, com uma visita do presidente a Pernambuco para fazê-lo ao lado da governadora Raquel Lyra.

Ouça a matéria em áudio:

Listen to Metrô do Recife: leilão para a concessão é previsto para 2027; entenda by Rádio Jornal on hearthis.at



O que muda com a concessão?



É crucial entender que o Metrô do Recife não será privatizado, mas sim concedido à iniciativa privada. Essa modalidade é semelhante ao que já aconteceu com parques como o Dona Lindu, Jaqueira, Santana e Apipucos. A governadora Raquel Lyra assumirá o sistema metroviário e será responsável por cuidar de todo o processo de concessão pública, além de gerir o contrato com a futura concessionária.



O acordo entre a União e o Estado prevê um aporte federal de mais de R$ 3 bilhões de reais para uma requalificação completa do sistema. Essa intervenção ambiciosa inclui a melhoria da via permanente, a renovação da frota de trens, a modernização da rede aérea e a reforma das edificações. O governo de Pernambuco também fará sua parte, contribuindo com pouco mais de R$ 150 milhões de reais em contrapartida, um valor significativamente reduzido em relação à proposta original de R$ 700 milhões. Os recursos federais serão investidos através do pagamento de contraprestações financeiras à futura concessionária.



Um estudo realizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apontou que essa modalidade de Parceria Público-Privada (PPP) é necessária porque a operação do metrô do Recife não consegue gerar receita suficiente para se sustentar, exigindo um complemento do poder público para garantir a viabilidade econômica da concessão.



Cronograma e desafios para o leilão



Apesar da urgência em resolver os problemas do metrô, a população precisará de paciência. O leilão para a concessão está previsto para acontecer apenas em 2027. O motivo para o prazo estendido é a necessidade de tempo hábil para finalizar os procedimentos exigidos, que incluem a análise e aprovação do Tribunal de Contas da União (TCU) e a preparação do edital.



O primeiro cronograma oficial do BNDES indicava o leilão para o final de 2026, com a nova operação privada começando em 2027. Esse cronograma faz parte do projeto de desestatização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e de concessão do Serviço de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros na região metropolitana do Recife, desenvolvido pelo BNDES. Vale ressaltar que o estudo inicial do BNDES foi refeito em 2024, ao custo de R$ 4 milhões, dentro do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

*Texto gerado com auxílio de IA a partir de conteúdo autoral da Rádio Jornal com edição de jornalista profissional