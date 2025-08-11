COP 30 em Belém: o que esperar da cúpula do clima na Amazônia?
Entenda a importância da Conferência da ONU que reunirá líderes globais para debater o futuro do nosso planeta e emissões de gases de efeito estufa
Mesmo diante de dificuldades, a COP 30 está prevista para ocorrer em novembro deste ano em Belém, no Pará. Este evento crucial reunirá centenas de países para discutir ações de enfrentamento à crise climática. Mas, afinal, o que é a COP e por que essa iniciativa é tão vital para o nosso planeta?
O que é a COP e por que ela é importante?
A sigla COP significa "Conference of Parties" ou Conferência das Partes. Trata-se da cúpula do clima da ONU, um evento anual que congrega representantes de diversos países, além de cientistas, membros da sociedade civil e empresas privadas. Seu principal objetivo é buscar soluções e definir metas para enfrentar a crise climática global.
As COPs são, hoje, o principal espaço de negociação e decisão sobre o clima no mundo, contando com a participação de quase 200 países. Ao longo de seus 30 anos, essas conferências foram palco para a assinatura de acordos históricos, como o Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris. Elas também impulsionaram a criação de instrumentos concretos, como o Fundo Verde para o Clima.
Esses eventos são fundamentais para estimular os países desenvolvidos a financiar ações climáticas nas nações menos desenvolvidas. A expectativa ao final de cada COP é que os países cheguem a acordos sobre como cada um deve agir para frear a emissão de poluentes que causam o efeito estufa, além de reparar os danos já causados e indenizar ou diminuir a desigualdade nos países mais afetados.
Belém no coração da Amazônia: a escolha para a COP 30
A decisão de sediar a 30ª COP no Brasil foi tomada durante a COP 28, realizada em Dubai em dezembro de 2023. A escolha de Belém foi aprovada por consenso na sessão plenária do evento. Na ocasião, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, anunciou oficialmente a capital paraense como a cidade anfitriã.
A localização não é mera coincidência: Belém está estrategicamente "no coração da Amazônia", o que confere um simbolismo e uma relevância ainda maior ao evento, dada a importância da floresta para o equilíbrio climático global.
Os principais temas em pauta na COP 30
Segundo o governo brasileiro, a COP 30 terá uma agenda robusta, focada em diversas frentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos. Os principais temas a serem tratados no evento serão:
• Redução de emissões de gases de efeito estufa.
• Adaptação às mudanças climáticas.
• Financiamento climático para países em desenvolvimento.
• Tecnologias de energia renovável e soluções de baixo carbono.
• Preservação de florestas e biodiversidade.
• Justiça climática, além de os impactos sociais das mudanças climáticas.
A COP 30 em Belém representa um momento decisivo para o Brasil e para o mundo, reafirmando o compromisso global com um futuro mais sustentável.
