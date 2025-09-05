fechar
JC Negócios | Notícia

O custo do emprego no Brasil

Porque empregado leva pouco dinheiro para casa enquanto a empresa paga muito por encargos, previdência e contribuições em diversos programas sociais.

Por Fernando Castilho Publicado em 05/09/2025 às 0:05
Pagamento de Impostos
Pagamento de Impostos - Divulgaçáo

Clique aqui e escute a matéria

No mês de julho, o Brasil registrou um saldo positivo de 129.775 na geração de novos postos de trabalho com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho. O número é um exercício aritmético do governo que subtrai das 2.251.440 admissões, os 2.121.665 desligamentos. No acumulado de janeiro a julho, foram 1.347.807 de novos vínculos formais.

Um outra pesquisa, a PNAD Contínua do IBGE revela que a taxa de desocupação (5,8%) no trimestre encerrado em junho de 2025 foi a menor da série histórica iniciada em 2012 e que o número de empregados no setor privado chegou a 52,6 milhões sendo de 39,0 milhões quando se exclui os trabalhadores domésticos. Ainda segundo o IBGE, a população ocupada chegou a 102,3 milhões, um recorde da série histórica medida pelo instituto.

Carteira assinada

Os números agregados escondem uma realidade em que o Brasil convive para gerar emprego com carteira assinada. O que significa o trabalhador que está dentro do sistema de proteção legal e como contribui para a Previdência Social que lhe assegura uma aposentadoria mínima quando terminar sua vida laboral: o custo de uma empresa privada para contratá-lo formalmente.

Isso porque o "custo do emprego" no Brasil abrange além do salário, os encargos sobre ele que incluem benefícios sociais e impostos. E isso significa dizer que o custo total para o empregador pode variar bastante. Para cima.

Thiago Lucas/ Design SJCC
Emprego - Thiago Lucas/ Design SJCC

O salário final

De forma simplificada pode-se dizer que o valor que o empregado recebe diretamente pelo trabalho, o salário é o que ele leva para casa menos os descontos de Imposto de Renda e INSS, sua participação em benefícios participativos concedidos pelo governo como transporte e os concedidos pela empresa como plano de saúde para ele e sua família.

Mas para a empresa significa pagar, além de impostos, uma série de contribuições e benefícios como 13º salário, que aumentam o custo para a empresa e que também são parte do que o trabalhador recebe.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Divulgaçáo
Pagamento de Impostos - Divulgaçáo

Contribuição patronal

A conta para os lados não é tão simples. Para a empresa, a conta começa com o pagamento do INSS Patronal que é a contribuição previdenciária que as empresas (empregadores) devem pagar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para garantir os direitos previdenciários de seus empregados.

Ela é calculada sobre a folha de pagamento da empresa, visando financiar a seguridade social. Ou seja, benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, entre outros. É uma obrigação legal que visa garantir a saúde, a previdência e a assistência social dos trabalhadores. E é aí que começam os problemas.

Vinte por cento

Porque ela incide em 20% sobre a folha de pagamento. Vale para todos os regimes tributários (empresas excluídas do Simples Nacional, Lucro Real e lucro presumido). Apenas para as empresas MEI que podem contratar um empregado ela é de 3%. No mercado existe um grupo de empresas que está autorizado a calcular essa contribuição pelo total do faturamento.

O problema é que além do INSS e do Imposto de Renda e dos benefícios concedidos, o trabalhador leva menos dinheiro para casa na medida em que seu salário cresce. O INSS sai de 7,5% - se ele ganha um salário-mínimo (R$15.18,00) - para 14% se ele ganha entre R$4.190,84 até R$8.157,41, menos dedução de R$190,40. Para quem ganha entre R$2.793,89 até R$4.190,83 a alíquota é de 12%, com dedução de R$106,59.

Imposto de renda

Depois, o Imposto de Renda que é isento até R$ 2.259,20 e começa com 7,5% (R$ 169,44) para quem ganha até R$ 2.826,65 e chega a 27,5% (R$ R$ 896,00) para quem ganha acima de R$ 4.664,68.

Os empregados podem levar mais dinheiro para casa se, por exemplo, estiverem num número crescente de empresas que decidiram deixar de descontar os benefícios participativos como o Plano de Saúde assumindo a despesa integralmente e os de transporte. Além de conceder os vouchers Auxílio Alimentação e Refeição (no Programa de Alimentação do Trabalhador) que, na prática, é um aumento de renda indireta.

Participativos

A isenção desse benefícios participativos é um tendência crescente em regiões como Sul e Sudeste onde o nível de desemprego caiu para menos de 3% e onde há escassez de mão de obra como os estados do Paraná (3,8%) Santa Cataria (2,2%) e Rio Grande do Sul (4,3%) como forma de retenção de talentos. Mas não existe no Nordeste.

Entretanto, do outro lado existe uma conta muito maior para todas as empresas: O custo dos encargos trabalhistas. E esses custos podem chegar a 102,06% segundo um cálculo do professor José Pastore da Faculdade de Economia e Administração da USP que formulou uma tabela que virou referência onde incluiu, além dos 20% da contribuição patronal, os 8% do FGTS, o salário educação (2,5%) Salário Acidentes (2%) as contribuições do Sistema S (Sesi 1,5%, Senai 1% e Sebrae (0,6%) e uma contribuição de alguns setores para o Incra (0,2%). Esses custos acrescem 35,80% às empresas.

Não Trabalhado

Além deles existem os custos do chamado Tempo Não Trabalhado. Que são formados pelo pagamento do repouso semanal (18,91%), Férias (9,45%) Feriados (4,36%) Abono de Férias (3,46%) Aviso Prévio (1,32%) e Auxílio Enfermidade (0,55%) somando mais 38,23 por cada real de salário pago ao empregado.

Existe um outro custo também relacionado a Tempo Não Trabalhado que é o 13º salário (10,91%) e a provisão para Despesa de Rescisão Contratual de 2,57% que soma 13,48% à conta de despesa com o trabalhador.

Divulgação
Professor José Pastore da Escolade Administração da UP. - Divulgação

Mais de 100%

E a repercussão desses itens na conta final do empregador que José Pastore calculou em 13,68%. Eles são relativos às Obrigações Sociais e o Tempo não Trabalhado (13,68%) e a incidência do FGTS sobre o 13º salário que acrescenta mais 0,87% chegando ao valor conhecido de 102,06% que o que uma empresa é obrigada a pagar quando registra a carteira de um trabalhador no Brasil.

Essa conta talvez explique por que o Brasil enfrenta hoje dois problemas graves na hora de contratar um empregado formalmente. O baixo salário pago ao trabalhador iniciante ou de baixa qualificação.

Salário baixo

Segundo o Caged de julho dos 129.775 postos de trabalho com carteira assinada no mês, 119.840 ganhavam até 1,5 salário-mínimo (R$2.277,00). Nas faixas de renda mais altas, que somaram 21.308, não houve nenhuma contratação no mês.

O Caged expõe outra situação: as novas contratações são de trabalhadores com o ensino médio completo (102.417 pessoas) e ensino superior incompleto com 4.110. No mês de julho não houve novas contratações de profissionais com ensino superior completo. Na verdade, 5.500 demissões.

Divulgação
Empreendor MEI - Divulgação

O problema MEI

A esse quadro se soma uma outra situação perigosa para a Previdência: a explosão dos Microempreendedores Individuais (MEI), empresas que limitam o faturamento anual em R$81 mil por ano. O crescimento do MEI é um sucesso. O Brasil registrou, entre janeiro e maio deste ano, a abertura de 2,21 milhões de novos pequenos negócios.

Um crescimento de 77,4% das aberturas de empresas nos cinco primeiros meses do ano, seguido pelas microempresas (18,5%) e pelas empresas de pequeno porte (4%).

Thiago Lucas/ Design SJCC
Emprego - Thiago Lucas/ Design SJCC

Empreendedorismo

O MEI funciona como uma porta para o empreendedorismo. Mas para a Previdência Social é a contratação de um problema futuro, pois paga apenas R$75,90 de INSS (5% do valor do salário-mínimo, de R$1.518,00. Muito abaixo, por exemplo, da contribuição do autônomo que pode chegar a até R$1.631,48 (20% de R$8.157,41 que é o teto do INSS atualmente).

O problema dessa combinação aparentemente boa para o Governo é que ele é importante para o país que precisa gerar mais emprego e renda, embora apartado da realidade das empresas.

No fundo, uma economia que gera empregos formais que paga até um salário-mínimo e meio não tem força para crescer muito. E mesmo com o sucesso do MEI, o máximo que esse trabalhador que adquire um CNPJ está limitado a uma receita de R$81 mil por ano que o limita a um faturamento bruto de R$6.750,00 por mês.

Pouca remuneração

Ou seja: estamos gerando emprego de baixa remuneração. Ajuda na taxa de ocupação e estimula o empreendedorismo. Mas não faz a economia crescer por força do trabalho e da melhoria da renda do trabalhador.

Esse baixo custo para geração de um emprego levou o professor Stephen Kanitz, também pesquisador da área de emprego, a formular um estudo sobre o custo de gerar um emprego no Brasil. Ele mediu o investimento de uma empresa no setor e chegou a um número bem curioso.

No Brasil, a média de geração de um único emprego, nas 500 maiores que oferecem os salários que queremos para toda a população, custa R$800 mil. No setor Têxtil é mais barato, aproximadamente R$65 mil. Já no setor de Energia esse valor chega a R$6,2 milhões, o que quer dizer muito capital necessário.

Divulgaçao
Industra preve menos lançamento no final do ano e está reduziondo itens na prateleira - Divulgaçao

Indústria Têxtil

Pelas contas do economista, depois da indústria têxtil a régua sobe muito. No setor de Varejo é R$124 mil, No de Saúde, R$161 mil. No setor de eletroeletrônicos R$212 mil e na Indústria Digital, R$231 mil. A partir daí, o valor mínimo é de R$309 mil (Comunicações) passando pelo setor de Transporte R$769 mil e Atacado com R$804 mil e subindo até chegar nos R$6,2 milhões do setor elétrico.

Para Kanitz não será uma redução de juros que fará o Brasil crescer nem subsídios, e sim conseguir gerar um ambiente econômico que estimule a população a poupar e investir, inclusive na Bolsa.

Thiago Lucas/ Design SJCC
Emprego - Thiago Lucas/ Design SJCC

Campeão de impostos

Para a pequena e média empresa esse quadro é desafiador porque a conta não pode ser limitada apenas ao salário que considera somente a remuneração auferida no tempo efetivamente trabalhado.

Para José Pastore, o Brasil “tem sido considerado o campeão de impostos e de encargos sociais”. No fundo, esclarece o professor, “o Brasil é um país de encargos altos e salários baixos. O que faz o trabalhador receber pouco e custar muito para a empresa.

Divulgação
Professor Stefen Kanitz. - Divulgação

 

Leia também

A contaminação política da tributação
opinião

A contaminação política da tributação
Por que devemos prestar atenção no INSS e em suas obrigações em cumprir novas leis
Coluna JC Negócios

Por que devemos prestar atenção no INSS e em suas obrigações em cumprir novas leis

Compartilhe

Tags