31,3 milhões de empregos sob risco com a IA. E por que isso pode ser a melhor notícia para a sua carreira

Uma entrevista recente trouxe um alerta de Sam Altman, CEO da OpenAI: a inteligência artificial pode substituir “categorias inteiras de empregos”, com um impacto comparável ao da Revolução Industrial. Para muitos, essa previsão parece o prenúncio de um futuro sombrio, onde milhões de profissionais serão empurrados para fora do mercado de trabalho.

Quando você lê que 31,3 milhões de empregos estão sob risco com o avanço da IA, qual é a sua primeira reação? Medo? Ansiedade? Talvez até uma pontada de pânico? Se a resposta for “sim”, você não está sozinho.

Mas e se eu te dissesse que essa “ameaça” pode ser, na verdade, a maior oportunidade da sua vida profissional? Parece contraintuitivo, eu sei. Afinal, perder o emprego nunca foi visto como algo positivo. Mas o verdadeiro problema não está na IA. Ele está em como a maioria das pessoas vem se posicionando no mercado de trabalho – e nem percebe. Vem comigo e vamos aprofundar esse tema!

O grande engano: acreditar que "estabilidade" ainda existe

Por décadas, fomos ensinados a acreditar que uma carreira sólida seguia uma fórmula quase infalível: escolher uma profissão com “boa demanda”, fazer uma graduação (ou até uma pós), conquistar uma vaga em uma boa empresa, trabalhar duro e esperar crescer com o tempo. Esse modelo funcionava… no século passado.

Hoje, a inteligência artificial está apenas acelerando um processo que já estava em curso: o fim das carreiras lineares e previsíveis. O que muitos profissionais ainda não perceberam é que se agarrar ao velho conceito de “estabilidade” é justamente o que está tornando seus empregos vulneráveis.

Pense com sinceridade: quantas tarefas do seu trabalho poderiam ser automatizadas? Quantas vezes você já ouviu falar de demissões em massa, inclusive de pessoas altamente qualificadas? Você sente que está realmente evoluindo ou apenas se mantendo ocupado? Se essas perguntas mexeram com você, entenda uma coisa: a IA não é o vilão. Ela é o espelho que está revelando o quanto o modelo de carreira que seguimos até aqui está obsoleto.

O impacto real: como a IA estar mexendo com você (mesmo que você ainda não perceba)

Imagine a história de uma cliente Mariana, uma coordenadora administrativa de 35 anos. Ela sempre foi elogiada pela eficiência: sabia preencher relatórios, organizar dados e gerenciar processos como ninguém. Mas, em 2023, a empresa onde trabalhava implementou um sistema de inteligência artificial que passou a fazer 70% do trabalho dela em questão de minutos.

O resultado? Mariana foi demitida. No começo, ela ficou arrasada. Porém, ao conversar com colegas, percebeu que não era a única. Profissionais de áreas como marketing, finanças e atendimento também estavam vendo suas funções se tornarem irrelevantes da noite para o dia.

Talvez você também esteja sentindo isso: tarefas que antes exigiam muito de você agora são feitas por sistemas em segundos; as exigências para promoções aumentaram, mas os salários nem tanto; e há uma sensação constante de que “algo pode acontecer a qualquer momento” no trabalho. E o mais assustador? Não é a IA em si. É a sensação de estar ficando para trás sem saber o que fazer para virar o jogo.

O custo de ignorar essa mudança: frustração, medo e arrependimento

Se nada mudar, o que acontece? Você até pode se manter no mercado por mais alguns anos, mas o risco é alto: frustração constante por sentir que suas habilidades já não são mais valorizadas, medo paralisante de perder o emprego e não conseguir se recolocar, e o pior de todos – o arrependimento profundo por não ter se preparado quando ainda havia tempo.

O que quase ninguém fala é sobre o impacto emocional dessa situação. A autoestima despenca, as relações pessoais começam a sofrer e uma sensação de impotência toma conta. É como viver com uma ameaça invisível, que drena sua energia e mina sua confiança a cada dia.

A virada de jogo: como transformar a ameaça em oportunidade

Agora vem a boa notícia: a IA não está apenas eliminando empregos – ela também está abrindo novos caminhos, modelando áreas profissionais e gerando uma demanda gigantesca por habilidades humanas que nenhuma máquina consegue substituir.

Criatividade, pensamento crítico, inteligência emocional e a capacidade de resolver problemas complexos nunca foram tão valorizados. O mercado está sedento por profissionais capazes de se reinventar e se posicionar como solucionadores de problemas, e não apenas executores de tarefas.

Quer um exemplo? Mariana, aquela coordenadora administrativa, decidiu investir em autoconhecimento e redirecionar a própria carreira. Ela descobriu afinidade com análise de dados e, em menos de um ano, ampliou sua área de atuação para a área administrativa e financeira – se tornou mais competitiva pois percebeu que antes estava estagnada em atividades rotineiras e pouco agregadora. Hoje, Mariana não teme o futuro. Ela o lidera.

E você? Vai esperar o mercado te engolir ou vai se tornar insubstituível?

A pergunta que fica é: você está preparado para ser insubstituível em um mundo com IA? Se a sua resposta for “não tenho certeza”, isso já é um sinal de alerta. Mas a boa notícia é que a transformação começa com uma única decisão: olhar para dentro, entender o que você realmente quer da sua carreira e descobrir como alinhar isso às novas demandas do mercado.

Vamos conversar? Descubra como blindar sua carreira contra a IA. Eu sei que tudo isso pode parecer assustador – mas você não precisa enfrentar sozinho. Que tal agendar um Diagnóstico de Carreira? Nele, vamos falar sobre: onde você está hoje e para onde quer ir, como potencializar suas habilidades para o mercado do futuro e montar um plano para tornar sua carreira à prova de IA. Retome o controle da sua trajetória. Porque o futuro não espera – mas você pode estar pronto para liderá-lo.

*Bruno Cunha, Administrador, Psicanalista, Headhunter e Especialista em Carreira, Ex-Diretor do Grupo CATHO em estados do Brasil, com experiência há mais de 19 anos assessorando profissionais (técnicos, gestores, consultores, docentes, empreendedores e autônomos/liberais) que buscam recolocação, mudança de emprego, desenvolvimento profissional ou transição de área/carreira, através métodos de diagnósticos profissionais capazes de identificar necessidades individuais de centenas de profissionais. Autor do livro “Descubra: você tem um Emprego ou uma Carreira?”. Mais de 41 mil seguidores no Linkedin e mais de 60 mil seguidores no Instagram, Docente em Pós-Graduação de renomadas instituições de ensino e Colunista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação e publicações na UOL, TV GLOBO, SBT, RECORD TV, JOVEM PAN, TRANSAMÉRICA, FOLHA CAPITAL, JORNAL UNIÃO, dentre outros. Atual Diretor da ASSESSORIA DE CARREIRA com Bruno Cunha.

