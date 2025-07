83% dos profissionais acham que o currículo é o maior obstáculo para recolocação – mas o verdadeiro problema está na carreira!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Você já acreditou que a falta de um bom currículo é o motivo pelo qual não consegue se recolocar no mercado? Essa é uma percepção comum — 83% dos profissionais apontam o currículo como o principal obstáculo para avançar na carreira. Mas a verdade é que o currículo não é a causa, e sim o sintoma. Ele apenas reflete as decisões, os bloqueios e a falta de estratégia que vêm se acumulando ao longo da trajetória profissional.

No artigo desta semana, quero te mostrar por que insistir em atualizar o currículo sem olhar para a própria carreira é como tentar consertar o espelho em vez de arrumar o que ele reflete. O verdadeiro problema está em não saber se posicionar, não ter clareza sobre onde se quer chegar e o que precisa ser ajustado para isso acontecer. Se você está pronto para descobrir o que realmente está te travando, vem comigo.

Será mesmo o currículo é o maior impeditivo de uma recolocação?

Muitos profissionais investem horas tentando aperfeiçoar seus currículos, ajustando palavras-chave, destacando experiências passadas e ajustando a formatação. Embora isso seja importante, a verdadeira questão está no desalinhamento entre o seu plano de carreira e o mercado atual. O que você não percebe é que um currículo mal elaborado pode ser um reflexo de um plano de carreira confuso. O verdadeiro bloqueio está no seu desenvolvimento profissional e na falta de um posicionamento claro em relação ao que você quer alcançar.

A razão pela qual tantos profissionais estão estagnados, mesmo com currículos que parecem "bons", é que eles não sabem se destacar da maneira certa. O mercado está saturado de candidatos qualificados, e o simples fato de ter um currículo perfeito não é mais suficiente. O que realmente importa é ter uma estratégia clara de desenvolvimento profissional, entender o que está faltando no seu perfil e como se destacar no competitivo mercado de trabalho.

O impacto emocional da falta de progresso na carreira

O maior problema de não resolver isso é o impacto emocional que ela gera. A estagnação da carreira pode ser extremamente frustrante. Você investe tempo, energia e dedicação, mas o retorno não vem. Isso leva a uma sensação de desânimo, insegurança e até a dúvidas sobre as próprias capacidades. A cada entrevista sem sucesso, você se questiona: “Por que eu não consigo avançar, mesmo com tanta experiência e dedicação?” A falta de progresso não só prejudica sua trajetória profissional, mas afeta também sua autoestima.

A frustração de ver outros colegas avançando, sendo promovidos ou conseguindo oportunidades melhores, enquanto você permanece no mesmo lugar, pode gerar um ciclo vicioso de desmotivação. Isso é ainda mais doloroso porque, muitas vezes, a razão para essa estagnação é invisível – você pode estar fazendo tudo certo, mas não sabe como alinhar suas ações para realmente conquistar o que quer.

O preço da falta de planejamento de carreira

A maior consequência de não resolver esse problema é o risco de continuar preso na mesma posição. O mercado de trabalho está em constante mudança, e os profissionais que não se adaptam a essas mudanças acabam perdendo oportunidades valiosas. Além disso, a falta de clareza em sua trajetória de carreira pode fazer com que você perca o timing de ações cruciais, como buscar promoções, mudanças de área ou até mesmo uma recolocação.

E o pior de tudo é que, enquanto você sente que está se esforçando e se dedicando, a falta de planejamento estratégico na carreira acaba sendo o maior impedimento para sua evolução. Você pode até se perguntar por que algumas pessoas conseguem crescer tão rápido enquanto outras parecem estar estagnadas. A resposta está no planejamento, na clareza de metas e na capacidade de se adaptar às mudanças do mercado.

Descubra os fatores visíveis e invisíveis que estão bloqueando seu avanço

Agora, você deve estar se perguntando: como resolver essa situação? A solução é simples, mas essencial. O primeiro passo é identificar o que realmente está impedindo o seu avanço profissional. Muitas vezes, o que está faltando não é uma correção no currículo, mas sim uma visão estratégica sobre o que falta para você se destacar no mercado. E uma das ferramentas mais poderosas para isso é o Diagnóstico de Carreira.

Ao realizar um Diagnóstico de Carreira, é essencial analisar diversos fatores que influenciam o seu progresso profissional. Isso inclui a qualificação acadêmica que você possui, o tempo de experiência acumulado, o salário atual em comparação com o mercado, as competências comportamentais que você desenvolveu, além da região geográfica em que está inserido, que pode impactar suas oportunidades. Tudo isso deve ser analisado não apenas no contexto do seu cargo atual, mas também em relação ao cargo desejado dentro da sua área profissional, permitindo uma visão estratégica e realista sobre as ações necessárias para alcançar seus objetivos de carreira.

Sobre Bruno Cunha

Quer descobrir o que está te impedindo de se recolocar ou avançar na sua carreira? Basta digitar a palavra "DIAGNOSTICO" nas minhas redes sociais e eu vou te ajudar a identificar os fatores que estão bloqueando sua trajetória profissional, seja algo visível ou invisível.

Bruno Cunha, Administrador, Psicanalista, Headhunter e Especialista em Carreira, Ex-Diretor do Grupo CATHO em estados do Brasil, com experiência há mais de 19 anos assessorando profissionais (técnicos, gestores, consultores, docentes, empreendedores e autônomos/liberais) que buscam recolocação, mudança de emprego, desenvolvimento profissional ou transição de área/carreira, através métodos de diagnósticos profissionais capazes de identificar necessidades individuais de centenas de profissionais. Autor do livro “Descubra: você tem um Emprego ou uma Carreira?”. Mais de 41 mil seguidores no Linkedin e mais de 60 mil seguidores no Instagram, Docente em Pós-Graduação de renomadas instituições de ensino e Colunista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação e publicações na UOL, TV GLOBO, SBT, RECORD TV, JOVEM PAN, TRANSAMÉRICA, FOLHA CAPITAL, JORNAL UNIÃO, dentre outros. Atual Diretor da ASSESSORIA DE CARREIRA com Bruno Cunha.

Instagram: carreiracombrunocunha

Linkedin: consultordecarreiracombrunocunha