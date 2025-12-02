JC Educação: Recife sedia Prêmio IEL e FrancEcoLab; novo PNE é adiado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O JC Educação, um espaço dedicado a acompanhar e divulgar iniciativas que transformam o ensino, além de novidades e tendências no universo educacional.

A seção é um desdobramento da coluna Enem e Educação, assinada por Mirella Araújo, sendo publicada tanto no Portal JCPE quanto na versão diária do Jornal do Commercio.

Aqui, leitores, educadores e estudantes poderão se atualizar sobre inovações pedagógicas, boas práticas, debates e os principais desafios da Educação no Brasil e no mundo.



Prêmio IEL reúne 757 projetos e divulga finalistas em cerimônia no Recife



A cidade do Recife vai sediar a cerimônia nacional de entrega do Prêmio IEL de Talentos 2025, realizado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL). Os vencedores serão anunciados nesta quarta-feira (3), durante evento no Instituto Ricardo Brennand, a partir das 17h.

A premiação celebra as melhores práticas em estágio, educação inovadora e pesquisa aplicada com impacto direto no setor produtivo, encerrando um ciclo que mobilizou núcleos estaduais do IEL, instituições de ensino, empresas e jovens talentos de todo o País.



Dos 60 projetos inscritos em Pernambuco, seis garantiram vaga na final. Eles se juntam a propostas de estados como Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Acre e Paraná. No total, 21 federações participaram das etapas estaduais. A edição deste ano recebeu 757 projetos inscritos, quase o dobro do registrado em 2024, quando foram apresentadas 377 propostas.



A edição de 2025 celebra duas frentes estratégicas — Estágio IEL e Inova Talentos — e traz uma novidade: a categoria Sistema S, que reconhece práticas inovadoras conduzidas por instituições, estagiários e bolsistas das entidades que integram o sistema.



“O crescimento de projetos inscritos mostra não apenas a força do prêmio, mas também o quanto nossos jovens e instituições estão engajados em construir soluções inovadoras e relevantes para o mercado”, afirmou o superintendente do IEL Pernambuco, Israel Erlich.



Para a superintendente nacional do IEL, Sarah Saldanha, o resultado do Prêmio IEL de Talentos comprova o fortalecimento da iniciativa. “A premiação é um incentivo concreto para que empresas, instituições de ensino e os jovens continuem apostando em projetos que transformam conhecimento em resultados. Reconhecer e valorizar esses esforços é fundamental para impulsionar a inovação, o desenvolvimento e a competitividade no país”, destacou Sarah.

FrancEcoLab premia estudantes em edição sobre guardiões da natureza



Com o tema “Curupira e Maskilili, guardiões da natureza”, o projeto interdisciplinar FrancEcoLab Brasil chegou à sua 5ª edição com a participação de mais de 1.700 estudantes, organizados em 118 grupos de 46 escolas do Brasil — em Pernambuco, a Escola Eleva Recife e o Colégio de Aplicação da UFPE produziram conteúdos para concorrer à premiação — e de nove escolas da Guiana Francesa, cuja participação foi inédita.



O FrancEcoLab é um projeto anual que tem como objetivo promover o aprendizado, a reflexão e a expressão artística para conscientizar os jovens sobre a responsabilidade ambiental. A iniciativa oferece oficinas on-line, eventos e um concurso escolar que mobiliza estudantes e professores ao longo do ano letivo.



As produções foram divididas nas seguintes categorias: contos (Ensino Fundamental I), slams bilíngues (Ensino Fundamental II) e podcasts sobre meio ambiente (Ensino Médio).



Nesta edição, a cerimônia de premiação foi realizada na última sexta-feira (28), na Oficina Brennand, promovida pelo Consulado-Geral da França no Recife e pela Embaixada da França no Brasil. As equipes premiadas também visitaram a Casa de Sementes, no território Xukuru, em Pesqueira.

Cerimônia de premiação do projeto FrancEcoLab recebeu estudantes de todo o país e da Guiana Francesa - Giovanni Costa

Votação do novo PNE é adiada para dezembro



A votação do novo Plano Nacional de Educação (PNE) foi adiada para dezembro, após a conclusão do debate sobre o parecer, encerrado no dia 25 de novembro, na Comissão Especial criada para analisar o tema. Relator do Projeto de Lei 2614/24, o deputado Moses Rodrigues (União-CE), integrante da Frente Parlamentar Mista pela Inclusão e Qualidade na Educação Particular (FPeduQ), incorporou 48% das 4.450 emendas apresentadas ao texto original e aos substitutivos anteriores — cerca de 2.136 contribuições.



As demais 52% foram rejeitadas, embora parte dos destaques apresentados pelos parlamentares ainda busque reavaliar trechos não acatados.

Em seu parecer, Moses Rodrigues reforçou o papel do PNE como diretriz decenal de planejamento e o define como uma norma “supraordenadora”, capaz de estruturar ações governamentais e estimular a participação da sociedade no cumprimento das metas estabelecidas para cada década.



Segundo o deputado, o novo plano equilibra ousadia nas metas e viabilidade de execução. Ele defende a ampliação dos investimentos públicos em educação para 7,5% do PIB em até sete anos e 10% do PIB ao final de dez anos, patamar que considera essencial para garantir avanços estruturais no setor e impulsionar o desenvolvimento do País.

O projeto tramita em caráter conclusivo na Comissão de Educação e, se não houver recurso para votação em plenário, seguirá diretamente para análise do Senado Federal. Para virar lei, o texto final deverá ser aprovado pelas duas Casas.



