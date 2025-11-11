JC Educação: alunos e escolas pernambucanas inspiram com projetos de arte, ciência e cooperação internacional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

JC Educação é a seção do JC que traz novidades, tendências e iniciativas que transformam o ensino, na versão Premium e na coluna Enem e Educação

Clique aqui e escute a matéria

O JC Educação, um espaço dedicado a acompanhar e divulgar iniciativas que transformam o ensino, além de novidades e tendências no universo educacional.

A seção é um desdobramento da coluna Enem e Educação, assinada por Mirella Araújo, sendo publicada tanto no Portal JCPE quanto na versão diária do Jornal do Commercio.

Aqui, leitores, educadores e estudantes poderão se atualizar sobre inovações pedagógicas, boas práticas, debates e os principais desafios da Educação no Brasil e no mundo.

Embaixada da França no Brasil assina acordo com a Escola Eleva Recife

A Escola Eleva Recife firmou, no dia 29 de outubro, uma parceria com a Embaixada da França no Brasil, assinando o acordo FrancEscola. A iniciativa, com prazo inicial de dois anos, contará com projetos interdisciplinares, atividades culturais, formações pedagógicas e recursos didáticos para fortalecer a presença do idioma e da cultura francesa na escola.

Damier Marre, professor de Francês na Escola Eleva Recife, ressalta a importância do acordo para o desenvolvimento educacional dos alunos, considerando uma formação acadêmica rigorosa, inovadora e abrangente.

“A parceria coloca a Escola Eleva Recife em posição de protagonismo entre as escolas privadas do Brasil, pois nos conecta diretamente a projetos de educação e cultura promovidos pela embaixada. Além do acesso à biblioteca, ao banco de filmes e à certificação de proficiência, os alunos também vivenciarão experiências únicas e práticas da cultura francesa, de forma lúdica e totalmente imersiva”, destacou.

XV Prêmio Naíde Teodósio de Estudos de Gênero está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o XV Prêmio Naíde Teodósio de Estudos de Gênero, iniciativa do Governo de Pernambuco voltada a estimular a produção crítica sobre as relações de gênero e a promoção dos direitos das mulheres. As inscrições seguem até o dia 3 de janeiro de 2026 e o edital está disponível no site da SecMulher atráves do https://secretarias.pe.gov.br/secmulher-noticias.

O prêmio é realizado pela Secretaria da Mulher de Pernambuco em parceria com a Facepe, Secti, SEE, Seplag, Cepe, Fundarpe, Fundaj e IFPE. Podem participar estudantes do 9º ano do ensino fundamental, ensino médio e técnico, além de alunos de graduação e pós-graduação e professores.

Os trabalhos podem ser apresentados em formato de redação, texto literário (conto, poema ou cordel), artigo científico, relato de experiência pedagógica ou documentário de curta-metragem. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelos sites agil.facepe.br (para artigos científicos) e fru.facepe.br (para as demais modalidades).

A edição deste ano conta com cotas de 20% para pessoas com deficiência nas categorias Redação e Textos Literários, em alinhamento ao Programa PE Acessível. Os vencedores receberão notebooks e diplomas de reconhecimento. As instituições com maior número de inscrições também serão premiadas. O edital completo está disponível no site da Facep.

O Prêmio Naíde Teodósio é o único no Brasil voltado para o estudo de gênero e, nesta edição, teve 692 trabalhos inscritos homologados - Ray Evllyn/ SecmulherPE

Estudantes transforma rua em espaço de convivência e arte

Cerca de 40 estudantes do Colégio GGE Parnamirim transformaram, na última sexta-feira (7), a rua em frente à Escola Municipal Nossa Senhora do Pilar, na comunidade do Pilar, no Bairro do Recife, em um grande espaço de convivência, arte e brincadeiras. A iniciativa marcou o lançamento do projeto “Rua Crescer Sem Pressa”, idealizado pelos alunos do Clube do Impacto, movimento estudantil do GGE que estimula o protagonismo juvenil e o engajamento em ações de impacto social e ambiental.

A proposta surgiu após semanas de encontros conduzidos em parceria com a Verda, laboratório global de inovação social. Durante as atividades, os estudantes refletiram sobre como o excesso de telas e a falta de espaços adequados têm reduzido as oportunidades de brincadeira na infância. Como culminância, eles colocaram a mão na massa: pintaram muros, criaram brincadeiras, instalaram “telas brincantes” — painéis artísticos e interativos — e promoveram oficinas lúdicas com as crianças da comunidade, com a participação do artista plástico Rafa Mattos.

A ação também contou com o apoio de instituições parceiras como Recentro, Aliança pelo Centro (WRI), Instituto Coral e Casa das Asas.

Estudante do Recife cria bomba eólica com materiais recicláveis

O estudante Lucas Figueiredo, de 14 anos, do Colégio Santa Maria, no Recife, desenvolveu uma bomba de água movida à energia eólica, feita com materiais recicláveis, que pode ajudar comunidades do semiárido nordestino a enfrentar a escassez hídrica.

O projeto começou há quatro anos como parte da feira de ciências da escola. Com orientação da professora Isabel Guaraná e do tio Luciano Figueiredo, engenheiro elétrico, Lucas aprimorou o protótipo até chegar a um modelo funcional, sustentável e de baixo custo. Para entender as reais necessidades das famílias, o jovem inventor conversou com pequenos agricultores de Bom Jardim (PE) e projetou a bomba para operar sem depender de energia elétrica.

A iniciativa rendeu a Lucas medalha de ouro na International Greenwich Olympiad, realizada em Londres, além de reconhecimento em outras competições científicas, como a Feira Nordestina de Ciência e Tecnologia e a Milset Expo-Sciences International (ESI), em Abu Dhabi, onde representou o Brasil em outubro deste ano.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />