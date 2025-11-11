O "Homem Novo" parece que desistiu (I)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Num mundo regido pela virtualidade e pelas 'fake news', o sentido moral, político, espiritual ou intelectual que a Verdade tende a desaparecer.

Clique aqui e escute a matéria

Proprietário de uma verve irônica (e até cáustica!), o vienense Karl Kraus (1874-1936), num daqueles seus famosos aforismas, disse algo assim: "Estamos esperando o Homem Novo há dois mil e quinhentos anos. Se ele ainda não apareceu, é porque não virá mais!"

A ideia da produção histórica de um HOMEM NOVO está presente em todas as pedagogias "progressistas", aquelas que se fundaram numa determinada concepção moderna de "História", que supunha que nenhuma força metafísica ou sobrenatural (Deus, Destino, Providência...) iria, doravante, determinar o progresso do espírito humano em direção à liberdade, ao autoesclarecimento, ao aperfeiçoamento das instituições, à valorização do indivíduo autônomo, à igualdade no interior da liberdade. Projeto ambicioso!

E era tendo como horizonte esse homem renovado, quer dizer tendo "superado" (uma das palavrinhas preferidas de nossos "materialistas dialéticos"!) sua alienação, sua falsa consciência, as formas sociais e políticas da dominação e construído a sociedade finalmente "humanizada", que poderíamos, nesse horizonte, praticar - no presente- uma forma de pedagogia "libertadora" ou "emancipatória". O tema é extremamente sedutor e orienta muitos de nossos grupos educacionais que se dizem de orientação "freireana" (do nome de Paulo Freire).

Mas, como disse Kraus, o Homem Novo não chegou, e eu não acho que ele está atrasado nem que perdeu "o trem da História": ele é apenas uma de nossas ilusões necessárias e, como disse certa vez Hans Jonas, "não temos outro Homem": temos que contar com "esse" mesmo, ordinário, imperfeito, ambíguo, sublime e violento, capazes de obras de cultura elevadas e de promover, também, a destruição do outro com refinamento técnico e cálculo racional.

Assim, precisamos realizar um diagnóstico um pouco mais realista de nossa época e tentar perceber as instâncias que substituíram as promessas utópicas da Modernidade. Quais são as descrenças que nos invadiram e estão moldando nossa saturnal época? O que precisávamos "destruir" para podermos entrar num suposto Novo Tempo?

Minha lista é relativamente extensa e, nela, eu não hesitaria em colocar temas como: o passado, o futuro, a utopia, a verdade, a realidade, o ser, a consciência, o sujeito, a história, a autoridade, a liberdade, a igualdade, a política, a educação...

Tentarei explicar melhor, seguindo a "lista" acima de nossos... desencantos.

No PASSADO nós depositávamos um potencial de nos guiar e de servir de exemplo a não ser repetido ("Um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la", lembram-se?), mas parece que é exatamente esse passado que não interessa mais e lembrá-lo ou respeitá-lo é incorrer em erros repetidos ao longo da história dos homens. O FUTURO, por outro lado - o tempo privilegiado da Modernidade- não é mais aquele lugar da realização da Utopia, lembrando que a Modernidade retirou a Utopia de um ESPAÇO (uma ilha, um país escondido...) e o trouxe para um TEMPO (no futuro socialista ou comunista...). Mas parece que, agora, é o presente que no seu "presentismo" define nossos projetos, que não são mais um "lançar-se" (PRO-JECTUM), mas um adaptar-se.

Da mesma forma, estamos desmoralizando a VERDADE, que deixa de ser (conceito de verdade material ou empírica) uma relação entre o conteúdo de nosso intelecto e os entes tidos como "objetivos" ou "subjetivos", verdade anunciada através da palavra racional e conceitual. Num mundo regido pela virtualidade e pelas 'fake news', o sentido moral, político, espiritual ou intelectual que a Verdade continha, tende a desaparecer. Não se trata de viver na mentira: trata-se de produzir uma nova relação entre as palavras e as coisas, base para qualquer forma de liberdade ou de dominação.

A HISTÓRIA havia deixado de ser o "estudo do passado", de onde poderíamos retirar "lições" para a vida social ou individual prática e passara a ser, na Modernidade, um "PROCESSO", quer dizer, um conjunto de forças inteligíveis e racionalizáveis (Kant, Hegel, Marx) que detinha, mesmo que 'astuciosamente', um sentido (significado) e uma direção (a realização do humano no tempo).

Nossa época é aquela do, na ausência de termo mais adequado, do DESESPERO, não num sentido "psicológico", mas num sentido social e histórico. Mas sem esse desespero, tão típico de épocas que terminam e de outras que começam sem que se saiba exatamente aonde vão chegar, são essas épocas "desesperadas" (que também atingem nossa sensibilidade espiritual. Não é por acaso o altíssimo índice de suicídio atual!) onde se germina o novo tempo, que não significa Melhor: ele será sempre imprevisível, mas é nele, nesse Tempo Novo onde se dá a possibilidade de um outro COMEÇO!

Tudo isso tem uma relação direta com a EDUCAÇÃO, que será o tema de nosso próximo artigo.

Flávio Brayner, professor Emérito da UFPE



