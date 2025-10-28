JC Educação: destaque na Olimpíada de Informática, vagas gratuitas no Senac EAD e formação docente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

JC Educação é a seção do JC que traz novidades, tendências e iniciativas que transformam o ensino, na versão Premium e na coluna Enem e Educação

O JC Educação, um espaço dedicado a acompanhar e divulgar iniciativas que transformam o ensino, além de novidades e tendências no universo educacional.

A seção é um desdobramento da coluna Enem e Educação, assinada por Mirella Araújo, sendo publicada tanto no Portal JCPE quanto na versão diária do Jornal do Commercio.

Aqui, leitores, educadores e estudantes poderão se atualizar sobre inovações pedagógicas, boas práticas, debates e os principais desafios da Educação no Brasil e no mundo.

Senac EAD oferece vagas gratuitas em cursos técnicos

A Rede EAD Senac está com inscrições abertas para o processo seletivo de cursos técnicos de nível médio na modalidade de Educação a Distância (EAD), por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). São 3.335 vagas distribuídas em 12 cursos oferecidos em polos de oito estados brasileiros. Entre as opções, estão os cursos de Técnico em Contabilidade, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Qualidade. As inscrições podem ser feitas até 17 de novembro, pelo site www.ead.senac.br/gratuito, e o resultado dos classificados será divulgado em 3 de dezembro.

Em Pernambuco, além das opções EAD gerais, há 100 vagas exclusivas distribuídas em quatro polos presenciais do Senac. Em Vitória de Santo Antão, será ofertado o curso de Técnico em Recursos Humanos; em Garanhuns, o de Técnico em Administração; em Serra Talhada, o de Técnico em Contabilidade; e em Petrolina, o de Técnico em Secretariado. As aulas terão início em janeiro de 2026, com acesso à plataforma virtual, e é obrigatório apresentar comprovante de residência em Pernambuco para concorrer às vagas locais.

Podem se inscrever candidatos que tenham concluído ou estejam cursando, no mínimo, o 2º ano do Ensino Médio, e que atendam ao requisito do PSG, com renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa. Após o envio e validação dos documentos exigidos, a matrícula será confirmada por e-mail.

A lista oficial de classificados será publicada no portal do EAD Senac, e o acesso aos conteúdos ocorrerá pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail editalpsgead@senacrs.com.br ou pelo WhatsApp (51) 99135-9169, das 9h às 18h.

Estudante pernambucano conquista medalha na Olimpíada Brasileira de Informática

O estudante Nicolas Lima, do Colégio CBV, foi o único de Pernambuco a conquistar medalha na Olimpíada Brasileira de Informática (OBI) 2025, na modalidade Programação. Ele conquistou a medalha de prata em uma das competições mais desafiadoras e prestigiadas do país.

A prova exige raciocínio lógico, domínio de linguagens de programação e criatividade na resolução de problemas computacionais. “Para a Olimpíada, fui criando coisas que gosto. No colégio, os professores incentivam todo mundo a participar e apoiam a gente nesse processo. Meus pais me ensinaram lógica computacional quando eu tinha 6 anos. Eu programava com blocos e, a partir dos 11 anos, comecei a programar, de fato. Gosto da programação porque ela não é só um hobby, é uma ferramenta para solucionar problemas do cotidiano”, afirmou Nicolas.

De acordo como o coordenador de Segmento do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio do CBV, Edilzo Filho, a conquista reflete o investimento contínuo na formação tecnológica dos estudantes e no estímulo às atividades que envolvem esse universo.

“No caso da OBI, inserimos os alunos ainda no Ensino Fundamental, pois os desafios da competição envolvem problemas de lógica e de raciocínio computacional, sem uso de computador, apenas utilizando lápis e papel. Ao tomarem gosto pelas ciências da computação, podem participar da modalidade Programação, onde a prova é composta de tarefas de programação com níveis variados de dificuldade”, ressalta.

""Mais do que um resultado individual, essa vitória inspira outros jovens a explorarem o universo da tecnologia com curiosidade e propósito", afirmou oordenador de Segmento do CBV, Edilzo Filho

Parceria oferece formação étnico-racial gratuita para professores do Brasil

Estão abertas as inscrições gratuitas para o curso “Cartografias: projetos de vida e educação para as reações étnico-raciais". A atividade, que é online, é fruto de parceria entre o Instituto iungo e a Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul (Seduc-RS). A trilha autoformativa é indicada para educadores da Educação Básica que desejam conhecer práticas que promovam uma sociedade mais justa.



A formação tem carga horária de 16 horas e propõe reflexões ao conectar Projetos de Vida e Educação para as relações étnico-raciais. O objetivo é promover pertencimento, respeito e transformações tanto para os estudantes quanto para suas comunidades. Os interessados devem se inscrever até o dia 5 de dezembro, no site do Instituto iungo.





IEE leva esporte educacional ao CBAFS no Recife

O Instituto Esporte e Educação (IEE) levará sua metodologia de Esporte Educacional ao Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde (CBAFS) nesta quarta-feira (29), às 14h, no Recife (PE). Na oficina “Esporte Educacional e Justiça Social – Experiências e Práticas Transformadoras”, educadores, gestores e pesquisadores poderão conhecer práticas do IEE e analisar o impacto das formações oferecidas pelo instituto, destacando a qualificação da educação física escolar por meio do esporte educacional.

A oficina apresentará experiências concretas, como o projeto desenvolvido no Cabo de Santo Agostinho, onde jovens promovem ações esportivas e culturais em suas comunidades, fortalecendo redes de solidariedade e pertencimento. Os participantes terão a oportunidade de ouvir relatos de vida desses jovens e conhecer um jogo autoral criado com base nos princípios do esporte educacional, simbolizando criatividade, engajamento social e apropriação da própria cultura corporal.

O evento, que segue até sexta-feira (31), é promovido pela Sociedade Brasileira de Atividade Física & Saúde (SBAFS) e reúne pesquisadores, profissionais e estudantes para discutir avanços na pesquisa e intervenção em atividade física e saúde.