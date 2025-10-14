JC Educação: Prêmio de Inovação para estudantes, oficina de cinema e bolsas em IA para professores
JC Educação é a seção do JC que traz novidades, tendências e iniciativas que transformam o ensino, na versão Premium e na coluna Enem e Educação
Clique aqui e escute a matéria
O JC Educação, um espaço dedicado a acompanhar e divulgar iniciativas que transformam o ensino, além de novidades e tendências no universo educacional.
A seção é um desdobramento da coluna Enem e Educação, assinada por Mirella Araújo, sendo publicada tanto no Portal JCPE quanto na versão diária do Jornal do Commercio.
Aqui, leitores, educadores e estudantes poderão se atualizar sobre inovações pedagógicas, boas práticas, debates e os principais desafios da Educação no Brasil e no mundo.
- JC Educação: alunos da rede pública treinam fluência em inglês com IA; Senai Pernambuco e Jala University oferecem bolsas de estudo e pesquisa
- JC Educação: Capacitação profissional, bolsas para líderes e investimentos na saúde emocional dos estudantes
- JC Educação: CESAR School finalista de prêmio de inovação, registro racial nas escolas e adesão recorde ao Selo Unicef
Associação Conexão Social lança Prêmio Inovação e Tecnologia
A Associação Conexão Social lançou a chamada para o Prêmio Inovação e Tecnologia, iniciativa voltada a estudantes do Projeto Passaporte Digital: Formação, Inovação e Tecnologia, e também para alunos das escolas de Lagoa de Itaenga.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O objetivo é estimular e reconhecer o protagonismo juvenil, premiando ideias criativas capazes de propor soluções locais em áreas como programação, redes de tecnologia da informação e comunicação e mídias digitais. As inscrições estão abertas no site www.somosconexaosocial.org e o período de recebimento dos protótipos dos projetos é de 13 de outubro a 13 de novembro de 2025.
Todos os participantes receberão medalhas de reconhecimento. Já os projetos vencedores, nas quatro categorias do prêmio, terão como recompensa um tablet para cada integrante da equipe. O cronograma segue com a avaliação dos resultados, de 17 a 21 de novembro, e com a divulgação do resultado preliminar no próximo dia 24 de novembro. O resultado final deverá ser divulgado em dezembro.
TRELA Audiovisual oferece oficina para professores sobre uso do cinema em sala de aula
O projeto TRELA Audiovisual promove uma formação online e gratuita para docentes de todo o Estado sobre o uso do cinema como ferramenta pedagógica. Interessados em participar da oficina “Cinema em sala de aula” podem se inscrever até o dia 18 de outubro pelo site trelaaudiovisual.com.br. As aulas acontecem nos dias 20, 22, 29 e 30 deste mês, sempre das 19h às 20h.
A proposta é inspirar professores a utilizarem filmes em sala de aula como ponto de partida para debates e conexões entre arte e conhecimento. Serão trabalhados conteúdos das diretrizes educacionais, como a BNCC, nas quatro áreas do saber. Os participantes receberão certificado mediante presença mínima de 75%.
Com número de vagas limitado, a iniciativa é direcionada a professores do ensino fundamental anos finais e ensino médio. Os educadores selecionados serão informados por e-mail ou WhatsApp sobre a participação na formação. A ação faz parte do TRELA Audiovisual – Itinerância, incentivada pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), através da Prefeitura do Paulista, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Juventude. Num segundo momento o projeto prevê levar uma sessão de cinema com debate para escolas da rede publica do município do Paulista.
Professores podem concorrer a 15 mil bolsas gratuitas para capacitação em IA
A plataforma de educação aberta DIO, em parceria com o Santander, lançou o programa Santander EducaIA, que oferece 15 mil bolsas gratuitas para professores e profissionais da educação em Pernambuco.
O objetivo é capacitar os educadores no uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) para aplicação direta em sala de aula, incluindo a personalização do ensino, otimização do planejamento pedagógico e automatização de tarefas administrativas.
Com 19 horas de conteúdo, o curso combina videoaulas, lives interativas, exercícios práticos e um desafio final, proporcionando uma formação prática e imediata. As inscrições estão abertas até 9 de novembro de 2025, e podem participar docentes de qualquer rede de ensino. Para se inscrever, é necessário acessar a plataforma Santander Open Academy, utilizando o mesmo e-mail posteriormente na plataforma da DIO.
A jornada de aprendizagem inclui o uso de ferramentas como Microsoft Copilot e ChatGPT, sempre com foco em ética e boas práticas. O cronograma prevê a liberação da primeira lista de aprovados entre 13 e 19 de novembro, e da segunda lista entre 21 e 23 de novembro. A trilha de estudos será disponibilizada em 1º de dezembro, com certificação até 31 de janeiro de 2026.
Saiba como se inscrever na newsletter JC