Enem e Educação | Notícia

JC Educação: Prêmio de Inovação para estudantes, oficina de cinema e bolsas em IA para professores

Por Mirella Araújo Publicado em 14/10/2025 às 16:04 | Atualizado em 14/10/2025 às 16:06
Premiação busca fortalecer a criatividade e práticas sustentáveis dos jovens de Lagoa de Itaenga
Premiação busca fortalecer a criatividade e práticas sustentáveis dos jovens de Lagoa de Itaenga - Divulgação/ Associação Conexão Social

Clique aqui e escute a matéria

Leia Também

Associação Conexão Social lança Prêmio Inovação e Tecnologia

 A Associação Conexão Social lançou a chamada para o Prêmio Inovação e Tecnologia, iniciativa voltada a estudantes do Projeto Passaporte Digital: Formação, Inovação e Tecnologia, e também para alunos das escolas de Lagoa de Itaenga.

O objetivo é estimular e reconhecer o protagonismo juvenil, premiando ideias criativas capazes de propor soluções locais em áreas como programação, redes de tecnologia da informação e comunicação e mídias digitais. As inscrições estão abertas no site www.somosconexaosocial.org e o período de recebimento dos protótipos dos projetos é de 13 de outubro a 13 de novembro de 2025.

Todos os participantes receberão medalhas de reconhecimento. Já os projetos vencedores, nas quatro categorias do prêmio, terão como recompensa um tablet para cada integrante da equipe. O cronograma segue com a avaliação dos resultados, de 17 a 21 de novembro, e com a divulgação do resultado preliminar no próximo dia 24 de novembro. O resultado final deverá ser divulgado em dezembro.

TRELA Audiovisual oferece oficina para professores sobre uso do cinema em sala de aula

O projeto TRELA Audiovisual promove uma formação online e gratuita para docentes de todo o Estado sobre o uso do cinema como ferramenta pedagógica. Interessados em participar da oficina “Cinema em sala de aula” podem se inscrever até o dia 18 de outubro pelo site trelaaudiovisual.com.br. As aulas acontecem nos dias 20, 22, 29 e 30 deste mês, sempre das 19h às 20h.

A proposta é inspirar professores a utilizarem filmes em sala de aula como ponto de partida para debates e conexões entre arte e conhecimento. Serão trabalhados conteúdos das diretrizes educacionais, como a BNCC, nas quatro áreas do saber. Os participantes receberão certificado mediante presença mínima de 75%.

Com número de vagas limitado, a iniciativa é direcionada a professores do ensino fundamental anos finais e ensino médio. Os educadores selecionados serão informados por e-mail ou WhatsApp sobre a participação na formação. A ação faz parte do TRELA Audiovisual – Itinerância, incentivada pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), através da Prefeitura do Paulista, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Juventude. Num segundo momento o projeto prevê levar uma sessão de cinema com debate para escolas da rede publica do município do Paulista.

 

Divulgação/Trela Audiovisual
O TRELA Audiovisual formou mais de 200 alunos tendo, inclusive, ex-alunos do curso premiados em festivais de cinema, como o Cine P - Divulgação/Trela Audiovisual

Professores podem concorrer a 15 mil bolsas gratuitas para capacitação em IA

A plataforma de educação aberta DIO, em parceria com o Santander, lançou o programa Santander EducaIA, que oferece 15 mil bolsas gratuitas para professores e profissionais da educação em Pernambuco.

O objetivo é capacitar os educadores no uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) para aplicação direta em sala de aula, incluindo a personalização do ensino, otimização do planejamento pedagógico e automatização de tarefas administrativas.

Com 19 horas de conteúdo, o curso combina videoaulas, lives interativas, exercícios práticos e um desafio final, proporcionando uma formação prática e imediata. As inscrições estão abertas até 9 de novembro de 2025, e podem participar docentes de qualquer rede de ensino. Para se inscrever, é necessário acessar a plataforma Santander Open Academy, utilizando o mesmo e-mail posteriormente na plataforma da DIO.

A jornada de aprendizagem inclui o uso de ferramentas como Microsoft Copilot e ChatGPT, sempre com foco em ética e boas práticas. O cronograma prevê a liberação da primeira lista de aprovados entre 13 e 19 de novembro, e da segunda lista entre 21 e 23 de novembro. A trilha de estudos será disponibilizada em 1º de dezembro, com certificação até 31 de janeiro de 2026.

