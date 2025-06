Projeto oferece oficinas de animação para adolescentes nas férias; veja como participar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O projeto Trela Audiovisual está com inscrições abertas para oficinas gratuitas durante as férias escolares de julho. A proposta é ensinar jovens de 14 a 18 anos a produzir animação em Stop Motion.

As inscrições vão até o dia 30 de junho pelo link linktr.ee/trelaaudiovisual. Nesta edição do projeto, além da oficina para o público geral, que oferece 24 vagas, a novidade fica por conta da turma Girassóis, com 20 vagas voltadas para adolescentes do espectro autista.

Não é necessário ter formação prévia para se inscrever. As aulas acontecem de 21 a 25 de julho, no turno da manhã. O curso para adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que conta com consultoria e acompanhamento de uma educadora neurodivergente, será realizado também pelas manhãs, de 14 a 18 de julho.

Cinemateca Pernambucana

As oficinas acontecem na Cinemateca Pernambucana, equipamento cultural localizado no campus da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) do bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife. Os adolescentes selecionados terão ajuda de custo para alimentação e transporte.

Ao longo das 20h de oficina, os participantes vivenciam dinâmicas práticas e teóricas, orientadas por cineastas, numa jornada pelo universo da animação em Stop Motion. Ao final do curso, os alunos realizam seus próprios curtas-metragens, iniciando a construção de um portfólio de criações. A atividade garante certificado.

Até hoje, o Trela Audiovisual formou mais de 200 alunos tendo, inclusive, ex-alunos do curso premiados em festivais de cinema, como o Cine PE.

O projeto Trela Audiovisual - Stop Motion é apoiado pelo Prefeitura da Cidade do Recife, enquanto o Trela Audiovisual - Girassóis tem apoio do Governo do Estado de Pernambuco, ambos via Politica Nacional Aldir Blanc.