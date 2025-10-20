JC Educação: Revalida abre inscrições, UFPE avança em ranking e escolas ganham móveis sustentáveis
JC Educação é a seção do JC que traz novidades, tendências e iniciativas que transformam o ensino, na versão Premium e na coluna Enem e Educação
Clique aqui e escute a matéria
O JC Educação, um espaço dedicado a acompanhar e divulgar iniciativas que transformam o ensino, além de novidades e tendências no universo educacional.
A seção é um desdobramento da coluna Enem e Educação, assinada por Mirella Araújo, sendo publicada tanto no Portal JCPE quanto na versão diária do Jornal do Commercio.
Aqui, leitores, educadores e estudantes poderão se atualizar sobre inovações pedagógicas, boas práticas, debates e os principais desafios da Educação no Brasil e no mundo.
- JC Educação: Prêmio de Inovação para estudantes, oficina de cinema e bolsas em IA para professores
- JC Educação: alunos da rede pública treinam fluência em inglês com IA; Senai Pernambuco e Jala University oferecem bolsas de estudo e pesquisa
- JC Educação: Capacitação profissional, bolsas para líderes e investimentos na saúde emocional dos estudantes
UFRPE apresenta cursos e carreiras na Feira de Profissões em novembro
A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) promove, nos dias 04 e 05 noevembro, a Feira de Profissões 2025. O evento, que tem como tema “Profissões do futuro: seu conhecimento na era da Inteligência Artificial”, será realizado na quadra coberta do Campus Dois Irmãos, no Recife, além de todas as Unidades Acadêmicas da UFRPE: Belo Jardim (UABJ), Cabo de Santo Agostinho (UACSA) e Recife (Sede/UAEADTec/Codai).
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A programação será das 9h às 18h, com informações sobre cursos e oportunidades de bolsas, interações, atividades integradoras, tour guiado pela Ruralinda e outras atividades que buscam orientar os estudantes no processo de decisão da carreira e curso.
A Feira de Profissões, promovida pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG), por meio da Coordenação Geral de Cursos de Graduação, em parceria com coordenações de cursos e estudantes da UFRPE, é gratuita e aberta às pessoas interessadas em conhecer a Universidade e suas oportunidades acadêmicas. Além da exposição de todos os cursos, a programação inclui visitas guiadas a laboratórios e estruturas da UFRPE e diversas atividades para uma experiência imersiva a quem deseja conhecer e escolher seu curso e sua carreira profissional e acadêmica.
Quem quiser conferir informações, conteúdos interativos e imagens sobre os cursos e as Unidades Acadêmicas da UFRPE também pode acessar a plataforma www.profissões.ufrpe.org, criada com a finalidade de aproximar a Instituição das pessoas interessadas em conhecer e ingressar na UFRPE.
Abertas as inscrições para cadastro de elaboradores de itens das avaliações da formação médica
As inscrições para compor o Cadastro de Elaboradores e Revisores de Itens da Educação Superior (Ceres) do Banco Nacional de Itens da Educação Superior (BNI-ES) estão abertas até o dia 31 de outubro, pelo Sistema BNI.
A chamada pública busca docentes interessados na elaboração de itens para as avaliações da formação médica - Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior (Revalida) e Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).
Para participar, o candidato deve possuir diploma de graduação em medicina emitido por instituição de ensino superior credenciada. Também é exigido título de especialização (stricto sensu ou lato sensu) registrado em, pelo menos, uma das seguintes áreas: clínica médica, cirurgia geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia, medicina de família e comunidade, saúde coletiva ou saúde mental.
Além disso, é necessário atuar como docente em curso de medicina e comprovar o vínculo por meio de declaração assinada pelo coordenador do curso ou representante legal da instituição.
UFPE é destaque no QS World University Rankings
A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) se destacou no QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2026. Os dados, divulgados na última quinta-feira (16), posicionam a UFPE como a melhor instituição de ensino superior de Pernambuco e do Nordeste, a 13ª do Brasil e no grupo das 52 melhores universidades da América Latina e do Caribe.
Em sua 15ª edição, o ranking avaliou 492 instituições de 26 países, sendo o Brasil o país com maior presença, com 130 universidades classificadas.
A avaliação considerou indicadores como reputação acadêmica, citações por artigo, reputação junto a empregadores, proporção entre alunos e docentes, rede internacional de pesquisa, publicações por faculdade e impacto na web. Nos resultados mais recentes, a UFPE apresentou avanços significativos na rede internacional de pesquisa, impacto na web, artigos por faculdade e reputação acadêmica.
Escolas de Moreno recebem móveis feitos de material reciclado do Rock in Rio Brasil 2024
A Tramontina doou 750 conjuntos de mesas e cadeiras infantis produzidos a partir de plástico reciclado, coletado pela Braskem no Rock in Rio Brasil realizado em 2024. Os móveis foram destinados a 13 escolas da rede municipal de Moreno, previamente selecionadas.
“Mais do que doar mobiliário, queremos semear valores. Na Tramontina, a educação é um dos pilares do nosso propósito — crescer para transformar vidas e criar laços para evoluirmos juntos. Esta ação é um convite para que a comunidade escolar adote práticas sustentáveis e ajude a multiplicar a educação ambiental em todo o país”, destaca Igor Arregui, diretor administrativo da Tramontina.
No total, foram distribuídas 524 cadeiras e 278 mesas infantis da linha Sofia, nas cores azul e vermelha. Com a colaboração da Braskem, da Colorfix e de secretarias municipais de educação, as entregas seguirão um cronograma definido junto a cada escola beneficiada.