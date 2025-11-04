JC Educação: novo índice revela desafios no Ensino Médio; seletivas esportivas para novos talentos e Hackathon Universitário gratuito
JC Educação é a seção do JC que traz novidades, tendências e iniciativas que transformam o ensino, na versão Premium e na coluna Enem e Educação
Clique aqui e escute a matéria
O JC Educação, um espaço dedicado a acompanhar e divulgar iniciativas que transformam o ensino, além de novidades e tendências no universo educacional.
A seção é um desdobramento da coluna Enem e Educação, assinada por Mirella Araújo, sendo publicada tanto no Portal JCPE quanto na versão diária do Jornal do Commercio.
Aqui, leitores, educadores e estudantes poderão se atualizar sobre inovações pedagógicas, boas práticas, debates e os principais desafios da Educação no Brasil e no mundo.
Leia Também
Brasil tem apenas 15,5% dos jovens com Ensino Médio concluído na idade certa e aprendizado adequado
Apenas 15,5% dos jovens brasileiros nascidos em 2006 concluíram o Ensino Médio na idade adequada — aos 17 ou 18 anos — e com proficiência mínima em Português e Matemática. O dado integra a nova atualização do Índice de Inclusão Educacional (IIE), desenvolvido pela organização Metas Sociais, sob coordenação do economista Reynaldo Fernandes, em parceria com o Instituto Natura e a Lupa Social.
O indicador, que cruza dados do SAEB, do Censo Escolar e da PNAD Contínua, mostra que o país ainda não recuperou as perdas causadas pela pandemia da covid-19, que interrompeu um ciclo de avanços registrado entre 2015 e 2019, quando o IIE passou de 9,5% para 18,9%. Desde então, o índice caiu para 17% em 2021 e agora está em 15,5%.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A desigualdade regional é um dos pontos mais preocupantes. A Região Norte tem os piores desempenhos: Amapá (5,6%), Roraima e Amazonas (6,6%) e Pará (6,9%) aparecem no fim da lista, junto ao Maranhão (6,6%). O Nordeste tem grande disparidade entre seus estados, com IIE 2023 de 8,4% em Alagoas, 12,5% no Rio Grande do Norte, 16,2% em Pernambuco e 18,1% no Ceará - este último, o quinto melhor desempenho nacional. No Sudeste, São Paulo tem 18,6%, mas o Rio de Janeiro apresenta o pior resultado regional, com 11,8%. No Sul, Santa Catarina (17,4%) e Rio Grande do Sul (16,7%) mantêm índices próximos, refletindo menor desigualdade.
Para David Saad, do Instituto Natura, a recomposição da aprendizagem perdida na pandemia é essencial para o futuro dos jovens. “O país ainda não conseguiu garantir que os estudantes do Ensino Médio aprendam o mínimo necessário para avançar na vida acadêmica e profissional”, disse.
Colégio Salesiano Recife abre Seletiva de Esportes para novos talentos
O Colégio Salesiano Recife promoverá suas seletivas esportivas a partir do dia 7 de novembro, no Gymnásium Dom Bosco, localizado na Rua Dom Bosco, 551. Os aprovados poderão concorrer a bolsas de estudo e descontos especiais.
As modalidades oferecidas são basquete, voleibol e futsal. O processo seletivo para o basquete masculino acontece no dia 7 de novembro, às 14h para os nascidos entre 2012 e 2014, e às 16h para os nascidos entre 2011 e 2010. Já o voleibol será no dia 14 de novembro: às 14h para o masculino (nascidos entre 2011 e 2014) e às 16h para o feminino (nascidas entre 2011 e 2013).
o mesmo dia, também será realizada a seletiva de futsal masculino, às 14h para os nascidos entre 2011 e 2013, e às 16h para os nascidos entre 2014 e 2016. Em breve, o Salesiano abrirá inscrições para modalidades individuais, como Ginástica Rítmica e Judô.
Para participar, é necessário preencher o formulário disponível em https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp4oaJKYRZoR6Sn9Cm18yU0EytAjEJDBDeui7HWPtmASiDhw/viewform. Os candidatos devem comparecer no dia da seletiva com roupa adequada para a prática esportiva, cópia da identidade e do boletim escolar, além de chegar com, no mínimo, 30 minutos de antecedência.
Wyden realiza Hackathon Universitário em parceria com a AWS
Estudantes dos cursos relacionados à área de tecnologia de Pernambuco terão a oportunidade de participar gratuitamente de uma trilha de capacitação que abrange os cursos AWS de Cloud Foundations e Arquitetura de Dados.
As capacitações integram o Hackathon Wyden - Edição Nordeste, que propõe um desafio voltado para soluções tecnológicas, com foco em inovação, habilidades digitais e resolução de problemas para alunos dos campi UniFBV e UniFAVIP da Wyden. O evento acontecerá no dia 13 de novembro, às 8h.
Ao final da Trilha, os 100 universitários com melhor pontuação serão convidados a participar da etapa presencial do Hackathon Wyden que será realizado na unidade UniFBV. Além disso, os 20 primeiros colocados no Hackathon ganharão uma certificação gratuita, reconhecida pela AWS, em um dos cursos realizados.
O Hackathon é uma oportunidade única para que nossos estudantes vivenciem na prática, os desafios e as demandas reais do mercado de tecnologia. Ao trabalharem na criação de soluções inovadoras, eles não apenas aplicam o que aprendem em sala, mas também desenvolvem competências essenciais para se destacarem na profissão", comenta Bruno Felipe de França, coordenador dos cursos de Tecnologia da Informação na UniFBV Wyden.