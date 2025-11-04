JC Educação: novo índice revela desafios no Ensino Médio; seletivas esportivas para novos talentos e Hackathon Universitário gratuito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

JC Educação é a seção do JC que traz novidades, tendências e iniciativas que transformam o ensino, na versão Premium e na coluna Enem e Educação

Clique aqui e escute a matéria

O JC Educação, um espaço dedicado a acompanhar e divulgar iniciativas que transformam o ensino, além de novidades e tendências no universo educacional.

A seção é um desdobramento da coluna Enem e Educação, assinada por Mirella Araújo, sendo publicada tanto no Portal JCPE quanto na versão diária do Jornal do Commercio.

Aqui, leitores, educadores e estudantes poderão se atualizar sobre inovações pedagógicas, boas práticas, debates e os principais desafios da Educação no Brasil e no mundo.

Brasil tem apenas 15,5% dos jovens com Ensino Médio concluído na idade certa e aprendizado adequado

Apenas 15,5% dos jovens brasileiros nascidos em 2006 concluíram o Ensino Médio na idade adequada — aos 17 ou 18 anos — e com proficiência mínima em Português e Matemática. O dado integra a nova atualização do Índice de Inclusão Educacional (IIE), desenvolvido pela organização Metas Sociais, sob coordenação do economista Reynaldo Fernandes, em parceria com o Instituto Natura e a Lupa Social.

O indicador, que cruza dados do SAEB, do Censo Escolar e da PNAD Contínua, mostra que o país ainda não recuperou as perdas causadas pela pandemia da covid-19, que interrompeu um ciclo de avanços registrado entre 2015 e 2019, quando o IIE passou de 9,5% para 18,9%. Desde então, o índice caiu para 17% em 2021 e agora está em 15,5%.

A desigualdade regional é um dos pontos mais preocupantes. A Região Norte tem os piores desempenhos: Amapá (5,6%), Roraima e Amazonas (6,6%) e Pará (6,9%) aparecem no fim da lista, junto ao Maranhão (6,6%). O Nordeste tem grande disparidade entre seus estados, com IIE 2023 de 8,4% em Alagoas, 12,5% no Rio Grande do Norte, 16,2% em Pernambuco e 18,1% no Ceará - este último, o quinto melhor desempenho nacional. No Sudeste, São Paulo tem 18,6%, mas o Rio de Janeiro apresenta o pior resultado regional, com 11,8%. No Sul, Santa Catarina (17,4%) e Rio Grande do Sul (16,7%) mantêm índices próximos, refletindo menor desigualdade.

Para David Saad, do Instituto Natura, a recomposição da aprendizagem perdida na pandemia é essencial para o futuro dos jovens. “O país ainda não conseguiu garantir que os estudantes do Ensino Médio aprendam o mínimo necessário para avançar na vida acadêmica e profissional”, disse.

Colégio Salesiano Recife abre Seletiva de Esportes para novos talentos



O Colégio Salesiano Recife promoverá suas seletivas esportivas a partir do dia 7 de novembro, no Gymnásium Dom Bosco, localizado na Rua Dom Bosco, 551. Os aprovados poderão concorrer a bolsas de estudo e descontos especiais.

As modalidades oferecidas são basquete, voleibol e futsal. O processo seletivo para o basquete masculino acontece no dia 7 de novembro, às 14h para os nascidos entre 2012 e 2014, e às 16h para os nascidos entre 2011 e 2010. Já o voleibol será no dia 14 de novembro: às 14h para o masculino (nascidos entre 2011 e 2014) e às 16h para o feminino (nascidas entre 2011 e 2013).

o mesmo dia, também será realizada a seletiva de futsal masculino, às 14h para os nascidos entre 2011 e 2013, e às 16h para os nascidos entre 2014 e 2016. Em breve, o Salesiano abrirá inscrições para modalidades individuais, como Ginástica Rítmica e Judô.

Para participar, é necessário preencher o formulário disponível em https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp4oaJKYRZoR6Sn9Cm18yU0EytAjEJDBDeui7HWPtmASiDhw/viewform. Os candidatos devem comparecer no dia da seletiva com roupa adequada para a prática esportiva, cópia da identidade e do boletim escolar, além de chegar com, no mínimo, 30 minutos de antecedência.

O Colégio Salesiano Recife convida jovens talentos para participarem de suas seletivas esportivas - Divulgação/Colégio Salesiano Recife

Wyden realiza Hackathon Universitário em parceria com a AWS

Estudantes dos cursos relacionados à área de tecnologia de Pernambuco terão a oportunidade de participar gratuitamente de uma trilha de capacitação que abrange os cursos AWS de Cloud Foundations e Arquitetura de Dados.

As capacitações integram o Hackathon Wyden - Edição Nordeste, que propõe um desafio voltado para soluções tecnológicas, com foco em inovação, habilidades digitais e resolução de problemas para alunos dos campi UniFBV e UniFAVIP da Wyden. O evento acontecerá no dia 13 de novembro, às 8h.

Ao final da Trilha, os 100 universitários com melhor pontuação serão convidados a participar da etapa presencial do Hackathon Wyden que será realizado na unidade UniFBV. Além disso, os 20 primeiros colocados no Hackathon ganharão uma certificação gratuita, reconhecida pela AWS, em um dos cursos realizados.

O Hackathon é uma oportunidade única para que nossos estudantes vivenciem na prática, os desafios e as demandas reais do mercado de tecnologia. Ao trabalharem na criação de soluções inovadoras, eles não apenas aplicam o que aprendem em sala, mas também desenvolvem competências essenciais para se destacarem na profissão", comenta Bruno Felipe de França, coordenador dos cursos de Tecnologia da Informação na UniFBV Wyden.



