JC Educação: Professor pernambucano é Top 20 na OPMbr, tour de escolas americanas no Recife e DevFest Google 2025

Professor de Matemática de Pernambuco entre os 20 melhores do País

O professor José Carlos da Silva Júnior, da Escola Técnica Estadual Miguel Batista, no Recife, conquistou a medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Professores de Matemática do Ensino Médio (OPMBr) e está entre os 20 melhores docentes do País. Agora, ele se prepara para um intercâmbio matemático na China, fruto do reconhecimento de seu trabalho inovador.

A OPMBr contou com a participação de mais de 1,2 mil professores em sua segunda edição, avaliados em três etapas: prova escrita, apresentação em vídeo demonstrando práticas pedagógicas e entrevista. José Carlos destacou-se por seu método diferenciado, que conecta a Matemática à realidade dos estudantes, por meio de projetos interdisciplinares que envolvem teatro, cinema, quadrinhos, jogos e dinâmicas.

Entre as iniciativas da escola estão o Festival Audiovisual Matemático, o Teatro da Matemática, o projeto Líderes da Matemática, produção de quadrinhos e celebrações do Dia da Matemática. O professor ressalta que seu objetivo é usar essas metodologias ativas para transformar a aprendizagem em experiências práticas e significativas, despertando nos alunos interesse e motivação pela disciplina.

Escolas dos EUA iniciam School/Agent Tour 2025 no Recife

Entre os dias 18 e 24 de janeiro de 2025, escolas de ensino médio dos Estados Unidos participam do School/Agent Tour Brazil, iniciativa organizada pela Educatius. A primeira parada será no Recife, no dia 19 de janeiro, reunindo colégios norte-americanos e agências brasileiras, como Experimento, CI, STB, SM e Agit, em um dia de apresentações, networking e troca de experiências.

Participam do tour escolas dos EUA como Saint John’s Prep School e St. Croix Lutheran, em Minnesota; Montverde Academy, na Flórida; Shore Regional High School, em New Jersey; Menaul School, no Novo México; Fryeburg Academy e The Winchendon School, no Maine; Burr and Burton Academy, em Vermont; Spire Academy, em Ohio; Mesa Public Schools, no Arizona; Oak Park High School, na Califórnia; e Burlington High School, em Massachusetts, com as duas últimas apresentadas diretamente pela equipe da Educatius. Após Recife, o tour segue para Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis.

O objetivo do School/Agent Tour é aproximar escolas americanas de parceiros brasileiros, apresentando suas estruturas acadêmicas, vida estudantil, esportes e propostas pedagógicas, além de incentivar o aumento do número de estudantes brasileiros em intercâmbio. O Brasil, com destaque para Pernambuco, é um dos principais mercados da Educatius, que mantém mais de 20 anos de parceria com agências locais e histórico de projetos de mobilidade estudantil, como o programa estadual “Ganhe o Mundo”.

UNIFG e Google realizam DevFest Pernambuco com mais de 70 palestras

O Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG), em parceria com o Google, realizará nos dias 26 e 27 de novembro o DevFest Pernambuco 2025, no Campus Piedade, localizado na Rua Comendador José Didier, nº 27, no bairro de Piedade.

O evento de tecnologia de impacto global é organizado pelas comunidades do Google Developer Groups (GDG) e liderado pelo GDG Recife, em colaboração com outras comunidades parceiras. As inscrições seguem abertas através do link: https://www.sympla.com.br/evento/dev-fest-pernambuco-2025-conectando-desenvolvedores/3164280



O conteúdo do evento será distribuído em quatro trilhas de conhecimento simultâneas, cobrindo temas centrais da tecnologia atual, como Front-End, Mobile, Dados, Segurança e IA (Inteligência Artificial). Além disso, estarão presentes grandes nomes da tecnologia mundial e nacional, entre eles Alex Patterson, Google Developer Expert e fundador da CodingCat.dev; Austin Bennet, especialista em arquitetura de dados e processamento em larga escala; Damián Siré, Google Developer Expert em Angular; e Marcelo Palladino, Senior Developer Advocate na Amazon Web Services.

Estão confirmadas mais de 70 palestras, e a expectativa é que o evento receba cerca de 800 participantes, entre desenvolvedores, estudantes e profissionais da área. Além das inscrições, os participantes também poderão submeter trabalhos e atuar como voluntários. Para mais informações sobre palestrantes, horários e programação, os interessados podem acessar o site https://www.devfestpe.com.br/ ou pelo instagram @gdg.rec.