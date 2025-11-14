fechar
Enem e Educação | Notícia

Câmara deve votar relatório final do PNE na próxima semana; especialista aponta fragilidades na meta para jovens e adultos

A edição 2024 do INAF, divulgada em maio de 2025, mostra que 29% dos brasileiros de 15 a 64 anos ainda são considerados analfabetos funcionais

Por Mirella Araújo Publicado em 14/11/2025 às 15:09
Imagem de professor e estudantes em sala de aula
Imagem de professor e estudantes em sala de aula - Josimar Oliveira

Clique aqui e escute a matéria

Após pedido de vistas, na última terça-feira (11), o relatório final do novo Plano Nacional de Educação (PNE) 2024-2034 teve votação adiada pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Segundo os parlamentares, é necessário mais tempo de análise do Projeto de Lei 2614/2024, que recebeu mais de 4 mil emendas. 

Na reunião, o relator, deputado Moses Rodrigues, leu a versão atualizada de seu relatório — apresentado em 14 de outubro e ajustado para incorporar sugestões. Com o pedido de vista feito pelos deputados Ismael (PSD-SC) e Átila Lira (PP-PI), a expectativa é de que a votação ocorra na próxima semana. As informações são da Agência Câmara de Notícias. 

Como não precisa passar pelo Plenário da Câmara, a proposta deve seguir ao Senado ainda em novembro. Moses Rodrigues afirmou que o relatório busca aprimorar a proposta original do governo a partir do diálogo com a sociedade civil e com os parlamentares.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Segundo o deputado federal, o texto garante atendimento à demanda manifesta por creches, assegurando vaga para todas as famílias que desejarem matricular suas crianças. Também estabelece a meta de alcançar, nos próximos dez anos, ao menos 50% das escolas com jornada ampliada.

Na área de alfabetização, o foco foi ampliado para incluir a alfabetização matemática já no segundo ano do ensino fundamental. Além disso, o relatório cria um objetivo específico para a educação socioambiental, conferindo tratamento próprio ao tema da sustentabilidade, que antes aparecia apenas de forma transversal.

Metas voltadas para jovens e adultos

Ana Lúcia Lima, economista, pesquisadora e coordenadora do Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (Inaf), tem destacado os  avanços no texto do novo PNE. No entanto, mesmo com diretrizes mais exequíveis e sólidas, ela alerta para fragilidades nas metas voltadas a jovens e adultos fora da escola.

Segundo a pesquisadora do Inaf, a meta 11, que trata de ampliar o acesso, permanência e conclusão de jovens, adultos e idosos na educação básica, o novo Plano Nacional propõe metas pouco ambiciosas, insuficientes para assegurar, especialmente aos adultos e idosos, direitos educacionais que foram muitas vezes negados na infância e juventude.

“Numa sociedade em que mais da metade dos adultos entre os 50 e os 64 anos e um terço daqueles entre 40 e 49 anos ainda são classificados como analfabetos funcionais, o PNE precisa fortalecer as políticas de educação de jovens e adultos cuidadosamente desenhadas, implementadas e monitoradas, fundamentais para elevar os níveis de letramento e numeramento da população brasileira, ampliando oportunidades de plena inserção dos indivíduos numa sociedade mais justa e economicamente sólida”, explicou Ana Lúcia

A edição 2024 do INAF, divulgada em maio de 2025, mostra que 29% dos brasileiros de 15 a 64 anos ainda são considerados analfabetos funcionais — proporção que não apresenta mudança desde 2018. Na prática, isso significa que quase um terço da população não consegue utilizar plenamente habilidades básicas de leitura, escrita e compreensão numérica em situações cotidianas.

Ana Lúcia aponta ainda que o texto do novo PNE traz avanços importantes para elevar os níveis de alfabetismo, especialmente entre estudantes que ainda estão na escola. Ela destaca, primeiro, a valorização da aprendizagem da matemática no processo de alfabetização (meta 3), ressaltando que tratar a matemática como prioridade nacional é essencial para desenvolver, desde a infância, as habilidades necessárias ao longo da vida.

Segundo levantamento do Todos Pela Educação, com base no Indicador Criança Alfabetizada (2024) e no Censo Escolar 2024, Pernambuco possui 31.518 crianças da rede pública que ainda não estão alfabetizadas ao final do 2º ano do Ensino Fundamental.

Esse total representa cerca de 39% dos 80.375 estudantes que participaram da avaliação. De acordo com os dados oficiais do ICA, apenas 60,79% das crianças do estado estão alfabetizadas na idade certa.

 

Leia também

Rec’n’Play debate desafios e futuro da educação brasileira com destaque para novo PNE
FUTURO

Rec’n’Play debate desafios e futuro da educação brasileira com destaque para novo PNE
Alfabetização de adultos pode aumentar renda em até 16%, aponta estudo
JOVENS E ADULTOS

Alfabetização de adultos pode aumentar renda em até 16%, aponta estudo

Compartilhe

Tags