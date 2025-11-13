Gabarito do primeiro dia do Enem 2025 é divulgado; veja como acessar
Pela primeira vez, o Inep divulga o gabarito das provas do Exame Nacional do Ensino Médio em datas diferentes, de acordo com cada bloco aplicado
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, nesta quinta-feira (13), o gabarito oficial correspondente ao primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
No último domingo (9), 3,5 milhões de participantes tiveram 5h30 para responderem a 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, que incluem Língua Portuguesa, Literarura, Língua Estrangeira (Ingles ou Espanhol), Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação, e de Ciências Humanas e suas Tecnologias, com 45 questões divididas em História, Geografia, Sociologia e Filosofia.
Além disso, os estudantes também tiveram que escrever uma redação sobre o tema "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira".
Os gabaritos das provas verde, branco, azul e amarelo estão disponíveis no site do Inep, na seção "Provas e Gabaritos". Importante destacar que o resultado final do Enem 2025 só será divulgado em janeiro de 2026.
Notas podem variar
No Enem, a correção das provas e a pontuação dos participantes seguem a Teoria de Resposta ao Item (TRI) — uma metodologia estatística que avalia o desempenho de forma mais precisa do que a simples contagem de acertos e erros.
Segundo o Inep, trata-se de um conjunto de modelos matemáticos que relacionam a probabilidade de acerto de uma questão ao conhecimento do participante e às características do item avaliado.
Em resumo, a nota do Enem não depende apenas da quantidade de acertos, mas também de quais questões foram acertadas ou erradas. Assim, dois candidatos com o mesmo número de acertos podem ter pontuações diferentes.
O modelo matemático da TRI considera ainda a coerência das respostas. Espera-se que participantes que acertem questões mais difíceis também acertem as mais fáceis, já que o aprendizado é cumulativo — ou seja, habilidades complexas pressupõem o domínio de habilidades básicas. O posicionamento das questões na escala de proficiência é definido a partir das respostas dos próprios estudantes.
Por exemplo, na régua de Ciências da Natureza, um participante que acerta uma questão sobre o combustível mais energético com base na densidade e no calor de combustão (nível 697,2 da escala) tende a acertar também uma questão mais simples, sobre cálculo de densidade de amostras conforme normas internacionais (nível 650).
Caso o participante acerte apenas a questão mais difícil e erre a mais fácil, essa incoerência reduz o peso dos acertos no cálculo da nota final. A TRI considera três parâmetros principais:
Discriminação: indica o quanto a questão diferencia participantes que dominam o conteúdo daqueles que não dominam.
Dificuldade: quanto mais difícil o item, maior o seu peso.
Acerto casual: mede a chance de o participante acertar a questão por acaso, sem ter domínio do tema.
Segundo dia do Enem 2025: horários e exceções
No próximo domingo (16), será a vez das provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que abrangem Química, Física e Biologia, e de Matemática e suas Tecnologias, composta por 45 questões. Os portões serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h. As provas terão início às 13h30 e término às 18h30, conforme o horário de Brasília.
De forma excepcional, as cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, realizarão o Enem 2025 nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. A medida visa atender aos estudantes desses municípios, devido aos impactos logísticos relacionados à COP30.
Já a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, terá a reaplicação das provas nos dias 16 e 17 de dezembro, em função do tornado que atingiu a região no dia 7 de novembro.
Confira os gabaritos divulgados pelo Inep
Caderno Azul
Caderno Branco
Caderno Verde
Caderno Amarelo