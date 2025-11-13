Gabarito do primeiro dia do Enem 2025 é divulgado; veja como acessar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Pela primeira vez, o Inep divulga o gabarito das provas do Exame Nacional do Ensino Médio em datas diferentes, de acordo com cada bloco aplicado

Clique aqui e escute a matéria

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, nesta quinta-feira (13), o gabarito oficial correspondente ao primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

No último domingo (9), 3,5 milhões de participantes tiveram 5h30 para responderem a 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, que incluem Língua Portuguesa, Literarura, Língua Estrangeira (Ingles ou Espanhol), Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação, e de Ciências Humanas e suas Tecnologias, com 45 questões divididas em História, Geografia, Sociologia e Filosofia.

Além disso, os estudantes também tiveram que escrever uma redação sobre o tema "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira".

Os gabaritos das provas verde, branco, azul e amarelo estão disponíveis no site do Inep, na seção "Provas e Gabaritos". Importante destacar que o resultado final do Enem 2025 só será divulgado em janeiro de 2026.

Notas podem variar

No Enem, a correção das provas e a pontuação dos participantes seguem a Teoria de Resposta ao Item (TRI) — uma metodologia estatística que avalia o desempenho de forma mais precisa do que a simples contagem de acertos e erros.

Segundo o Inep, trata-se de um conjunto de modelos matemáticos que relacionam a probabilidade de acerto de uma questão ao conhecimento do participante e às características do item avaliado.

Em resumo, a nota do Enem não depende apenas da quantidade de acertos, mas também de quais questões foram acertadas ou erradas. Assim, dois candidatos com o mesmo número de acertos podem ter pontuações diferentes.

O modelo matemático da TRI considera ainda a coerência das respostas. Espera-se que participantes que acertem questões mais difíceis também acertem as mais fáceis, já que o aprendizado é cumulativo — ou seja, habilidades complexas pressupõem o domínio de habilidades básicas. O posicionamento das questões na escala de proficiência é definido a partir das respostas dos próprios estudantes.

Por exemplo, na régua de Ciências da Natureza, um participante que acerta uma questão sobre o combustível mais energético com base na densidade e no calor de combustão (nível 697,2 da escala) tende a acertar também uma questão mais simples, sobre cálculo de densidade de amostras conforme normas internacionais (nível 650).

Caso o participante acerte apenas a questão mais difícil e erre a mais fácil, essa incoerência reduz o peso dos acertos no cálculo da nota final. A TRI considera três parâmetros principais:

Discriminação: indica o quanto a questão diferencia participantes que dominam o conteúdo daqueles que não dominam.

Dificuldade: quanto mais difícil o item, maior o seu peso.

Acerto casual: mede a chance de o participante acertar a questão por acaso, sem ter domínio do tema.

Segundo dia do Enem 2025: horários e exceções



No próximo domingo (16), será a vez das provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que abrangem Química, Física e Biologia, e de Matemática e suas Tecnologias, composta por 45 questões. Os portões serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h. As provas terão início às 13h30 e término às 18h30, conforme o horário de Brasília.

De forma excepcional, as cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, realizarão o Enem 2025 nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. A medida visa atender aos estudantes desses municípios, devido aos impactos logísticos relacionados à COP30.

Já a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, terá a reaplicação das provas nos dias 16 e 17 de dezembro, em função do tornado que atingiu a região no dia 7 de novembro.

Confira os gabaritos divulgados pelo Inep

Gabarito prova Azul do Enem 2025 - Reprodução/Inep

Gabarito prova Branca do Enem 2025 - Reprodução/Inep

Gabarito prova Verde do Enem 2025 - Reprodução/Inep