Enem 2025: conheça a metodologia utilizada para avaliar os conhecimentos nesta edição

MEC disponibiliza ferramenta gratuita para ajudar estudantes a revisar conteúdos antes das provas de Matemática e Ciências da Natureza

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 apresentou, no último domingo (9), uma novidade em sua aplicação: pela primeira vez, a prova utilizou itens no modelo testlets.

A metodologia utiliza um grupo de questões relacionadas a um mesmo texto-base, mantendo, contudo, a independência entre os itens, sem que a resposta de um dependa de outro.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o formato torna o exame mais contextualizado, favorecendo a integração dos conhecimentos avaliados.

O uso de um único texto-base permite avaliar múltiplas competências de forma mais concisa, além de otimizar o tempo de prova. Ainda segundo o Inep, para o participante, "o modelo estimula o raciocínio lógico, a análise crítica e a capacidade de inferência".

Segundo a diretora de Avaliação da Educação Básica do Inep, Hilda Linhares, todos os itens do novo formato foram pré-testados, garantindo qualidade pedagógica e psicométrica. “Espera-se que, a partir desta edição, o modelo seja adotado não apenas na área de Linguagens, mas também em outras áreas do conhecimento”, afirmou.

O que a nova metodologia propõe:

- Leitura de textos mais próximos da fonte original;

- Redução do tamanho da prova;

- Abordagem de contextos mais complexos;

- Avaliação de tarefas cognitivas de maior nível;

- Diminuição da repetição de trechos em diferentes itens.

Aplicativo para revisar conteúdos

No próximo domingo (16), os participantes farão as provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química). Serão 45 questões para cada área do conhecimento.

Para quem está na reta final de preparação, o Ministério da Educação (MEC) disponibiliza o aplicativo MEC Enem – o Simuladão do Enem, que oferece simulados, materiais de reforço (como vídeos e apostilas) e um assistente virtual.

Segundo o MEC, "a ferramenta foi criada com o objetivo de fortalecer a equidade educacional, estimular o interesse pelo exame e ampliar as oportunidades de ingresso na educação superior".

O MEC Enem está disponível gratuitamente nas principais lojas de aplicativos, como Apple Store e Google Play, e também pode ser acessado pelo navegador no endereço: app.mecenem.mec.gov.br.



*Com informações Assessoria de Comunicação Social do MEC