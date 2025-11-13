Enem 2025: conheça a metodologia utilizada para avaliar os conhecimentos nesta edição
MEC disponibiliza ferramenta gratuita para ajudar estudantes a revisar conteúdos antes das provas de Matemática e Ciências da Natureza
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 apresentou, no último domingo (9), uma novidade em sua aplicação: pela primeira vez, a prova utilizou itens no modelo testlets.
A metodologia utiliza um grupo de questões relacionadas a um mesmo texto-base, mantendo, contudo, a independência entre os itens, sem que a resposta de um dependa de outro.
De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o formato torna o exame mais contextualizado, favorecendo a integração dos conhecimentos avaliados.
O uso de um único texto-base permite avaliar múltiplas competências de forma mais concisa, além de otimizar o tempo de prova. Ainda segundo o Inep, para o participante, "o modelo estimula o raciocínio lógico, a análise crítica e a capacidade de inferência".
Segundo a diretora de Avaliação da Educação Básica do Inep, Hilda Linhares, todos os itens do novo formato foram pré-testados, garantindo qualidade pedagógica e psicométrica. “Espera-se que, a partir desta edição, o modelo seja adotado não apenas na área de Linguagens, mas também em outras áreas do conhecimento”, afirmou.
O que a nova metodologia propõe:
- Leitura de textos mais próximos da fonte original;
- Redução do tamanho da prova;
- Abordagem de contextos mais complexos;
- Avaliação de tarefas cognitivas de maior nível;
- Diminuição da repetição de trechos em diferentes itens.
Aplicativo para revisar conteúdos
No próximo domingo (16), os participantes farão as provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química). Serão 45 questões para cada área do conhecimento.
Para quem está na reta final de preparação, o Ministério da Educação (MEC) disponibiliza o aplicativo MEC Enem – o Simuladão do Enem, que oferece simulados, materiais de reforço (como vídeos e apostilas) e um assistente virtual.
Segundo o MEC, "a ferramenta foi criada com o objetivo de fortalecer a equidade educacional, estimular o interesse pelo exame e ampliar as oportunidades de ingresso na educação superior".
O MEC Enem está disponível gratuitamente nas principais lojas de aplicativos, como Apple Store e Google Play, e também pode ser acessado pelo navegador no endereço: app.mecenem.mec.gov.br.
