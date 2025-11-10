fechar
Quando sai o gabarito do Enem 2025? MEC define data para esta semana

O gabarito oficial do primeiro dia do Enem 2025 será divulgado ainda nesta semana. Data foi antecipada pelo Ministério da Educação.

Por Túlio Feitosa Publicado em 10/11/2025 às 20:30 | Atualizado em 10/11/2025 às 21:15
Provas do Enem 2025
Provas do Enem 2025 - Angelo Miguel/MEC

(Com informações da Agência Brasil)

Os mais de 3,5 milhões de participantes que realizaram a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já têm data para conferir o desempenho oficial. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgará o gabarito das questões objetivas na próxima quinta-feira (13).

A antecipação da data foi anunciada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em coletiva de imprensa realizada na noite deste domingo (9), após o primeiro dia de aplicação das provas. Originalmente, o edital previa a divulgação até o dia 28 de novembro.

Para conferir as respostas, os candidatos deverão acessar a seção "Provas e Gabaritos" no portal do Inep.

No primeiro dia do exame, os estudantes responderam a 90 questões de linguagens e ciências humanas, além da redação sobre "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira".

Cronograma e segundo dia de provas

A segunda etapa do Enem 2025 ocorre no próximo domingo (16). Os participantes terão cinco horas para resolver 90 questões de matemática e ciências da natureza (física, química e biologia).

Quem perdeu o primeiro dia por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas previstas em edital poderá solicitar a reaplicação entre os dias 17 e 21 de novembro, pela Página do Participante.

As provas de reaplicação estão agendadas para os dias 16 e 17 de dezembro. O resultado final do Enem 2025 está previsto para janeiro de 2026.

