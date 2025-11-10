Quando sai o gabarito do Enem 2025? MEC define data para esta semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O gabarito oficial do primeiro dia do Enem 2025 será divulgado ainda nesta semana. Data foi antecipada pelo Ministério da Educação.

(Com informações da Agência Brasil)

Os mais de 3,5 milhões de participantes que realizaram a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já têm data para conferir o desempenho oficial. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgará o gabarito das questões objetivas na próxima quinta-feira (13).

A antecipação da data foi anunciada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em coletiva de imprensa realizada na noite deste domingo (9), após o primeiro dia de aplicação das provas. Originalmente, o edital previa a divulgação até o dia 28 de novembro.

Para conferir as respostas, os candidatos deverão acessar a seção "Provas e Gabaritos" no portal do Inep.

No primeiro dia do exame, os estudantes responderam a 90 questões de linguagens e ciências humanas, além da redação sobre "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira".

Cronograma e segundo dia de provas

A segunda etapa do Enem 2025 ocorre no próximo domingo (16). Os participantes terão cinco horas para resolver 90 questões de matemática e ciências da natureza (física, química e biologia).

Quem perdeu o primeiro dia por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas previstas em edital poderá solicitar a reaplicação entre os dias 17 e 21 de novembro, pela Página do Participante.

As provas de reaplicação estão agendadas para os dias 16 e 17 de dezembro. O resultado final do Enem 2025 está previsto para janeiro de 2026.