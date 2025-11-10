Enem 2025: primeiro dia é avaliado como positivo pelos estudantes, com destaque para o tema de redação sobre envelhecimento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No próximo domingo (16), serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza, com questões de Química, Física e Biologia, e de Matemática

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, realizado nesse domingo (9), teve a participação de cerca de 3,5 milhões de candidatos em todo o país. O gabarito oficial desse primeiro bloco de provas será divulgado nesta quinta-feira (13), conforme anunciou o ministro da Educação, Camilo Santana.

Os participantes tiveram 5h30 para responder a 90 questões objetivas – sendo 45 de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, quue envolvem Língua Portuguesa, Literatura, Inglês ou Espanhol, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação. E 45 de Ciências Humanas e suas Tecnologias, que abrangem História, Geografia, Sociologia e Filosofia.

O tema da redação deste ano, “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”, foi amplamente elogiado por professores e estudantes. A proposta foi vista como atual e acessível, permitindo diferentes abordagens e conexões com debates sobre políticas públicas, saúde e inclusão social.

Para o professor de redação Isaac Melo, do Colégio Saber Viver (CSV), o Enem manteve sua característica de valorizar temas sociais e ligados à cidadania. Segundo ele, é comum que o exame traga discussões sobre minorias, violações de direitos e diferentes formas de violência. Neste ano, tanto a redação quanto as questões objetivas refletiram essa tendência.

“A prova de redação abordou uma parcela social em processo de envelhecimento, que vem crescendo, segundo dados do IBGE, em comparação com 2010 — um aumento de pouco mais de 57%. Embora esse grupo tenha avançado quantitativamente, ainda enfrenta muitos desafios qualitativos, como o preconceito e a exclusão”, destacou o professor.

Portanto, a prova de Ciências Humanas trouxe coerência entre as áreas, ao abordar uma questão sobre violência contra as mulheres, e uma imagem discutindo o papel da escola nesse debate, por exemplo.

Outro ponto destacado pelo professor foi o uso dos repertórios socioculturais, já que o tema propôs uma reflexão sobre “perspectivas”, o que permitiu um debate mais amplo.

“Foi um tema diferente dos anteriores, que geralmente apresentavam desafios, alternativas ou caminhos. Neste caso, o foco estava na análise de visões e percepções sobre o envelhecimento. Por exemplo, poderíamos citar o sociólogo Zygmunt Bauman, que aponta como a fluidez e o culto à modernidade tornam o envelhecimento um processo de exclusão e invisibilidade”, explicou o docente.

Já a prova de Linguagens apresentou um formato com mais imagens, textos verbais e não verbais e enunciados mais curtos. “Ficou perceptível que houve uma tentativa de tornar a prova menos cansativa, com textos menores e mais recursos visuais. O texto da primeira questão da prova verde era uma crônica longa, mas que serviu de base para cinco questões. Isso tornou o processo mais ágil e objetivo”, explicou Melo.

Esse agrupamento de itens variados em torno de um mesmo texto, usado para avaliar diferentes habilidades do participante, é chamado de metodologia testlet – adotada de forma inédita no Enem.

O professor de redação do Colégio Saber Viver considerou positiva a aplicação do método, por tornar a avaliação mais focada e menos fragmentada. “É diferente quando o estudante precisa resolver questões isoladas sobre assuntos distintos, o que exige mudar constantemente o raciocínio. Quando todas as perguntas estão ligadas a um mesmo texto, a mente permanece focada", afrmou.

Imagem da página de textos de apoio da redação do Enem 2025 - Vinícius Veloso/JC Imagem Imagem do Caderno Amarelo do Enem 2025 - Vinícius Veloso/JC Imagem

Participantes aprovam primeiro dia do Enem

Muitos estudantes também avaliaram como positiva a prova aplicada no primeiro dia do Enem, considerada a mais cansativa da maratona e a que gera maior expectativa por causa do tema da redação.

“Eu gostei da prova, achei um pouco diferente dos anos anteriores, um pouco mais contextualizada. Mas a prova de Linguagens, comparada à de 2024, foi mais leve porque tinha mais imagens. Sobre os assuntos, achei que ela foi muito voltada para questões indígenas. Apesar de ser divergente do tema da redação, as questões estavam interligadas”, disse a aluna do Colégio Saber Viver, Larissa Leandro Bezerra, de 17 anos, que sonha em cursar Medicina.

Passado o primeiro dia, ela se sente mais tranquila para a fase final. "Como eu gostei muito da prova, me tranquilizei mais e sei que essa semana é basicamente de revisão. Não adianta ver conteúdos novos porque vai acabar me sobrecarregando mais, então vou reforçar o que sei para chegar mais tranquila no dia", contou.

Quem também considerou a prova boa e dentro do esperado para o Enem foi a estudante da Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Sylvio Rabello, Lilian Vitória Gomes do Nascimento, de 17 anos. Apesar de esperar que o tema da redação abordasse assuntos relacionados ao meio ambiente – como a realização da COP30 no Brasil – ou à inclusão social de pessoas neurodivergentes, Lilian também aprovou a proposta deste ano.

“Foi um tema que consegui desenvolver bem durante o texto. Usei, na introdução, uma tela de Frida Kahlo, O tempo voa, que justamente mostra que o envelhecimento é natural. E usei também a obra de Zygmunt Bauman, A sociedade líquida, para falar sobre a falta de inclusão dos idosos na sociedade”, explicou a jovem, que afirmou ainda estar tranquila para o segundo dia de prova.

Com relação ao agrupamento de itens variados em torno de um mesmo texto, o estudante Enzo Cabral, de 18 anos, da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Escritor Paulo Cavalcanti, afirmou que a metodologia lembrou muito as questões aplicadas nas avaliações de educação SAEB e SAEPE.

"Não achei que isso tornou a prova mais difícil e nem mais complicada, só achei que foi diferente. Mas, dentro das habilidades que a gente desenvolve para conseguir resolver as questões do Enem, estava tudo dentro do padrão", disse a coluna Enem e Educação.

"A única questão que eu percebi que foi a mais difícil, foi na prova de Humanas, que nos últimos anos estava trazendo mais interpretação, e nesse ano foi mais conteudista. Ou seja, se você não estivesse se aprofundado, principalmente nos teóricos que caiu, como Foucault, poderia ser mais complicado", avaliou.

Matemática e Ciências da Natureza no próximo domingo

No próximo domingo (16), será a vez das provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que abrangem Química, Física e Biologia, e de Matemática e suas Tecnologias, composta por 45 questões. Os portões serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h. As provas terão início às 13h30 e término às 18h30, conforme o horário de Brasília.

De forma excepcional, as cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, realizarão o Enem 2025 nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. A medida visa atender aos estudantes desses municípios, devido aos impactos logísticos relacionados à COP30.

Já a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, terá a reaplicação das provas nos dias 16 e 17 de dezembro, em função do tornado que atingiu a região na última sexta-feira (7).