Enem 2025: primeiro dia registra 27% de abstenção; 3.240 candidatos foram eliminados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

No domingo (16), o Enem 2025 aplica provas de Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia) e Matemática e suas Tecnologias, com 45 questões

Clique aqui e escute a matéria

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, encerrado às 19h, no horário de Brasília, registrou 27% de participantes ausentes, entre os mais de 4,8 milhões de inscritos, segundo dados preliminares apresentados pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios.

Esse percentual é considerado estável em comparação ao Enem de 2024, que registrou 26,6% de faltantes entre 4,3 milhões de participantes. "Gostaríamos de lembrar que, nesta nova edição, o Enem voltou a certificar o Ensino Médio para quem obtiver mais de 450 pontos. Mais de 98 mil candidatos solicitaram essa certificação na inscrição. Este ano vamos divulgar mais informações sobre esse retorno", afirmou Camilo Santana, que considerou o primeiro dia do exame nacional tranquilo e sem grandes ocorrências.

"Foram 3.240 participantes eliminados, por motivos como não atender às orientações fiscais, utilizar impressos não permitidos, ausentar-se do local antes do horário permitido, portar equipamentos eletrônicos ou levar o caderno de questões antes de 30 minutos do final da prova", completou o ministro.

O presidente do Inep, Manuel Palácios, destacou o reforço na segurança das provas aplicadas neste domingo. “Nós fizemos um esforço muito grande para aprimorar todos os mecanismos de segurança do Enem e, como parte dessas medidas, asseguramos detectores de metal em todas as salas. Antes, eles eram usados apenas na movimentação para o banheiro e em situações específicas, mas agora todos os participantes passaram pela verificação ao entrar na sala de aula", explicou.

“Podemos presumir que o efeito tenha sido muito positivo, garantindo maior controle e segurança a todos. Enfim, o dia transcorreu de forma muito tranquila”, concluiu Palácios.

Também houve um aumento no número de aplicadores nas salas em que o exame ocorreu: ao todo, 300 mil colaboradores estiveram envolvidos diretamente em todo o país.

Palácios também elogiou a prova, pedindo que todos a analisassem atentamente. Segundo o presidente do Inep, o exame estava bem elaborado, abordando as habilidades e os conhecimentos previstos nas referências curriculares, e representava um tema importante para discussão nos próximos dias sobre o papel do Enem na avaliação da conclusão da educação básica no país.

O gabarito oficial da primeira prova será divulgado nesta quinta-feira (13). O resultado final, considerando as duas provas, estará disponível na Página do Participante em janeiro de 2026.

Para os participantes que enfrentaram problemas logísticos ou não puderam comparecer por motivos de saúde previstos no edital, o prazo para solicitar a reaplicação do Enem será de 17 a 21 de novembro de 2025.

Movimentação na Unicap no primeiro dia do Enem 2025 - JAILTON JR./JC IMAGEM Movimentação na Unicap no primeiro dia do Enem 2025 - JAILTON JR./JC Imagem Movimentação em frente a Unicap no primeiro dia do Enem 2025 - JAILTON JR./JC Imagem

Linguagens e Ciências Humanas

Neste primeiro domingo, os candidatos tiveram 5h30 para responderem a 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, que incluem Língua Portuguesa, Literarura, Língua Estrangeira (Ingles ou Espanhol), Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação, e de Ciências Humanas e suas Tecnologias, com 45 questões divididas em História, Geografia, Sociologia e Filosofia.

Na prova de Ciências Humanas, a disciplina de História manteve o perfil interpretativo e reflexivo característico do exame, com forte presença de conteúdos da Idade Média e da Idade Moderna. As questões abordaram temas de memória, pertencimento e herança afro-brasileira, explorando as rupturas e permanências que estruturaram o Brasil a partir da escravidão e das influências culturais afrodescendentes. Também destacou-se o período colonial, o papel do colonizador e as relações com os povos originários, além de temas como Era Vargas, participação popular nas eleições e o papel da mulher na sociedade.

Em Geografia, segundo especialistas, houve forte ênfase na sustentabilidade, na transição energética e na responsabilidade ambiental, em sintonia com debates contemporâneos que antecedem a COP30. A prova também trabalhou as relações entre os espaços rural e urbano, o êxodo urbano, a agroindústria e a função social da terra, com destaque para a questão sobre desapropriação de propriedades envolvidas em crimes ambientais e trabalho escravo.

A prova de Filosofia abordou pensadores clássicos e contemporâneos, como Heráclito, Platão, Aristóteles, Foucault, Bentham, Derrida e Clarice Lispector, explorando temas como cosmos, cidade ideal, formas de governo, disciplina, punição, justiça e conduta humana.

Em Sociologia, foram destacados Bauman, Heleieth Saffioti e Norberto Bobbio, com questões sobre utopia, igualdade de gênero, Direitos Humanos, direitos dos povos indígenas e a invisibilidade das religiões de matriz africanas no Brasil.

“Foi uma prova que valorizou questões ligadas aos direitos sociais, políticos e humanos, dando também ênfase à temática cultural e à valorização de aspectos ligados às religiões. Filosofia, Sociologia e História estiveram bem integradas nas questões. A prova foi contextualizada e exigia boa leitura e interpretação, e embora o conteúdo estivesse dentro do esperado, o estudante precisava praticar sua capacidade de análise”, avaliou o professor de Filosofia Ricardo Gomes, do Colégio Saber Viver (CSV).

A prova de Linguagens manteve a ênfase em leitura, interpretação e compreensão de diversos gêneros textuais, como crônica, bilhete, lei, cartaz publicitário, capa de revista e verbete. As obras literárias contemplaram o Romantismo, com Inocência de Taunay, e o Simbolismo, além de textos contemporâneos de autores como Vicente de Carvalho, Eliana Alves Cruz (Água de Barrela), Marcelino Freire (Contos Negreiros), Luiz Fernando Veríssimo e Ruy Castro.

A dimensão artística da prova trouxe obras de Adriana Varejão (Suturas, Fissuras, Ruínas e Azulejaria em Carne Viva), esculturas de madeira dos artistas da Ilha do Ferro, trabalhos de Dalton Paula e a série Palavras Intraduzíveis, de Marija Tauinassi.

Uma questão sobre a função poética da linguagem utilizou a capa da Revista Galileu, enquanto outra explorou padrões de beleza e corpo feminino com referências a Paolla Oliveira e Margot Robbie, estimulando reflexões sobre estética, etarismo e a pressão social pela juventude — temas que dialogam diretamente com o assunto da redação, que foi sobre "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira".

Para o estudante Renan de Melo Andrade, de 18 anos, o tema da redação foi considerado tranquilo e interessante para o debate. “Em relação à dificuldade da prova, posso comparar com a minha experiência do ano passado. Achei que a deste ano foi bem melhor, tanto no tempo quanto nas questões. Teve um nível de dificuldade mediano”, avaliou o jovem, que pretende cursar Medicina.

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que considerou o tema da redação muito atual e relevante, pois o Brasil passa por uma mudança em sua curva etária, com o aumento do número de pessoas idosas. Ele destacou que, devido aos avanços da medicina e da saúde, a expectativa de vida da população tem crescido, o que torna necessário o fortalecimento de políticas públicas voltadas para esse público.

Imagem do Caderno Amarelo do Enem 2025 - Vinícius Veloso/JC Imagem

Segundo dia do Enem 2025: horários e exceções

No próximo domingo (16), será a vez das provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que abrangem Química, Física e Biologia, e de Matemática e suas Tecnologias, composta por 45 questões. Os portões serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h. As provas terão início às 13h30 e término às 18h30, conforme o horário de Brasília.

De forma excepcional, as cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, realizarão o Enem 2025 nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. A medida visa atender aos estudantes desses municípios, devido aos impactos logísticos relacionados à COP30.

Já a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, terá a reaplicação das provas nos dias 16 e 17 de dezembro, em função do tornado que atingiu a região na última sexta-feira (7).

ENEM 2025: MEC apresenta dados do 1º dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio