Enem 2025: entenda quem pode solicitar a reaplicação das provas

Os casos, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), serão julgados individualmente

Participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que foram afetados por problemas logísticos no dia da aplicação das provas ou acometidos por algum tipo de doença infectocontagiosa listada no edital podem solicitar a reaplicação do exame por meio da Página do Participante.

São considerados problemas logísticos, para fins de reaplicação, "fatores supervenientes, peculiares, eventuais ou de força maior", incluindo:

Desastres naturais que prejudiquem a aplicação do exame devido ao comprometimento da infraestrutura do local;

Falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural;

Erro de execução de procedimento de aplicação que incorra em comprovado prejuízo ao participante.

Em Rio Bonito do Iguaçu, município paranaense afetado pela passagem de um tornado na última sexta-feira (7), a realização do Enem foi suspensa devido à destruição causada pelo fenômeno climático.

Solicitação

A aprovação ou reprovação da solicitação de reaplicação da prova deverá ser consultada por meio do endereço eletrônico enem.inep.gov.br/participante. O Inep reforça que o participante não poderá prestar o exame fora dos espaços físicos, das datas e dos horários definidos.

"O não comparecimento às provas nas datas e nos horários informados pelo Inep caracterizará ausência do participante, não havendo segunda oportunidade para a realização das provas", destacou o instituto.

A reaplicação das provas, para os casos previstos no edital, acontecerá nos dias 16 e 17 de dezembro.