Candidato é preso em flagrante por tentativa de fraude durante o Enem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A Polícia Federal prendeu um candidato que estava portando um aparelho celular e um rascunho para a redação. Ele pode responder por fraude

Clique aqui e escute a matéria

A Polícia Federal realizou uma prisão em flagrante, na tarde deste domingo (09), de um candidato que estava realizando o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O caso aconteceu em Juazeiro do Norte, no Ceará.

O candidato foi denunciado pela coordenação do exame por estar fraudando a prova. Mesmo após o detector de metais ser acionado, ele foi autorizado a entrar na sala porque apresentou uma justificativa para portar um equipamento médico.

Próximo ao final da prova, os fiscais identificaram que ele estava usando um aparelho de celular não declarado, que é contra as regras do exame.

Durante a revista pessoal, foi encontrado um rascunho com trechos digitalizados que poderiam ser utilizados na redação.

O candidato pode responder por fraude em certame público e tentativa de estelionato.



Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />