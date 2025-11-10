Candidato é preso em flagrante por tentativa de fraude durante o Enem
A Polícia Federal prendeu um candidato que estava portando um aparelho celular e um rascunho para a redação. Ele pode responder por fraude
Clique aqui e escute a matéria
A Polícia Federal realizou uma prisão em flagrante, na tarde deste domingo (09), de um candidato que estava realizando o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O caso aconteceu em Juazeiro do Norte, no Ceará.
O candidato foi denunciado pela coordenação do exame por estar fraudando a prova. Mesmo após o detector de metais ser acionado, ele foi autorizado a entrar na sala porque apresentou uma justificativa para portar um equipamento médico.
Próximo ao final da prova, os fiscais identificaram que ele estava usando um aparelho de celular não declarado, que é contra as regras do exame.
Durante a revista pessoal, foi encontrado um rascunho com trechos digitalizados que poderiam ser utilizados na redação.
O candidato pode responder por fraude em certame público e tentativa de estelionato.
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />