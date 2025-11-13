Como acessar o Gabarito Oficial do Enem 2025? Divulgação antecipada pode ser acessada nesta quinta-feira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Até a edição anterior, em 2024, os gabaritos dos dois dias de provas eram divulgados juntos, na semana subsequente à aplicação da segunda fase

O Ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou no último domingo (9), que os gabaritos oficiais das provas do Enem 2025 serão divulgados separadamente. Com isto, o gabarito oficial das provas de humanas e linguagens será divulgado nesta quinta-feira (13).

Como acessar o Gabarito Oficial do Enem 2025

Para conferir o gabarito com as respostas oficiais da prova do primeiro dia de Enem, Linguagens e Humanas, basta acessar o site do Inep, através do link: www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem/provas-e-gabaritos.

Com a novidade, é esperado que o gabaritos das provas de Naturezas e Exatas, que serão realizadas neste domingo (16), sejam divulgados a partir do dia 17, segunda-feira da próxima semana.