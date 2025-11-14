Enem 2025: participantes encaram provas de Matemática e Ciências da Natureza neste domingo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Neste domingo (16), os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 retornam às salas de aula para realizar as provas de Matemática e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza – que abrangem Física, Química e Biologia.

Diferentemente do primeiro dia do exame, em que o foco recai sobre interpretação de textos e repertório sociocultural, o segundo dia é marcado pela resolução de problemas, pelo raciocínio lógico e pela compreensão científica.

Os portões serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h. As provas terão início às 13h30 e término às 18h30, conforme o horário de Brasília.

A coordenadora do Ensino Médio do Colégio Saber Viver (CSV), Hayalla Elaine Teixeira, explica que o comportamento dos alunos após o primeiro domingo varia bastante – especialmente entre aqueles que buscam cursos mais concorridos, como Medicina. Ainda assim, as orientações sobre como organizar o conteúdo a ser revisado, administrar o tempo durante a prova e aproveitar os momentos finais para relaxar e manter a calma continuam sendo reforçadas.

“Nesse momento, as revisões são mais pontuais, para tirar dúvidas. Então a gente focou em estudos dirigidos para atender pontualmente as dúvidas. E muito mais exercício de relaxamento, de respiração, porque é uma prova mais tensa”, afirmou Hayalla sobre o preparo nesta última semana.

Expectativa de prova equilibrada no segundo dia do Enem

Com a repercussão positiva do primeiro dia de provas – no qual os estudantes responderam a 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas e escreveram uma redação de 30 linhas sobre “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira” – professores destacaram um tendêmcia mais conteudista de algumas questões, o nível de dificuldade considerado médio e a presença de discussões sociais pertinentes.

Diante desse cenário, a coordenadora do Colégio Saber Viver acredita que a expectativa dos alunos é de que se mantenha a continuidade desse bom nível de prova no segundo dia. “Isso trouxe pra gente essa expectativa de que se mantenha essa coerência, essa conexão entre as questões. A gente espera aquele padrão da TRI, aquele avanço das questões fáceis até as mais complexas", disse.

“Eles precisam entender que primeiro se faz uma leitura das questões, começar pelas mais fáceis e depois ir para as mais difíceis. Pra não perder tempo naquelas mais complexas e depois cair no chute na fácil. Chutar a questão fácil pode baixar a pontuação deles", completou Hayalla.

Revisão e descanso na reta final

Entre ansiedade, revisão final e momentos de descanso, é importante que os estudantes mantenham o mesmo ritmo de preparação, cuidando tanto do corpo quanto da mente.

O estudante do Colégio Saber Viver, Tiago Dias Lins, de 18 anos, afirma que deverá ter mais facilidade nas disciplinas deste segundo domingo. Por isso, a véspera do exame será dedicada a finalizar questões pendentes e tirar dúvidas pontuais. “Depois disso, é realmente passar um tempo com a minha família e descansar. Com certeza o apoio deles tem feito diferença. Estão sempre juntos e não ficam cobrando tanto, apenas o suficiente para esse momento”, afirmou.

A estudante Maria Clara Pyrho Luckwu, de 17 anos, aposta que o nível da prova deve seguir o padrão do primeiro domingo e manter a coerência entre as questões. “Acho que deve vir no mesmo nível, talvez até um pouco elevado. Mas o colégio preparou bem a gente ao longo do ano, então vou tranquila”, diz. Para esta última fase, ela recomenda que cada participante respeite seu próprio ritmo. “É importante revisar aquilo que ainda gera dúvida, mas também descansar. Se a gente chega emocionado ou cansado demais, não consegue fazer uma boa prova”, completou.