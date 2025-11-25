JC Educação: Edital para estudantes de jornalismo, vagas de estágio e formação em matemática antirracista
JC Educação é a seção do JC que traz novidades, tendências e iniciativas que transformam o ensino, na versão Premium e na coluna Enem e Educação
O JC Educação, um espaço dedicado a acompanhar e divulgar iniciativas que transformam o ensino, além de novidades e tendências no universo educacional.
A seção é um desdobramento da coluna Enem e Educação, assinada por Mirella Araújo, sendo publicada tanto no Portal JCPE quanto na versão diária do Jornal do Commercio.
Aqui, leitores, educadores e estudantes poderão se atualizar sobre inovações pedagógicas, boas práticas, debates e os principais desafios da Educação no Brasil e no mundo.
Jeduca abre o 7º Edital para Categoria Estudante, com prêmios de até R$ 4,5 mil
As inscrições para a Categoria Estudante do 7º Edital de Jornalismo de Educação já estão abertas e seguem até o dia 31 de janeiro de 2026. Podem participar estudantes universitários que se formam em 2025 e recém-formados que apresentaram seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) nos anos de 2024 ou 2023.
A iniciativa, realizada pela Jeduca em parceria com a Fundação Itaú, premia produções jornalísticas sobre educação pública e trabalhos de jornalismo de educação, aceitando formatos como reportagens, podcasts, documentários, especiais multimídia ou monografias.
Nesta edição, o edital traz valores atualizados para as premiações: R$ 4,5 mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo e R$ 1,5 mil para o terceiro. Apenas TCCs concluídos e já apresentados podem ser inscritos, e não são aceitos projetos sem produtos comunicacionais ou pesquisas acadêmicas que não se enquadrem no campo do jornalismo de educação. As inscrições podem ser feitas pelo site https://jeduca.org.br/edital/, com o envio do trabalho em PDF ou, no caso de vídeos e áudios, dos respectivos links anexados em arquivo PDF.
Os trabalhos serão avaliados por uma comissão formada pelos jornalistas Denise Chiarato, Eduardo Geraque, Marta Avancini, Ricardo Falzetta e Rodrigo Ratier, que levará em conta critérios como originalidade, relevância e qualidade. Criado em 2019, o edital já recebeu 650 inscrições e premiou 18 TCCs de estudantes de 10 estados. Na última edição, os temas vencedores abordaram educação a distância no ensino superior, discursos meritocráticos na TV e questões de diversidade e gênero no ambiente escolar.
Programa de Estágio da Vivo abre mais de 450 vagas com foco em diversidade
A Vivo está com mais de 450 vagas abertas para o Programa de Estágio 2026. Metade das oportunidades é destinada exclusivamente a pessoas negras, e todas as vagas são inclusivas para Pessoas com Deficiência, mulheres e pessoas LGBTI+. As vagas estão distribuídas por São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Paraná, Pernambuco, Pará, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Ceará e Maranhão. As inscrições seguem até 12 de dezembro e podem ser feitas no site https://www.estagiovivo2026.com.br/
Podem participar estudantes de ensino superior — bacharelado ou tecnólogo — com formação prevista entre junho de 2027 e dezembro de 2030. Não há exigência de inglês nem restrição de idade.
A empresa preparou uma trilha de capacitação com conteúdos voltados ao desenvolvimento profissional, conectados ao negócio e à cultura Vivo. “Queremos capacitar esses talentos para que se tornem profissionais qualificados, aptos a enfrentar os desafios do mercado e a construir uma carreira de sucesso”, afirma Fernando Luciano, VP de Pessoas da Vivo.
A bolsa-auxílio inclui o VIBE, programa de benefícios flexíveis da empresa, que oferece vale-refeição e transporte, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, benefício academia, além de programa de idiomas, day off de aniversário, smartphone com plano ilimitado e descontos exclusivos em serviços da Vivo. O Programa de Estágio 2026 tem duração de 12 a 24 meses, a depender do ano de formação, e as admissões começam em março.
Aprendizado de matemática pode contribuir para a equidade racial entre estudantes
A Escola Fundação Itaú oferece o curso gratuito Matemática Antirracista, que incentiva educadores a revisarem suas percepções sobre o ensino da disciplina. A formação propõe estratégias que dialogam com as realidades dos estudantes, valorizam conhecimentos de diferentes povos — especialmente os de matriz africana — e aproximam a matemática das vivências cotidianas.
Dividido em blocos, o curso aborda desde o reconhecimento da matemática como construção social até propostas pedagógicas específicas para os Anos Finais do Ensino Fundamental, reforçando seu papel no desenvolvimento crítico, na mobilidade social e no fortalecimento das comunidades.
A relevância dessa abordagem se evidencia nos dados do Saeb 2023, que mostram a persistência das desigualdades raciais na aprendizagem da disciplina. Apenas 10% dos estudantes negros do 9º ano atingiram níveis considerados suficientes em matemática — o mesmo percentual registrado em 2017. Entre estudantes brancos, houve uma pequena melhora, passando de 21% para 23% no mesmo período. A diferença entre os grupos chega a 13% nos Anos Finais do Ensino Fundamental, refletindo desafios que permanecem mesmo diante de avanços sociais.