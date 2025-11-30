SSA 3 da UPE teve 18,9% de abstenção nos dois dias de provas; dois candidatos foram desclassificados
Neste ano, a UPE oferece 3.620 vagas distribuídas em 12 campi e 58 cursos de graduação — metade pelo SSA e metade pelo Sistema de Seleção Unificada
A aplicação da terceira etapa do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3) da Universidade de Pernambuco (UPE) foi concluída neste domingo (30). Os candidatos responderam a 50 questões objetivas distribuídas entre Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química).
Ao todo, 14.416 estudantes do terceiro ano do ensino médio estavam inscritos. O índice de abstenção desta edição foi de 18,91%, o que corresponde a 2.726 faltosos nos dois dias de prova.
Segundo a UPE, dois candidatos foram desclassificados: um em Garanhuns e outro no Recife, ambos por toque de celular durante a aplicação.
A Diretoria de Processos Seletivos Acadêmicos da Universidade de Pernambuco (DPSA/UPE) já disponobilizou o gabarito preliminar e o caderno de provas, que podem ser acessados pelo site https://processodeingresso.upe.pe.gov.br
Lista de Classificados
A lista de classificados da terceira fase deve ser divulgada a partir de 15 de janeiro de 2026 e a relação dos remanejáveis deve sair até 22 de janeiro.
O período para interposição de recursos contra o gabarito deve ser realizado exclusivamente pelo link disponível no site https://processodeingresso.upe.pe.gov.br até as 23h59 do dia 2 de dezembro de 2025.
Neste ano, a UPE oferece 3.620 vagas distribuídas em 12 campi e 58 cursos de graduação — metade pelo SSA e metade pelo Sisu. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (81) 3183-3660, pelo e-mail processodeingresso@upe.br ou nos sites https://processodeingresso.upe.pe.gov.br e www.upe.br.