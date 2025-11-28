SSA3 da UPE tem segundo dia de provas neste domingo; confira horários
Nesta etapa, são 50 questões objetivas distribuídas entre Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química)
Os estudantes do terceiro ano do Ensino Médio inscritos no Sistema Seriado de Avaliação (SSA3) da Universidade de Pernambuco (UPE) realizam, neste domingo (30), o segundo e último dia de provas.
A etapa contará com 50 questões objetivas distribuídas entre Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química).
Para participar, o candidato deve apresentar documento oficial de identificação com foto — físico ou digital —, Cartão Informativo e caneta esferográfica azul ou preta. São aceitos RG, CNH, passaporte, CTPS, carteira de reservista e versões digitais emitidas por aplicativos oficiais.
Horário e Gabarito
De acordo com o Manual do Candidato, o estudante deverá comparecer ao local no dia e horário estabelecidos para a aplicação da prova com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o seu início
Os portões abrem às 7h e fecham às 8h, sem possibilidade de entrada após esse horário. As provas começam às 8h15, com saída permitida a partir das 11h15. O término está previsto para 12h45, sendo estendido até 13h45 para candidatos com deficiência.
O gabarito preliminar será divulgado no mesmo dia, após as 14h, e recursos poderão ser enviados até 23h59 do dia 2 de dezembro.
A lista de classificados da terceira fase deve ser publicada a partir de 15 de janeiro de 2026. Neste ano, a UPE oferece 3.620 vagas, distribuídas em 12 campi e 58 cursos de graduação — metade delas pelo SSA e metade pelo Sisu.
Assuntos abordados
Em Matemática, a prova aborda Números e Álgebra, incluindo razão e proporção, porcentagem, aumentos e descontos sucessivos, escalas e funções trigonométricas (seno, cosseno e tangente), com atenção a domínio, imagem, período e diferentes representações.
Em Geometria e Grandezas, caem temas como triângulos (congruência, semelhança, relações métricas e trigonométricas), transformações geométricas, projeções e equações da reta e da circunferência. Em Probabilidade, Estatística e Pensamento Computacional, entram interpretação de gráficos, fluxogramas, espaços amostrais, eventos e probabilidades, incluindo cálculos a partir de frequências relativas e simulações.
Em Ciências da Natureza, os conteúdos englobam Biologia, com genética básica e moderna, evolução e ecologia; Física, com oscilações, ondas, eletricidade, magnetismo, relatividade e física quântica; Química, com química orgânica, transformações químicas, eletroquímica e aplicações no cotidiano, indústria e meio ambiente; e Astronomia, com Big Bang, evolução estelar, objetos compactos e Sistema Solar. Os temas também incluem relações entre ciência, tecnologia, sociedade e sustentabilidade.
Dicas para a véspera dos provas
Para quem vai encarar o segundo dia de avaliação, algumas orientações podem ajudar no desempenho. É importante que o estudante venha mantendo o ritmo leve, com momentos de descanso, como ouvir música, ver um filme ou fazer uma atividade relaxante, contribui para diminuir a ansiedade.
Na véspera, separar documento, cartão de inscrição, canetas, água e um lanche, além de conferir o local da prova e dormir mais cedo, ajuda a evitar imprevistos.
Durante o exame, recomenda-se começar pelas questões consideradas mais fáceis, garantindo pontos e otimizando o tempo. Pequenas pausas — como ir ao banheiro, lavar o rosto ou respirar fundo — podem ajudar na recuperação do foco e no equilíbrio emocional ao longo da resolução das questões.