Servidores e docentes da UPE paralisam atividades e cobram avanços na carreira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Servidores técnico-administrativos e professores, com apoio dos estudantes, paralisaram as atividades acadêmicas da Universidade de Pernambuco (UPE) nesta segunda-feira (24), véspera do aniversário de 60 anos da instituição.

Eles cobram do Governo do Estado a atualização dos critérios de progressão para a função de Professor Associado, a criação da função de Professor Titular de Carreira, a aprovação do Plano Estadual de Assistência Estudantil, além de melhorias e acessibilidade nos campi.

As reivindicações estiveram na pauta central da audiência pública realizada na manhã desta segunda-feira pela Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), a pedido do deputado estadual João Paulo (PT).

“Essa situação não apenas afeta os profissionais individualmente, mas compromete a capacidade da própria universidade de cumprir suas funções estratégicas”, analisou. No ano passado, 19 professores pediram exoneração para assumir cargos em outras instituições.

Durante sua fala, a reitora da UPE, Socorro Cavalcanti, destacou a estrutura da universidade estadual, que conta com 17 unidades de educação e 16 polos de educação a distância, responsáveis pela formação de profissionais em áreas estratégicas para o desenvolvimento regional, na assistência qualificada e na inovação.

“É uma universidade que dialoga diretamente com as necessidades do povo pernambucano, e isso só é possível com a força de quem constrói a UPE diariamente”, afirmou.

Segundo a reitora, a UPE possui 1.266 docentes, 4.396 servidores técnico-administrativos concursados, 1.811 contratos temporários via seleção simplificada e 21.450 estudantes, além de colaboradores terceirizados.

“Nós temos um cenário que se agravou ao longo dos anos. O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, instituído pela Lei Complementar 101/2007, nasceu com a intenção correta de organizar a carreira, mas hoje está profundamente defasado”, declarou.

Ainda de acordo com Socorro Cavalcanti, o reenquadramento feito à época não refletiu o tempo de serviço real, gerando desigualdades e o engessamento das progressões. “São 18 anos de estagnação. A evasão dos técnicos é um dos sinais mais graves dessa realidade. O índice de rotatividade em nossas unidades de educação e na reitoria da universidade chegou a 20,99%. Um número crítico para qualquer organização pública”, criticou.

A representante dos professores adjuntos da UPE, Gleice Medeiros, chamou atenção para o fato de que a UPE atua do litoral ao Sertão de Pernambuco e que seu impacto não apenas na formação de recursos humanos, mas também na prestação de assistência à sociedade, precisa ser reconhecido pelo Governo do Estado com urgência.

“Nós somos 63% da massa crítica de trabalho docente e, desse grupo, que reúne cerca de 800 professores adjuntos, aproximadamente 76 não conseguiram progredir para canto nenhum neste ano, no processo de progressão anual, no qual ganhamos apenas 1% de acréscimo salarial. A matriz, como está organizada hoje, não permite essa progressão porque muitos já chegaram ao último nível da carreira de adjunto e também não podem se associar”, criticou.

A coluna Enem e Educação procurou a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti) para questionar a ausência de Mauricélia Vidal Montenegro na audiência pública e solicitar esclarecimentos sobre as reivindicações apresentadas. Até a publicação desta matéria, não houve resposta. Assim que houver, o texto será atualizado.

Após a sessão, um grupo formado por professores, servidores e estudantes realizou uma passeata até o Palácio do Campo das Princesas para cobrar um posicionamento da gestão estadual. Eles foram recebidos pelo secretário executivo da SECTI, Kenys Bonatti Maziero, que recebeu um ofício solicitando uma audiência com a governadora Raquel Lyra para reabrir as negociações com as categorias.

Propostas apresentadas por comissão tripartite não foram consideradas

Como resultado da negociação da campanha salarial de 2024, entre a Seção Sindical dos Docentes da Universidade de Pernambuco (Adupe) e a Secretaria de Administração (SAD), o Governo do Estado criou um Grupo de Trabalho (GT), com formação tripartite, para elaborar uma proposta que contemplasse as discussões sobre a carreira docente da UPE.

Foram seis meses de pesquisas e revisão legislativa, que resultaram em um relatório entregue à SAD em junho deste ano. Foram criados quatro documentos: um projeto de lei que cria a função de professor titular de carreira e incorpora, na mesma legislação, a função de professor associado; uma minuta de decreto com critérios de progressão de associado para titular; uma minuta de decreto com novos critérios de progressão de adjunto para associado; E por fim, um relatório detalhado, justificando tecnicamente todas as propostas, com exemplos de legislações de outros estados e universidades.

“Mas só no início de outubro fomos comunicados sobre uma nova proposta feita pela SAD, que, na realidade, ignorou todo o trabalho da comissão tripartite e sugeria apenas criar a função de professor titular, tornando-a uma progressão natural do professor associado que estivesse no nível 4G, o último estágio da carreira. Ou seja, sem levar em conta nenhum critério de mérito, apenas tempo de serviço, sem criar uma matriz salarial e sem contemplar o pleito dos adjuntos”, criticou o representante dos professores associados no Conselho da UPE, Demócrito Miranda.

O docente também contestou o argumento de impacto financeiro utilizado pela Secretaria de Administração, afirmando que as mudanças propostas não representam aumento salarial, mas correção de distorções históricas — e que o impacto seria mínimo, absorvido pelo crescimento vegetativo da folha.

Durante audiência ele fez um apelo para que a governadora Raquel Lyra e a SAD reconsiderem a proposta e retomem o diálogo com os professores e servidores técnicos-administrativos.

O professor da Escola Politécnica da UPE (POLI-UPE) Sérgio Campello, explicou que em 2010, quando foram criadas as regras para associado — um pleito da categoria — foi concedido apenas “6% de aumento”, o que gerou um dos picos de evasão docente da universidade. "Agora, em 2023 e 2024, vários professores estão novamente saindo. Professores recém-concursados comparam a carreira e decidem não ficar na UPE porque 'a nossa carreira não é competitiva nem frente às estaduais, nem às federais'", disse.

"Eu fiz essa conta: “a gente deixa de ter acumulado recursos para um apartamento no final da carreira por escolher ficar na UPE.” Então, quem está no começo da carreira vai para as federais; quem é aprovado aqui, passa lá; e a escolha óbvia é ir para onde a carreira é melhor", explicou Campelo. Ao comparar com as universidades estaduais, o professor explicou que Pernambuco está muito abaixo.

Os critérios trabalhados pelo grupo tripartite foram ser docente por 10 anos, ser aprovado na avaliação de desempenho, e ter pontuação no plano de metas superior à média. Ao simular os impactos, a UPE teria cerca de 128 docentes progredindo inicialmente, por conta da demanda reprimida e, nos anos seguintes, isso cairia para 48, 35 professores.

Já para os titulares, os critério seriam tempos de carreira na ordem de 15 anos, avaliação de desempenho,“defesa de tese ou defesa de memorial”, como pedem as federais e estaduais. "O impacto financeiro calculado pelo próprio governo dentro do grupo tripartite é de aproximadamente 12 milhões por ano, cerca de 5%. Entretanto, quando olhamos os recursos captados pelos docentes, apenas um grupo captou, só em 2024, 'R$ 15 milhões em projetos de pesquisa e inovação. Ou seja, perder esses professores é mais caro do que remunerá-los adequadamente", explicou.

Também participaram da audiência pública a presidente da Adupe, Terezinha Lucas, o presidente do Sindicato dos Servidores da Universidade de Pernambuco (Sindupe), Rivanildo Simplício da Silva, e Messias Melo, dirigente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), o deputado estadual Waldemar Borges (MDB), e a deputada estadual Rosa Amorim (PT), que anunciou a criação da Frente Parlamentar em Defesa da UPE.