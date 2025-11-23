SSA 3: UPE registra abstenção de 15,60% no primeiro dia de provas de 2026
Dos 14.416 candidatos inscritos, 2.249 não compareceram aos locais de prova; um candidato foi desclassificado após celular tocar na sala
Clique aqui e escute a matéria
O primeiro dia de provas da 3ª fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) 2026 da Universidade de Pernambuco (UPE), realizado neste domingo (23), registrou abstenção de 15,60%. Dos 14.416 candidatos inscritos, 2.249 não compareceram aos locais de prova.
O índice foi muito próximo ao registrado na edição anterior: em 2024, 2.278 candidatos faltaram ao SSA 3, o que representou 15,12% dos 15.068 inscritos.
De acordo com a UPE, um candidato foi desclassificado no município de Salgueiro, no Sertão do estado, após o toque de um celular, o que viola as regras do exame. Outro participante realizou a prova em sua residência, no Recife.
Redação abordou arte e inclusão social
Neste primeiro dia de provas, os estudantes responderam à prova de Redação, cujo tema foi “A arte é um poderoso mecanismo de inclusão social pela exploração de saberes e pela expressividade”.
A página da prova, divulgada pela UPE após o início do exame, reuniu imagens de apoio que contextualizam o papel histórico e social da arte. Os materiais apresentados são um cartaz motivacional, uma ilustração criada por inteligência artificial e a foto de um painel artístico pintado no Recife.
A proposta também trouxe um texto de apoio que destaca como a arte, além do valor estético, funciona como ferramenta de expressão, fortalecimento comunitário e instrumento de mudança em territórios vulneráveis.
Os trechos ressaltam o potencial de projetos culturais para promover autoestima, gerar perspectivas de futuro e ampliar o acesso a novos saberes.
Além da redação, o exame deste domingo continha 45 questões objetivas, distribuídas entre as áreas de Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.
O segundo dia de provas acontece no próximo domingo, 30 de novembro, quando serão aplicadas as avaliações das demais áreas de conhecimento previstas para a terceira fase.
Mais de 3 mil vagas
Ao todo, os candidatos concorrem a 3.620 vagas oferecidas pela UPE, sendo 1.810 para o SSA e outras 1.810 pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU) do Ministério da Educação. As oportunidades estão distribuídas em 58 cursos de graduação, localizados em 12 campi espalhados pelo estado.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Conforme o Manual do Candidato, os gabaritos preliminares serão divulgados após a segunda prova. O período para recursos contra os gabaritos vai até as 23h59 do dia 2 de dezembro de 2026, exclusivamente pelo site oficial da universidade.
A UPE prevê divulgar o resultado final, com os candidatos classificados, a partir de 15 de janeiro de 2026.