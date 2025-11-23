SSA 3: UPE registra abstenção de 15,60% no primeiro dia de provas de 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dos 14.416 candidatos inscritos, 2.249 não compareceram aos locais de prova; um candidato foi desclassificado após celular tocar na sala

O primeiro dia de provas da 3ª fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) 2026 da Universidade de Pernambuco (UPE), realizado neste domingo (23), registrou abstenção de 15,60%. Dos 14.416 candidatos inscritos, 2.249 não compareceram aos locais de prova.

O índice foi muito próximo ao registrado na edição anterior: em 2024, 2.278 candidatos faltaram ao SSA 3, o que representou 15,12% dos 15.068 inscritos.

De acordo com a UPE, um candidato foi desclassificado no município de Salgueiro, no Sertão do estado, após o toque de um celular, o que viola as regras do exame. Outro participante realizou a prova em sua residência, no Recife.

Redação abordou arte e inclusão social

Neste primeiro dia de provas, os estudantes responderam à prova de Redação, cujo tema foi “A arte é um poderoso mecanismo de inclusão social pela exploração de saberes e pela expressividade”.

A página da prova, divulgada pela UPE após o início do exame, reuniu imagens de apoio que contextualizam o papel histórico e social da arte. Os materiais apresentados são um cartaz motivacional, uma ilustração criada por inteligência artificial e a foto de um painel artístico pintado no Recife.

A proposta também trouxe um texto de apoio que destaca como a arte, além do valor estético, funciona como ferramenta de expressão, fortalecimento comunitário e instrumento de mudança em territórios vulneráveis.

Os trechos ressaltam o potencial de projetos culturais para promover autoestima, gerar perspectivas de futuro e ampliar o acesso a novos saberes.

Além da redação, o exame deste domingo continha 45 questões objetivas, distribuídas entre as áreas de Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

O segundo dia de provas acontece no próximo domingo, 30 de novembro, quando serão aplicadas as avaliações das demais áreas de conhecimento previstas para a terceira fase.

Mais de 3 mil vagas

Ao todo, os candidatos concorrem a 3.620 vagas oferecidas pela UPE, sendo 1.810 para o SSA e outras 1.810 pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU) do Ministério da Educação. As oportunidades estão distribuídas em 58 cursos de graduação, localizados em 12 campi espalhados pelo estado.

Conforme o Manual do Candidato, os gabaritos preliminares serão divulgados após a segunda prova. O período para recursos contra os gabaritos vai até as 23h59 do dia 2 de dezembro de 2026, exclusivamente pelo site oficial da universidade.

A UPE prevê divulgar o resultado final, com os candidatos classificados, a partir de 15 de janeiro de 2026.