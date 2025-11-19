fechar
Enem e Educação | Notícia

Estudantes pernambucanos iniciam SSA 3 neste domingo

Candidatos devem chegar com antecedência, levar documento oficial e caneta preta ou azul; veja lista completa de itens permitidos e proibidos

Por Maria Clara Trajano Publicado em 19/11/2025 às 15:15 | Atualizado em 19/11/2025 às 15:16
Estudantes em sala de aula realizando a prova do SSA da UPE
Estudantes em sala de aula realizando a prova do SSA da UPE - Divulgação/Reitoria UPE

A Universidade de Pernambuco (UPE) realiza neste domingo (23) o primeiro dia de provas da terceira etapa do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3), fase que faz parte do processo seletivo para ingresso em 2026.

Segundo o Manual do Candidato, os inscritos devem chegar ao local com uma hora de antecedência, levando cartão informativo, documento oficial com foto e caneta esferográfica azul ou preta.

Os portões serão abertos às 7h e fecham às 8h. As provas começam às 8h15 e seguem até 12h45. Para esta edição, 14.416 candidatos concorrem a 3.620 vagas em 58 cursos distribuídos em 12 campi da UPE, metade destinada ao SSA e metade ao Sisu.

No primeiro dia, os estudantes farão a redação e responderão a 45 questões das áreas de Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. O resultado dos classificados está previsto para ser divulgado a partir de 15 de janeiro de 2026.

O que levar no dia da prova

A UPE reforça que alguns itens são obrigatórios e outros permitidos apenas sob condições. Veja a lista completa:

Itens obrigatórios

  • Documento oficial com foto
  • Cartão informativo
  • Caneta esferográfica azul ou preta (fabricada em material transparente)

O candidato pode usar lápis para rascunho, mas o gabarito deve ser preenchido apenas com caneta.

Itens permitidos

  • Celular: deve estar desligado, guardado no porta-objetos fornecido pelo fiscal;
  • Lanche: dentro da embalagem original ou colocado em recipiente transparente;
  • Água mineral: garrafa transparente, sem rótulo ou com rótulo removido;

Itens proibidos

  • Materiais escolares como borracha, apontador, marca-texto, régua, corretivo;
  • Calculadora ou qualquer equipamento de transmissão, gravação ou recepção de dados (fotos, vídeo, áudio, mensagens);
  • Óculos escuros, boné, chapéu, gorro ou similares;
  • Armas de qualquer tipo;
  • Relógio;
  • Bebidas alcoólicas e produtos de tabacaria.

A presença de itens proibidos pode resultar em eliminação, conforme o manual do processo seletivo.

Datas das provas do SSA

  • SSA 3: 23 e 30 de novembro de 2025 (manhã)
  • SSA 1: 7 e 14 de dezembro de 2025 (manhã)
  • SSA 2: 7 e 14 de dezembro de 2025 (tarde)

Dúvidas podem ser esclarecidas pelos contatos oficiais da UPE: (81) 3183-3660 | processodeingresso@upe.br

Sites: processodeingresso.upe.pe.gov.br | www.upe.br

