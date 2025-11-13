SSA3: Saiba como conferir seus dados e local de prova da terceira fase da UPE
Em caso de divergência nos dados pessoais, o participante deve entrar em contato com a Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos (CPCA)
Os candidatos inscritos na terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA3) da Universidade de Pernambuco (UPE) podem imprimir seus cartões informativos, disponibilizados exclusivamente, desde o dia 5 de novembro, no site processodeingresso.upe.pe.gov.br.
Para emitir o documento, o estudante deve acessar o ícone “Sistema Seriado de Avaliação – SSA3”, utilizando login e senha pessoais. O cartão informativo reúne os dados necessários à participação no SSA3 deste ano. A validação da inscrição e a impressão do cartão são de responsabilidade do próprio candidato, conforme previsto no Manual do Candidato.
Sengundo a UPE, em caso de divergência nos dados pessoais, o participante deve entrar em contato com a Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos (CPCA) para solicitar as devidas correções. Caso não o faça, o candidato assumirá integralmente os erros constantes no cartão. A UPE reforça ainda que não se responsabilizará por ausências decorrentes do desconhecimento do local de prova.
O local de realização das provas poderá ser nos seguintes polos: Recife, Nazaré da Mata, Palmares, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Petrolina, Serra Talhada, Salgueiro, Ouricuri e Surubim, conforme opção do candidato informada no ato da inscrição.
Dias de aplicação das provas
Nos dias de aplicação das provas, o estudante deverá apresentar o cartão informativo impresso, além de documento oficial de identificação com foto e assinatura recentes e caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
As provas da terceira fase do SSA3 serão aplicadas nos dias 23 e 30 de novembro, no turno da manhã. O resultado final está previsto para divulgação a partir do dia 15 de janeiro de 2026.
A avaliação será escrita e composta por uma Redação e 95 questões objetivas, com cinco alternativas cada, abrangendo as quatro áreas do conhecimento do Ensino Médio:
- Linguagens e suas Tecnologias – 23 questões
- Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – 22 questões
- Matemática e suas Tecnologias – 23 questões
- Ciências da Natureza e suas Tecnologias – 27 questões
No primeiro dia de prova, os candidatos farão a Redação e responderão a 45 questões das áreas de Linguagens e Ciências Humanas. No segundo dia, serão 50 questões das áreas de Matemática e Ciências da Natureza.
A Redação deverá ser um texto dissertativo-argumentativo, com tema proposto pela CPCA, desenvolvido entre 20 e 30 linhas, e com mínimo de três parágrafos. As provas seguem os conteúdos do Ensino Médio da rede estadual de Pernambuco, conforme os programas definidos no Manual do Candidato.
Vagas para 2026
Neste ano, 14.416 candidatos se inscreveram para a terceira fase do SSA, concorrendo a 3.620 vagas distribuídas entre 12 campi e 58 cursos de graduação. Do total, 1.810 vagas são ofertadas pelo SSA e outras 1.810 pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC).
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (81) 3183-3660, pelo e-mail processodeingresso@upe.br ou no site processodeingresso.upe.pe.gov.br.