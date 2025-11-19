UPE libera cartão informativo para o SSA 1 e 2; veja como acessar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O aluno deve comparecer ao local estabelecido para a aplicação da prova com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o seu início

Os estudantes inscritos no Sistema Seriado de Avaliação (SSA) — referente ao 1ª e ao 2ª ano — da Universidade de Pernambuco (UPE) já podem consultar o cartão informativo. Para esta edição, foram registrados 34.324 candidatos no SSA 1 e 21.659 no SSA 2.

Para emitir o cartão, o candidato deve acessar processodeingresso.upe.pe.gov.br, selecionar o ícone do SSA correspondente à sua etapa, inserir o CPF e a senha cadastrada e, em seguida, imprimir o documento.

De acordo com o cronograma, as provas serão aplicadas nos dias 7 e 14 de dezembro: o SSA 1 no período da manhã e o SSA 2 à tarde.

Acesso a sala de prova

Para acessar a sala de prova, o candidato deve apresentar o cartão informativo e um documento oficial de identificação com foto, como RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho (CTPS) ou Passaporte. Também é obrigatória a utilização de caneta esferográfica azul ou preta.

Conforme o edital, o estudante deve chegar ao local de prova com pelo menos uma hora de antecedência.

A Diretoria de Processos Seletivos Acadêmicos (DPSA) informou que não se responsabiliza por impossibilidades de impressão causadas por falhas técnicas em computadores, impressoras ou redes de comunicação.

Locais de prova

As provas do SSA 1 e SSA 2 serão aplicadas nos municípios de Recife, Nazaré da Mata, Palmares, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Petrolina, Serra Talhada e Salgueiro, conforme a opção feita no ato da inscrição.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (81) 3183-3660, pelo e-mail processodeingresso@upe.br ou nos sites processodeingresso.upe.pe.gov.br e upe.br.