Professores do Colégio Saber Viver compartilham dicas para estudantes que farão o SSA 3 da Universidade de Pernambuco
Às vésperas da prova, Saber Viver celebra a conclusão da sua primeira turma do Ensino Médio e reforça o compromisso com a formação integral
Clique aqui e escute a matéria
Nos dias 17 e 24 de novembro, estudantes pernambucanos do último ano do Ensino Médio encaram a etapa decisiva do processo seletivo da Universidade de Pernambuco (UPE): o Sistema Seriado de Avaliação – SSA 3.
Voltado exclusivamente para concluintes, o SSA 3 é a terceira e última fase do seriado, composto por SSA 1, SSA 2 e SSA 3, e reúne 90 questões objetivas e uma redação. É essa etapa que define a nota final do candidato que disputa vagas nos cursos de graduação da instituição.
As provas serão aplicadas em duas segundas-feiras consecutivas e representam, para o Colégio Saber Viver, um marco especial: em 2025, a escola concluirá sua primeira turma de Ensino Médio, iniciada em 2023, consolidando um ciclo completo de formação e reforçando o prestígio da instituição.
Para quem está na reta final, o desafio vai além da revisão de conteúdos. Exige estratégia, equilíbrio emocional e foco. Professores do Colégio Saber Viver compartilham orientações essenciais e explicam como a escola tem apoiado essa primeira geração que fecha o Ensino Médio dentro de uma proposta pedagógica inovadora.
Preparação especial e acompanhamento institucional
Há 40 anos unindo tradição, inovação e bem-estar no aprendizado, o Colégio Saber Viver reúne cerca de 1.500 alunos e mais de 200 professores, destacando-se pelo protagonismo estudantil, pela ludicidade integrada à alta performance e pela forte atenção ao desenvolvimento socioemocional.
Em 2024, a escola intensificou o acompanhamento dos estudantes que farão o SSA 3. Segundo o professor de Química Pietro Santiago, “temos um compromisso muito forte com o acompanhamento dos estudantes. Nesta reta final, intensificamos os momentos de revisão com foco nas competências mais exigidas pelo Enem e SSA. Também temos trabalhado o aspecto socioemocional, com orientações sobre controle da ansiedade e estratégias de concentração.”
Além das revisões, a instituição reforça uma rotina voltada ao bem-estar: pausas conscientes, lazer de qualidade e alimentação equilibrada integram a preparação para que o estudante chegue no dia da prova com corpo e mente alinhados.
Equilíbrio entre estudo e descanso
Pietro também orienta os alunos a encontrar um ritmo realista e saudável.
“O cérebro também precisa de pausas para consolidar o aprendizado. O segredo está na organização de uma rotina que intercale momentos de estudo concentrado com pequenos intervalos de descanso. Além disso, o lazer é fundamental: assistir a bons filmes e ler bons livros, por exemplo, contribui para a construção de repertório cultural”, explica.
Ele alerta ainda: “Um dos erros mais comuns é tentar compensar o tempo perdido estudando de forma exaustiva e desorganizada. Isso só gera mais ansiedade e compromete o rendimento. Outro ponto delicado é negligenciar o sono e a alimentação. Isso não traz benefício algum para o aprendizado.”
Revisão focada e eficiente
Na área de Ciências da Natureza, o professor de Física Rodrigo Cunha indica que, na última semana antes da prova, o foco deve ser em consolidação:
"Eu recomendo que os estudantes revisem os principais conceitos da Física, por meio de resumos teóricos e resolução de questões anteriores do Enem, especialmente as de interpretação de gráficos, tabelas e situações do cotidiano, que são muito características da prova."
Ele reforça os tópicos que mais costumam aparecer: "É muito importante revisar conteúdos recorrentes como leis de Newton, conservação de energia, circuitos elétricos e suas aplicações, fenômenos ondulatórios e termodinâmica."
Para o professor de Filosofia Ricardo Gomes, a revisão nesta fase deve ser pragmática: “O que eu mais indico é que o aluno pegue provas anteriores e faça questão por questão. E sempre que fizer uma questão, se ele errar essa questão, ele volta ao conteúdo e faz uma revisão daquele conteúdo. E dessa maneira vai até o final e responde o máximo de questões possíveis. Assim a eficiência maior para o aluno é a revisão.”
Calma, controle e foco durante a prova
O aspecto emocional pesa - e muito - no desempenho. Ricardo Gomes orienta:
“Esse sentimento é normal, ele vai existir sempre, agora cabe ao estudante tentar controlá-lo. A prova não é só conteúdo, é uma prova psicológica porque o indivíduo tem que manter o equilíbrio emocional e é física também. … Na hora da prova dê uma paradinha, estique as pernas, braços, massageie os ombros, o pescoço e outras partes. … Outra coisa é não lembrar de pressão externa. … A calma desse momento é fundamental. Ter consciência do que está fazendo e acreditar no potencial.”