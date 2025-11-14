JC Metro Quadrado: Recife do futuro é debatido em evento sobre a nova Lei de Parcelamento Uso e Ocupação do Solo
Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) reúne poder público e entes privados para uma discussão sobre a nova era imobiliária da cidade
O futuro do Recife, construído agora, a partir da nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) é o centro de um encontro que envolve atores dos setores público e privado no auditório Graça Araújo, na sede do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, nesta terça-feira (18), a partir das 9h.
Mediado por Lucas Moraes, titular da coluna Metro Quadrado, deste Jornal do Commercio, o debate traz contribuições do presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), Rafael Simões, e do secretário de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento da Prefeitura do Recife, Felipe Matos, sobre o futuro das construções na cidade a partir da implementação da LPUOS.
"É um momento ímpar para a cidade. O Recife está apontando o norte de uma nova era de desenvolvimento imobiliário, abrindo oportunidades para o surgimento de uma cidade mais diversa no que diz respeito aos tipos de empreendimentos residenciais ofertados na cidade, com ações que buscam reavivar o Centro, estimular construções mais amigáveis e sustentáveis para toda a população e a proteção de áreas históricas e mais vulneráveis. Logicamente, por toda a amplitude e tecnicismo necessários, a LPUOS ainda gera dúvidas em muita gente, seja pelo que propõe ou como será colocada em prática, e nosso papel é ajudar a desvendar esses entraves, para que todos entendam o que está por vir na capital pernambucana", diz Lucas Moraes.
De forma participativa, o encontro propõe a difusão de ideias entre os convidados e os palestrantes, com sessão de perguntas, para além das apresentações sobre a própria legislação e o desenvolvimento imobiliário que se avizinha a partir desse avanço.
COMO PARTICIPAR
Além de construtores e principais players do setor entre os convidados, o SJCC está abrindo vagas especiais para que corretores, arquitetos, urbanistas e demais atores sociais interessados participem do evento. As inscrições podem ser solicitadas pelo telefone (81) 982902758 (WhatsApp), mediante a apresentação de nome, ocupação, cargo e ou função. As vagas são limitadas e liberadas após confirmação.