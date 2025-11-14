fechar
Splendore Boa Viagem: Arquitetura, conforto e novas formas de morar em alto padrão no Recife

Localizado na Zona Sul do Recife, empreendimento da Incorporadora Ferreira Pinto, aposta na qualidade de vida alto padrão de lazer e moradia

Por Sharon Baptista Publicado em 14/11/2025 às 12:38
Splendore Boa Viagem conta com três torres, 160 apartamentos e dois pavimentos de lazer com mais de 2.000m²
Splendore Boa Viagem conta com três torres, 160 apartamentos e dois pavimentos de lazer com mais de 2.000m²

Assinado por Pontual Arquitetos e Romero Duarte & Arquitetos, o Splendore Boa Viagem, da Incorporadora Ferreira Pinto, chega ao Recife como um projeto que traduz as tendências do novo morar: ambientes funcionais, estética sofisticada e espaços que estimulam o convívio e o bem-estar.

Mais do que um empreendimento residencial, o Splendore Boa Viagem foi pensado para proporcionar uma nova experiência de vida, unindo arquitetura contemporânea, localização estratégica e áreas de lazer inspiradoras.

Localizado em um dos bairros mais valorizados da capital pernambucana, o projeto combina o dinamismo urbano de Boa Viagem com o acolhimento de um verdadeiro refúgio dentro da própria cidade.

“Tudo foi pensado para que os moradores se sintam pertencentes ao espaço que habitam”, explica o arquiteto Romero Duarte, responsável pelo projeto de interiores. “Queremos que as pessoas vivam com conforto e segurança, mas também criem memórias afetivas nesses ambientes. Que o lazer coletivo se torne uma extensão da casa.”

Tendências do novo morar

As principais tendências do novo morar refletem a busca por um estilo de vida que prioriza conforto, funcionalidade, sustentabilidade e integração com a natureza.

Segundo levantamento do 'Panorama Imobiliário da Região Nordeste no 2t24' da Brain Inteligência Estratégica, empresa que monitora o mercado imobiliário regional, o mercado de lançamentos e vendas na região Nordeste cresceu expressivamente. Só no 2º trimestre de 2024, as unidades lançadas na região Nordeste cresceram 13,4 % em relação ao mesmo período do ano anterior.

O estudo mostra que o Nordeste está em movimento e que o empreendimento de alto padrão na zona sul da capital pernambucana como o Splendore desperta muito interesse.

O Splendore Boa Viagem reflete o movimento de valorização do tempo e da qualidade de vida. Os três edifícios que compõem o empreendimento, Torre Allegro, Torre Felicità e Torre Vivace, reúnem 160 apartamentos, com plantas flexíveis, varandas gourmet e garagem.

A arquitetura prioriza a funcionalidade, a iluminação natural e o conforto térmico, enquanto o projeto paisagístico integra 2.300 m² de área verde, reforçando a presença da natureza em meio ao cenário urbano.

Sala do apartamento no Splendore Boa Viagem. O conceito de morar bem, une sofisticação, funcionalidade e pertencimento no coração da Zona Sul

Tipos de apartamentos

As unidades são de 3 quartos com suítes que oferecem plantas flexíveis, com destaque para Varanda Gourmet integrada a cozinha. São 3: 70 m², 72 m² e 86 m². A planta de 86 m² é a mais ampla, apresentando sala para dois ambientes, suíte master, suíte reversível e vaga de garagem e ponto para carro elétrico.

Já as de 70 e 72 apresentam uma maior versatilidade e funcionalidade, com varanda integrada e closet. Todas entregues com acabamentos Premium.

Lazer que inspira experiências

Com 2.000 m² de área de lazer distribuídos em dois pavimentos, o empreendimento reúne ambientes projetados para diferentes momentos e estilos de vida.

Entre os destaques estão o London Pub, inspirado nos tradicionais bares britânicos, e a Enoteca Douro Valley, que faz referência às origens portuguesas da incorporadora.

Piscina
Convivência ao ar livre
Espaço Beauty & Spa
Brinquedoteca temática
London Pub
Enoteca

"Paralela à calçada, uma linear área verde de lazer conecta o empreendimento ao espaço urbano imediato. Uma galeria sombreada e rica em vegetação interliga os halls de duplo pé direito das torres. Na retaguarda os estacionamentos são encimados por uma “esplanada verde de lazer” erguida 5 metros em relação à rua", destaca Marcílio Coutinho, da Pontual Arquitetos.

Dela nascem as três torres do SPLENDORE, lado a lado, todas usufruindo de modo semelhante da paisagem fronteira. Cada uma com desenho de fachada que as empresta individualidade mas ao mesmo tempo, conexão e unidade.

Os espaços se completam com piscina adulto com raia semiolímpica, piscina infantil, hidromassagem, lounge pool, brinquedoteca temática, academia completa, espaço beauty & spa, bicicletário e áreas exclusivas para pets e convivência ao ar livre.

Localização estratégica

“Em longo e generoso terreno, frente nordeste para a Avenida General Mac Arthur em Boa Viagem, com ampla vista para a paisagem urbana do centro antigo do Recife e tendo em primeiro plano o pulmão verde do Parque dos Manguezais, projetamos o Splendore", destaca o arquiteto do produto, Marcílio Coutinho, da Pontual Arquitetos.

Situado na Zona Sul do Recife, o Splendore Boa Viagem está próximo aos principais pontos da cidade, como o Aeroporto Internacional do Recife, o Shopping Recife, a Orla de Boa Viagem e o Parque dos Manguezais.

Nas redondezas, há escolas de referência como o Colégio Motivo e Escola Eleva, serviços, centros de saúde e uma ampla oferta gastronômica como a Casa do Gaúcho, Tomatello e o Coco Bambu, o que reforça o valor da localização e a praticidade no dia a dia.

 

Inspiração de varanda de um apartamento com 86m² do Splendore Boa Viagem

Arquitetura com propósito

Com mais de três décadas de atuação, Romero Duarte destaca que o Splendore Boa Viagem representa um marco em sua trajetória profissional.

“Projetar é pensar nas pessoas, na forma como elas se apropriam dos ambientes e constroem lembranças. O Splendore traduz essa ideia, cada espaço foi desenhado para ser vivido, não apenas admirado.”

O Splendore Boa Viagem consolida o compromisso da Ferreira Pinto Incorporadora em desenvolver empreendimentos que unem estética, funcionalidade e experiências significativas. Um projeto que transforma o conceito de morar bem em uma vivência completa.

Clientes que comprarem no período de pré-lançamento - que vai até final do mês de novembro - garantem um desconto mais que especial.

