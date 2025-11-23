fechar
SSA 3 da UPE: tema da redação destaca papel da arte como instrumento de inclusão social

Primeiro dia de provas ocorreu neste domingo (23), com a redação e 45 questões objetivas; segunda etapa do exame será no dia 30 de novembro

Por JC Publicado em 23/11/2025 às 13:02
UPE realiza primeiro dia de provas do SSA 3 neste domingo (23)
UPE realiza primeiro dia de provas do SSA 3 neste domingo (23) - Divulgação

A Universidade de Pernambuco (UPE) aplicou, na manhã deste domingo (23), o primeiro dia da 3ª fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3), que trouxe como tema de redação “A arte é um poderoso mecanismo de inclusão social pela exploração de saberes e pela expressividade”.

A página da prova, divulgada pela UPE após o início do exame, reúne imagens de apoio que contextualizam o papel histórico e social da arte. Os materiais apresentados são um cartaz motivacional, uma ilustração criada por inteligência artificial e a foto de um painel artístico pintado no Recife.

A proposta também traz um texto de apoio que destaca como a arte, além do valor estético, funciona como ferramenta de expressão, fortalecimento comunitário e instrumento de mudança em territórios vulneráveis.

Os trechos ressaltam o potencial de projetos culturais para promover autoestima, gerar perspectivas de futuro e ampliar o acesso a novos saberes.

Veja a proposta de redação do SSA 3 da UPE:

Divulgação/UPE
Proposta de redação do SSA 3 da UPE neste domingo (23) - Divulgação/UPE

Os testes deste domingo começaram às 8h15 e seguiram até 12h45. Além da redação, o exame também continha 45 questões, distribuídas entre as áreas de Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Ao todo, os candidatos concorrem a 3.620 vagas oferecidas pela UPE, sendo 1.810 para o SSA e outras 1.810 pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU) do Ministério da Educação. As oportunidades estão distribuídas em 58 cursos de graduação, localizados em 12 campi espalhados pelo estado.

O segundo dia de provas ocorre no próximo domingo, 30 de novembro. Segundo o calendário oficial da universidade, o resultado final, com a lista dos classificados, deve ser divulgado a partir de 15 de janeiro de 2026.

