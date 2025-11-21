UPE: ônibus gratuito para estudantes da rede pública que farão provas neste domingo (23)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Candidatos poderão se deslocar sem custos até os locais de prova dentro da Região Metropolitana do Recife sem o pagamento da tarifa

Os estudantes da rede pública que farão as provas da Universidade de Pernambuco (UPE), neste domingo (23), não pagarão passagem de ônibus. O anúncio foi feito pelo governo do Estado, por meio do meio do Grande Recife Consórcio de Transportes.

"Com a medida, os estudantes poderão se deslocar sem custos até os locais de prova dentro da Região Metropolitana do Recife (RMR), assegurando tranquilidade e pontualidade no dia da prova", informou o órgão, em nota.

A ação beneficia alunos que possuem o cartão VEM Passe Livre RMR.

Neste domingo serão aplicadas as provas da terceira etapa do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3), fase que faz parte do processo seletivo para ingresso em 2026.

Os estudantes farão a redação e responderão a 45 questões das áreas de Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.