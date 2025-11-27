Projeto Mãe Esperança concede bolsas de graduação mães atendidas pelo GAC-PE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A iniciativa lançada pela UNINASSAU, em parceria com o GAC-PE, leva qualificação profissional para essas mulheres por meio de bolsas de graduação

Clique aqui e escute a matéria

A UNINASSAU Recife realiza, nesta sexta-feira (28), uma aula inaugural para as cinco mães de filhos com câncer atendidos pelo Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer (GAC – PE) que receberam bolsas de graduação 100% EaD. A iniciativa acontece por meio do projeto Mãe Esperança.

Segundo a instituição, objetivo é levar qualificação profissional para essas mulheres, já que a maioria lida com a dificuldade de frequentar aulas presenciais. O projeto faz parte do Programa EaD Social, que tem como intuito ofertar bolsas de graduação na modalidade de Ensino a Distância para pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

As participantes foram encaminhadas pelo GAC e passaram por etapas que incluíram a entrega da documentação obrigatória, a análise socioeconômica e a avaliação da necessidade de acompanhamento contínuo dos filhos em tratamento. As candidatas pré-selecionadas também produziram uma redação escrita à mão, permitindo avaliar sua capacidade de reflexão e expressão.

“Nós acreditamos no poder transformador da educação. Oferecer uma bolsa de estudo é um investimento no futuro e na dignidade dessas mulheres, que dedicam suas vidas ao cuidado de seus filhos em tratamento. Adquirir novas habilidades e qualificação profissional será fundamental para suas vidas pessoal e profissional”, comenta Jânyo Diniz, CEO da Ser Educacional, mantenedora da UNINASSAU.

Para Dra. Vera Morais, presidente do GAC-PE, o projeto Mãe Esperança representa um avanço significativo na humanização do cuidado porque compreende que promover a saúde não se limita ao tratamento clínico.

“Cuidar também é olhar para o futuro dessas mães que dedicam suas vidas à luta ao lado dos filhos. A disponibilização de bolsas de estudo pela Ser Educacional reforça o compromisso com o bem-estar integral das famílias, oferecendo oportunidade, autonomia e perspectiva de vida. Essa iniciativa fortalece nossa missão e reafirma valores defendidos no GAC: acolhimento, dignidade e transformação social”, afirmou.

Conciliar jornadas

Girleide Apolinário foi uma das escolhidas para participar do Projeto. Ela é mãe da paciente Alice, de 10 anos, e falou sobre a oportunidade de realizar seu sonho.

“Ser mãe de uma criança em tratamento contra o câncer é viver um dia de cada vez, sempre tentando ser forte pelos nossos filhos. Muitas vezes, deixamos nossos sonhos de lado para cuidar deles. Quando recebi a notícia de que teria a chance de estudar por meio do Mãe Esperança, senti como se alguém também estivesse cuidando de mim”, afirmou.

De acordo com Adriane Mendes, gerente de Governança Ambiental e Social da UNINASSAU, a modalidade 100% EaD oferece a flexibilidade essencial para essas mulheres conciliarem a jornada de estudos com as intensas demandas familiares.

“A rotina das mães de crianças em tratamento oncológico é marcada por uma dedicação que exige tempo e presença constantes. Ou seja, buscar por qualificação e realização pessoal é, muitas vezes, inviável. Dessa forma, esse modelo de aulas é o ideal para elas”.

As alunas pré-selecionadas e os respectivos cursos escolhidos foram: Elisane Francisca (Teologia); Cristiane Soares (Gestão Financeira); Girleide Apolinário (Gestão Pública); Kaline Regina Dias (Gestão da Qualidade) e Roseane Pereira (Ciências Contábeis). Além da bolsa de estudo, cada mãe será acompanhada por ambas as instituições e vai receber um kit composto por caderno, caneta, fone de ouvido e camisa do projeto Mãe Esperança.