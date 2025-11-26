fechar
Enem e Educação | Notícia

TCE determina que Raquel Lyra substitua terceirizados por 617 aprovados em concurso

Decisão exige que Estado apresente plano em 60 dias para substituir terceirizados por concursados; prazo final para nomeações é dezembro de 2026.

Por JC Publicado em 26/11/2025 às 17:17
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE)
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) determinou que o Governo Raquel Lyra realize a nomeação de 617 aprovados no cadastro de reserva do concurso público de 2022 da Secretaria de Educação e Esportes (SEE-PE).

A decisão, proferida pela Segunda Câmara do tribunal, exige que esses concursados substituam 617 agentes administrativos que hoje atuam via terceirização. O entendimento é de que os candidatos aprovados estariam sendo preteridos por vínculos precários.

O julgamento ocorreu na sessão do dia 17 de novembro de 2025, sob a relatoria do conselheiro Ranilson Ramos (Acórdão T.C. Nº 2437/2025). Uma auditoria especial identificou que as funções exercidas pelos terceirizados são atribuições do cargo efetivo de Assistente Administrativo Educacional.

Leia Também

Prazos e plano de ação

A determinação impõe que a Secretaria de Educação apresente, em até 60 dias, um plano de ação detalhando como será feita a substituição.

As nomeações podem ocorrer de forma integral ou escalonada, mas devem ser concluídas, obrigatoriamente, até o dia 28 de dezembro de 2026. O TCE considerou que a validade do certame foi prorrogada até março de 2027.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O tribunal julgou o objeto da auditoria como "regular com ressalvas", por não identificar má-fé ou dolo dos gestores, mas reforçou a necessidade de corrigir a irregularidade na contratação de pessoal.

Recomendações e histórico

Além da ordem principal, o TCE emitiu recomendações para que o Estado não celebre novos contratos temporários ou terceirizados enquanto houver candidatos aprovados aguardando nomeação para os cargos de Assistente Administrativo e Analista em Gestão Educacional (especialidade Nutrição).

A situação é similar ao que ocorreu com os professores do mesmo concurso. Em 2024, após decisão do TCE, a governadora nomeou quase 5 mil docentes do cadastro de reserva.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Uso de IA entre alunos e professores exige políticas de segurança
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Uso de IA entre alunos e professores exige políticas de segurança
Analfabetismo entre pessoas idosas negras cai em 11 anos
ALFABETIZAÇÃO

Analfabetismo entre pessoas idosas negras cai em 11 anos

Compartilhe

Tags