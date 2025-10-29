fechar
ENEM 2025: dicas para a prova e momento de descontração promovidos pela TV Jornal

Evento da TV Jornal acontece em três escolas de Olinda, Paulista e Recife, e promove um momento de relaxamento para os alunos antes do ENEM

Por Samantha Oliveira Publicado em 29/10/2025 às 17:45 | Atualizado em 29/10/2025 às 19:46
Checklist ENEM 2025 acontece no dia 30 e 31 de outubro
Checklist ENEM 2025 acontece no dia 30 e 31 de outubro - Artes/JC Imagem

O Exame Nacional do Ensino Médio acontece nos próximos dias 9 e 16 de novembro. Em reta final, terceiranistas das escolas Anita Gonçalves, DOM e GGE participam de um evento descontraído e instrutivo para a prova que é o principal acesso para o ensino superior no Brasil.

Trata-se do Checklist do ENEM, promovido pela TV Jornal, que acontece nos dias 30 e 31 de outubro nas três escolas, localizadas em Paulista, Olinda e no Recife. Comandado pelo apresentador Carlos Santos, o evento leva leveza e entretenimento para os feras.

O projeto conta com patrocínio da UNINASSAU, do Grupo Ser Educacional, e acontecerá nas escolas Anita Gonçalves, Dom e GGE, para os estudantes do terceiro ano do Ensino Médio.

Checklist ENEM 2025

Bruna Araújo/MEC
Imagem de provas do Enem, que em 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro - Bruna Araújo/MEC

Para 2025, o Checklist ENEM valoriza a saúde mental dos estudantes, promovendo atividades descontraídas, além de aliviar a tensão e aumentar a confiança e motivação de quem irá realizar o ENEM.

Entre as atividades estarão karaokê e distribuição de brindes. O evento acontece no intervalo das aulas de cada instituição.

