IFPE convoca candidatos do concurso para docentes para avaliações a partir desta segunda (17)
O resultado final do certame será divulgado em 29 de dezembro de 2025, e o concurso terá validade de dois anos, prorrogáveis por igual período
Clique aqui e escute a matéria
O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) inicia, nesta segunda-feira (17), as avaliações de heteroidentificação, pertencimento indígena ou quilombola e a avaliação biopsicossocial para candidatos com deficiência do concurso docente.
As convocações estão disponíveis no portal da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (Funcern), responsável pela execução do certame.
As avaliações serão realizadas entre os dias 17 e 21 de novembro, em dois locais no Recife: o Campus Recife do IFPE, localizado na Avenida Professor Luiz Freire, nº 500, e o Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN/PE), na mesma avenida, nº 200.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A participação é obrigatória, e os candidatos devem atentar para o horário de chegada informado individualmente na Área do Candidato. De acordo com o edital, quem não comparecer ou chegar após o horário previsto será eliminado, independentemente do motivo.
O processo de heteroidentificação será presencial e destinado a candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas.
A avaliação biopsicossocial, voltada a participantes com deficiência, também ocorrerá de forma presencial, enquanto a verificação de pertencimento indígena ou quilombola será realizada por meio de análise documental, sem necessidade de comparecimento presencial.
Próximas etapas
Na última sexta-feira (14), o IFPE divulgou o resultado final da prova objetiva, que corresponde à primeira etapa do concurso. O boletim individual pode ser consultado na Área do Candidato pelo site https://inscricoes.funcern.org/e/ifpe-docente-2025/
A prova objetiva, foi aplicada em 19 de outubro, registrou 16.251 inscritos e abstenção de 36,35%. O concurso oferece 100 vagas para docentes do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), com atuação em diversos campi do instituto.
Após as avaliações desta semana, o cronograma segue com a divulgação dos pareceres preliminares das avaliações no dia 24 de novembro, prazo para recursos no dia 25, resultado definitivo no dia 28 e, em 1º de dezembro, a convocação para a Prova de Desempenho e para a Prova de Títulos, acompanhada da divulgação dos temas.
O envio da documentação referente à Prova de Títulos deverá ser feito de 2 a 5 de dezembro, enquanto a Prova de Desempenho Didático será aplicada entre os dias 3 e 17. O resultado preliminar dessa etapa está previsto para 19 de dezembro, com período de recursos no dia 22 e divulgação do resultado final e do resultado definitivo das provas marcada para 29 de dezembro. A homologação do certame está programada para 30 de dezembro, no Diário Oficial da União.
Sobre o concurso
Os aprovados poderão ser lotados em campi do IFPE localizados em Abreu e Lima, Afogados da Ingazeira, Barreiros, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Palmares, Paulista, Pesqueira, Recife e Vitória de Santo Antão, além das novas unidades previstas para Bezerros, Goiana, Recife Centro e Santa Cruz do Capibaribe.
O resultado final do certame será divulgado em 29 de dezembro de 2025, e o concurso terá validade de dois anos, prorrogáveis por igual período.
*Com informações da Assessoria de Comunicação do IFPE