IFPE aplica prova do concurso para docentes com mais de 16 mil inscritos e 36% de abstenção

Certame oferece 100 vagas para professores do ensino básico, técnico e tecnológico; gabarito foi divulgado no final da tarde deste domingo (19)

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) aplicou, na manhã deste domingo (19), a prova objetiva do concurso público para docentes. Ao todo, 16.251 candidatos estavam inscritos para disputar 100 vagas em diferentes áreas do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). As avaliações foram realizadas em 30 locais distribuídos entre Recife, Olinda, Paulista, Abreu e Lima e Jaboatão dos Guararapes.

De acordo com a comissão organizadora, a aplicação ocorreu dentro da normalidade. Foram registradas 5.907 ausências, o que representa 36,35% de abstenção. Também houve atendimento especial para 336 candidatos, incluindo pessoas com deficiência e lactantes.

O gabarito preliminar e os cadernos de prova foram disponibilizados a partir das 17h deste domingo (19) no site da Funcern, organizadora do certame.

Processo seletivo e próxima etapas

Após a etapa objetiva, os candidatos classificados seguem para prova de títulos, entre os dias 2 e 5 de dezembro, e para a etapa didático-pedagógica, marcada entre 3 e 17 de dezembro. O resultado final está previsto para 29 de dezembro de 2025.

O concurso marca a retomada de seleções para docentes no IFPE após nove anos. A instituição reforçou que as novas contratações serão fundamentais para fortalecer os campi em expansão e as unidades em implantação.

“Estamos há nove anos sem concurso para docentes. É um dia simbólico e muito importante para o IFPE. Encontramos tudo funcionando dentro da normalidade, com grande comprometimento das equipes”, disse o reitor do IFPE, José Carlos Sá.

Ele ressaltou que a contratação dos novos professores representa um reforço essencial para a expansão e consolidação do Instituto.

“Esses novos servidores vão fortalecer nossa força de trabalho, especialmente nos campi da expansão e nas unidades em implantação. É um passo fundamental para garantir continuidade e qualidade às nossas ações de ensino, pesquisa e extensão”, afirmou o reitor.

Estrutura e logística

Conforme o presidente da comissão, Daniel Assunção, o exame foi realizado com apoio de equipes de fiscais, seguranças, técnicos de enfermagem e coordenações locais. A execução ficou a cargo da Funcern.

Casos de atendimento especial também chamaram atenção, como o da candidata que realizou a prova em sala reservada enquanto seu bebê de dois meses era acompanhado pelo pai em um espaço preparado para lactantes.

