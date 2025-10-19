fechar
IFPE aplica prova do concurso para docentes com mais de 16 mil inscritos e 36% de abstenção

Certame oferece 100 vagas para professores do ensino básico, técnico e tecnológico; gabarito foi divulgado no final da tarde deste domingo (19)

Por Pedro Beija Publicado em 19/10/2025 às 17:42 | Atualizado em 19/10/2025 às 17:45
Prova objetiva do concurso para docentes do IFPE foi aplicada em 30 prédios distribuídos na Região Metropolitana
Prova objetiva do concurso para docentes do IFPE foi aplicada em 30 prédios distribuídos na Região Metropolitana - Divulgação/IFPE

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) aplicou, na manhã deste domingo (19), a prova objetiva do concurso público para docentes. Ao todo, 16.251 candidatos estavam inscritos para disputar 100 vagas em diferentes áreas do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). As avaliações foram realizadas em 30 locais distribuídos entre Recife, Olinda, Paulista, Abreu e Lima e Jaboatão dos Guararapes.

De acordo com a comissão organizadora, a aplicação ocorreu dentro da normalidade. Foram registradas 5.907 ausências, o que representa 36,35% de abstenção. Também houve atendimento especial para 336 candidatos, incluindo pessoas com deficiência e lactantes.

O gabarito preliminar e os cadernos de prova foram disponibilizados a partir das 17h deste domingo (19) no site da Funcern, organizadora do certame.

Processo seletivo e próxima etapas

Após a etapa objetiva, os candidatos classificados seguem para prova de títulos, entre os dias 2 e 5 de dezembro, e para a etapa didático-pedagógica, marcada entre 3 e 17 de dezembro. O resultado final está previsto para 29 de dezembro de 2025.

O concurso marca a retomada de seleções para docentes no IFPE após nove anos. A instituição reforçou que as novas contratações serão fundamentais para fortalecer os campi em expansão e as unidades em implantação.

“Estamos há nove anos sem concurso para docentes. É um dia simbólico e muito importante para o IFPE. Encontramos tudo funcionando dentro da normalidade, com grande comprometimento das equipes”, disse o reitor do IFPE, José Carlos Sá.

Ele ressaltou que a contratação dos novos professores representa um reforço essencial para a expansão e consolidação do Instituto.

“Esses novos servidores vão fortalecer nossa força de trabalho, especialmente nos campi da expansão e nas unidades em implantação. É um passo fundamental para garantir continuidade e qualidade às nossas ações de ensino, pesquisa e extensão”, afirmou o reitor.

Estrutura e logística

Conforme o presidente da comissão, Daniel Assunção, o exame foi realizado com apoio de equipes de fiscais, seguranças, técnicos de enfermagem e coordenações locais. A execução ficou a cargo da Funcern.

Casos de atendimento especial também chamaram atenção, como o da candidata que realizou a prova em sala reservada enquanto seu bebê de dois meses era acompanhado pelo pai em um espaço preparado para lactantes.

