Professores relatam falhas no sistema de emissão da Carteira Nacional Docente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Carteira é voltada a docentes de todas as redes e níveis, garantindo descontos culturais e benefícios do programa Mais Professores para o Brasil

Clique aqui e escute a matéria

Na última quarta-feira (15), Dia do Professor, o Ministério da Educação (MEC) anunciou a abertura do sistema de solicitação da Carteira Nacional Docente (CNDB). No entanto, há diversos relatos de professores que não estão conseguindo emitir o documento.

Com validade em todo o território nacional, a CNDB é destinada a professores de todos os níveis e etapas da educação, das redes públicas e privadas. O objetivo é facilitar o acesso dos docentes a descontos em eventos culturais e a novos benefícios exclusivos do programa Mais Professores para o Brasil.

Professor de Química desde 2020, Bruno Ribeiro leciona em uma escola no município de Paulista e tentou fazer a solicitação do documento oficial desde o dia em que foi anunciada a liberação.

"Naquele mesmo dia, ao tentar acessar o site (https://maisprofessores.mec.gov.br/), me deparei com um erro que me impedia de autenticar na plataforma do governo. Por se tratar de algo recém-lançado, decidi aguardar. Hoje [sexta-feira], no meu dia de folga da escola, tentei novamente inúmeras vezes — no mínimo cinco", explicou Bruno à coluna Enem e Educação.

Em uma das tentativas, ele conseguiu realizar a autenticação por outro serviço do governo, mas, ao clicar em “solicitar a CNDB”, uma mensagem em vermelho surgiu no topo da página informando que “O docente não é elegível”, sem justificar o motivo.

"Segundo os critérios que o próprio site estabelece — têm direito à Carteira Nacional Docente os professores das redes municipais, estaduais e federal de educação básica e superior, pública ou privada, que estão em exercício — eu atendo a todos os requisitos", destacou.

Nas redes sociais do MEC é possível identificar relatos semelhantes ao do professor Bruno Ribeiro, com diversas queixas referentes à tentativa de solicitar o documento. Docentes que alegam ter mais de 10 ou 20 anos de profissão e vínculo ativo receberam a mesma mensagem de Bruno, de que não estariam elegíveis para obter a CNDB, enquanto outros sequer conseguiram passar da primeira etapa do cadastro.

"Dá erro, diz que meu cadastro não atende aos critérios, sou professor há 24 anos e tem 10 anos que sou professor da rede estadual de ensino, só não entendo que critérios são esses", afirmou um professor na rede social X, antigo Twitter.

A coluna Enem e Educação entrou em contato com o MEC, nesta sexta-feira, para solicitar esclarecimentos, mas, até o momento, não obteve resposta. Assim que houver retorno, esta matéria será atualizada.

Imagem de uma das etapas de solicitação da Carteira Nacional Docente no sistema Mais Professores - Reprodução/Site do MEC

Como solicitar a Carteira Nacional Docente

Para ser elegível, é preciso que o docente tenha Cadastro de Pessoa Física (CPF) em situação regular junto à Receita Federal e esteja em exercício da atividade docente em uma instituição de ensino.

O primeiro passo é acessar o sistema Mais Professores e fazer login com a conta gov.br. Em seguida, o professor deve clicar no botão “Solicitar CNDB”. Caso atenda aos critérios, o sistema apresentará automaticamente os dados pessoais e informações como vínculos com instituições de ensino, filiação e estado.

O professor deverá, então, verificar as informações. Caso estejam corretas, basta clicar no botão “Confirmar dados”. Em caso de erro, será preciso entrar em contato com a instituição empregadora para a correção.

Após confirmar as informações, o professor deve informar os dados de contato, como endereço completo, e-mail e telefone. É importante ressaltar que todos os campos de preenchimento são obrigatórios. Em seguida, basta clicar em “Confirmar” para enviar as informações.

A tela seguinte é destinada ao envio da foto que será utilizada na carteira. O professor deve verificar os parâmetros de upload exigidos — disponíveis no link “Orientações para a coleta da foto” —, selecionar a imagem e apertar o botão “Enviar foto”.

Na sequência, o sistema exibirá uma prévia da CNDB com foto e dados completos. Nessa tela, é importante verificar se todas as informações estão corretas. Em caso positivo, basta confirmar apertando o botão “Confirmar emissão”. Esse passo deve ser feito com cuidado, pois, uma vez confirmados os dados, a operação não poderá ser desfeita. Em caso de informações erradas, o professor deve clicar no link “Ajustar informações” e corrigir o que for necessário.

Por fim, será disponibilizada a versão digital da carteira, que pode ser baixada imediatamente e já dá acesso aos benefícios do programa.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC