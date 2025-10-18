IFPE aplica neste domingo (19) prova objetiva do concurso para docentes no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As avaliações serão aplicadas em 30 prédios localizados no Recife, Paulista, Olinda, Abreu e Lima e Jaboatão dos Guararapes

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) realiza neste domingo (19) a prova objetiva do concurso público para professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). Mais de 16 mil candidatos — exatamente 16.251 — disputam 100 vagas em diversas áreas. As avaliações serão aplicadas em 30 prédios localizados no Recife, Paulista, Olinda, Abreu e Lima e Jaboatão dos Guararapes.

Segundo o presidente da comissão organizadora, Daniel Assunção, os portões abrem às 8h e fecham às 8h45, com início das provas às 9h. O tempo total de realização é de quatro horas, com encerramento às 13h. “É fundamental que os candidatos cheguem cedo e se planejem, considerando possíveis bloqueios no trânsito por conta de corridas de rua na capital”, alertou Assunção.

Entre os eventos que impactarão o tráfego estão a Corrida 60+ Viva a Vida, o Circuito Santander Track&Field Run Series, a Choque Running e a Drogaria Recife Run, todas com largadas entre 5h30 e 6h. A CTTU montará esquemas especiais de interdição e desvio nas avenidas Boa Viagem, Alfredo Lisboa, José Estelita, Benfica e vias próximas, com liberação gradual ao longo da manhã.

Documentação

Os candidatos devem apresentar documento oficial com foto, cartão de inscrição e caneta esferográfica preta de material transparente. É permitido levar água e lanche leve. Estão proibidos celulares, relógios digitais, calculadoras, notebooks, bonés, viseiras, óculos escuros, lápis e corretivos.

Cada local de prova contará com equipe de apoio composta por fiscais, seguranças, técnicos de enfermagem e coordenação da Funcern, fundação responsável pela execução do concurso. A instituição também comunicou órgãos de segurança e transporte, como a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Grande Recife Consórcio, CBTU e autarquias de trânsito, solicitando reforço operacional durante o domingo.

A prova objetiva marca a primeira fase do certame. A etapa didático-pedagógica será aplicada entre os dias 3 e 17 de dezembro, e a avaliação de títulos ocorrerá de 2 a 5 do mesmo mês. O resultado final está previsto para 29 de dezembro de 2025.

Dúvidas de última hora podem ser encaminhadas para o e-mail concursodocenteifpe2025@funcern.br, e mais informações estão disponíveis no site da Funcern: funcern.br/concursos/ifpe-docente-2025.

