Inep divulga gabarito preliminar da Prova Nacional Docente; veja como acessar

A Prova Nacional de Docente (PND) foi realizada seguindo os mesmos critérios do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade)

Os candidatos que realizaram a Prova Nacional Docente (PND) no último domingo (26) já podem consultar as versões preliminares do gabarito das questões objetivas e o padrão de resposta da questão discursiva.

Os documentos estão disponíveis no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O prazo para interposição de recursos será de dois dias, com início nesta terça-feira (28) e encerramento na quarta-feira (29). Os pedidos deverão ser enviados por meio do Sistema PND.

De acordo com o cronograma, o resultado dos recursos será publicado em 10 de novembro, e a versão final do gabarito, no dia 11 de novembro. Já o resultado final das provas será divulgado pelo Inep em 10 de dezembro.

Critérios do Enade

A Prova Nacional de Docente, que faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, foi realizada seguindo os mesmos critérios do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), que integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Puderam participar da PND os estudantes concluintes das licenciaturas inscritos no Enade, além de outros interessados em concursos ou seleções promovidas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios que adotaram o resultado da prova como parte do processo de admissão.

Embora possa servir de base para concursos públicos, a PND não constituiu um concurso em si. O exame funcionou de forma independente, com o objetivo de fornecer subsídios técnicos e comparativos para processos seletivos conduzidos pelos diferentes entes federativos.

A primeira edição da prova avaliou o desempenho de professores em 16 áreas específicas: Artes Visuais, Biologia, Ciências Sociais, Computação, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras – Português, Letras – Português e Espanhol, Letras – Português e Inglês, Letras – Inglês, Matemática, Música, Química e Pedagogia.